Copa do Mundo pode definir dois classificados e um eliminado nesta terça
Jogos dos Grupos K e L podem definir mais duas vagas no mata-mata
A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 pode definir novos classificados ao mata-mata e mais uma seleção eliminada nesta terça-feira (23). Os confrontos dos Grupos K e L colocam em jogo duas vagas nas oitavas de final e a permanência de uma equipe no torneio.
➡️Quem avançou e quem caiu? Veja o panorama da Copa até aqui
A primeira seleção que pode confirmar a classificação é a Colômbia. Líder do Grupo K, a equipe garante vaga na próxima fase caso vença a República Democrática do Congo, no duelo marcado para as 23h.
No Grupo L, Inglaterra e Gana fazem um confronto direto às 17h. Quem vencer assegura a classificação para o mata-mata. Como as duas seleções se enfrentam, apenas uma delas poderá avançar nesta rodada caso haja um vencedor.
Já o Uzbequistão entra em campo pressionado: a seleção asiática será eliminada da Copa do Mundo caso seja derrotada por Portugal e a República Democrática do Congo vença a Colômbia no fechamento da rodada.
Jogos desta terça-feira (23)
- 14h: Portugal x Uzbequistão (Grupo K)
- 17h: Inglaterra x Gana (Grupo L)
- 20h: Panamá x Croácia (Grupo L)
- 23h: Colômbia x República Democrática do Congo (Grupo K)
➡️Brasil em 1º ou 2º? Veja qual cenário é melhor para os trabalhadores
Seleções já classificadas e eliminadas
Até o momento, seis seleções já garantiram vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo: México, Estados Unidos, Alemanha, França, Argentina e Noruega.
Por outro lado, Haiti, Turquia, Tunísia e Jordânia já não têm mais chances de classificação e estão eliminados da competição.
Como funciona a classificação na Copa do Mundo de 2026?
Na edição de 2026, disputada com 48 seleções, avançam para o mata-mata 32 equipes: as duas melhores colocadas de cada um dos 12 grupos e as oito melhores terceiras colocadas.
Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate adotados pela Fifa são, nesta ordem:
- Confronto direto;
- Saldo de gols;
- Gols marcados;
- Gols sofridos;
- Número de cartões;
- Ranking da Fifa.
Portugal x Usbequistão
💸 MELHOR PALPITE: Aposte em menos de 3.5 gols em Portugal x Usbequistão @1.53
Tudo sobre