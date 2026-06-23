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Quantos gols Cristiano Ronaldo já marcou em Copas do Mundo?

Craque português marcou aos 6 minutos do primeiro tempo contra o Uzbequistão

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 14:25
Atualizado há 25 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Cristiano Ronaldo comemora com seus companheiros seu gol com a camisa de Portugal
O atacante de Portugal, Cristiano Ronaldo (no centro), comemora com seus companheiros de equipe após marcar o gol de abertura durante a partida de futebol contra o Uzbequistão pelo Grupo K da Copa do Mundo de 2026, no Houston Stadium, em Houston (Foto: Ronaldo Schemidt / Afp)

Cristiano Ronaldo chegou a 10 gols em Copas do Mundo ao marcar duas vezes no primeiro tempo da partida entre Portugal e Uzbequistão, válida pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial nesta terça-feira (23).

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    • O atacante português ampliou o próprio recorde como o único jogador da história a marcar gols em seis edições diferentes do Mundial. Antes do torneio de 2026, Ronaldo havia balançado as redes oito vezes em cinco Copas: uma em 2006, uma em 2010, uma em 2014, quatro em 2018 e uma em 2022.

    ➡️Quantos gols faltam para o Cristiano Ronaldo chegar ao gol 1000?

    O atacante de Portugal, Cristiano Ronaldo, corre sorrindo de braços abertos para comemorar o gol de abertura de sua equipe contra o Uzbequistão. Ele está vestido com o uniforme principal da seleção portuguesa. Ao fundo, as arquibancadas do Houston Stadium estão repletas de torcedores.
    O atacante de Portugal, Cristiano Ronaldo (nº 07), comemora após marcar o primeiro gol de sua equipe durante a partida de futebol contra o Uzbequistão pelo Grupo K da Copa do Mundo de 2026, no Houston Stadium, em Houston (Foto: Paul Ellis / AFP)

    Melhor edição de Cristiano Ronaldo segue sendo a Copa de 2018

    A Copa de 2018, na Rússia, continua sendo a melhor campanha individual de Cristiano Ronaldo em Mundiais. Na ocasião, ele marcou quatro gols na fase de grupos, incluindo um hat-trick diante da Espanha. Portugal acabou eliminado nas oitavas de final, mas o atacante teve seu desempenho mais expressivo na competição.

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    ➡️Qual é o único título que falta para Cristiano Ronaldo?

    No Qatar, em 2022, Ronaldo marcou apenas uma vez, na estreia contra Gana. Contra o Uruguai, chegou a comemorar o primeiro gol português, mas a Fifa atribuiu o lance a Bruno Fernandes. Nas fases eliminatórias, iniciou os jogos contra Suíça e Marrocos no banco de reservas e não conseguiu evitar a eliminação portuguesa.

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