Copa do Mundo pode definir dois classificados e um eliminado nesta terça Jogos dos Grupos K e L podem definir mais duas vagas no mata-mata

A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 pode definir novos classificados ao mata-mata e mais uma seleção eliminada nesta terça-feira (23). Os confrontos dos Grupos K e L colocam em jogo duas vagas nas oitavas de final e a permanência de uma equipe no torneio.

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A primeira seleção que pode confirmar a classificação é a Colômbia. Líder do Grupo K, a equipe garante vaga na próxima fase caso vença a República Democrática do Congo, no duelo marcado para as 23h.

No Grupo L, Inglaterra e Gana fazem um confronto direto às 17h. Quem vencer assegura a classificação para o mata-mata. Como as duas seleções se enfrentam, apenas uma delas poderá avançar nesta rodada caso haja um vencedor.

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Já o Uzbequistão entra em campo pressionado: a seleção asiática será eliminada da Copa do Mundo caso seja derrotada por Portugal e a República Democrática do Congo vença a Colômbia no fechamento da rodada.

Cristiano Ronaldo jogando por Portugal. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Jogos desta terça-feira (23)

14h: Portugal x Uzbequistão (Grupo K) 17h: Inglaterra x Gana (Grupo L) 20h: Panamá x Croácia (Grupo L) 23h: Colômbia x República Democrática do Congo (Grupo K)

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Seleções já classificadas e eliminadas

Até o momento, seis seleções já garantiram vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo: México, Estados Unidos, Alemanha, França, Argentina e Noruega.

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Por outro lado, Haiti, Turquia, Tunísia e Jordânia já não têm mais chances de classificação e estão eliminados da competição.

Como funciona a classificação na Copa do Mundo de 2026?

Na edição de 2026, disputada com 48 seleções, avançam para o mata-mata 32 equipes: as duas melhores colocadas de cada um dos 12 grupos e as oito melhores terceiras colocadas.

Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate adotados pela Fifa são, nesta ordem:

1 . Confronto direto; 2 . Saldo de gols; 3 . Gols marcados; 4 . Gols sofridos; 5 . Número de cartões; 6 . Ranking da Fifa.

Portugal x Usbequistão

💸 MELHOR PALPITE: Aposte em menos de 3.5 gols em Portugal x Usbequistão @1.53



