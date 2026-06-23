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Copa do Mundo pode definir dois classificados e um eliminado nesta terça

Jogos dos Grupos K e L podem definir mais duas vagas no mata-mata

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 13:06
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: by Paul ELLIS / AFP)
Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: Paul ELLIS/AFP)

A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 pode definir novos classificados ao mata-mata e mais uma seleção eliminada nesta terça-feira (23). Os confrontos dos Grupos K e L colocam em jogo duas vagas nas oitavas de final e a permanência de uma equipe no torneio.

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  • Perisic durante o duelo entre Croácia x Inglaterra, na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

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  • A Inglaterra, de Harry Kane, irá encarar Gana, de Antonie Semenyo, pela Copa do Mundo de 2026 (Fotos: PAUL ELLIS / AFP e DARRIAN TRAYNOR / AFP)

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  • Inglaterra e Gana se enfrentam pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo 2026 (Arte: Lance!)

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    A primeira seleção que pode confirmar a classificação é a Colômbia. Líder do Grupo K, a equipe garante vaga na próxima fase caso vença a República Democrática do Congo, no duelo marcado para as 23h.

    No Grupo L, Inglaterra e Gana fazem um confronto direto às 17h. Quem vencer assegura a classificação para o mata-mata. Como as duas seleções se enfrentam, apenas uma delas poderá avançar nesta rodada caso haja um vencedor.

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    Já o Uzbequistão entra em campo pressionado: a seleção asiática será eliminada da Copa do Mundo caso seja derrotada por Portugal e a República Democrática do Congo vença a Colômbia no fechamento da rodada.

    Cristiano Ronaldo jogando por Portugal. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Cristiano Ronaldo jogando por Portugal. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Jogos desta terça-feira (23)

    1. 14h: Portugal x Uzbequistão (Grupo K)
    2. 17h: Inglaterra x Gana (Grupo L)
    3. 20h: Panamá x Croácia (Grupo L)
    4. 23h: Colômbia x República Democrática do Congo (Grupo K)

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    Seleções já classificadas e eliminadas

    Até o momento, seis seleções já garantiram vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo: México, Estados Unidos, Alemanha, França, Argentina e Noruega.

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    Por outro lado, Haiti, Turquia, Tunísia e Jordânia já não têm mais chances de classificação e estão eliminados da competição.

    Como funciona a classificação na Copa do Mundo de 2026?

    Na edição de 2026, disputada com 48 seleções, avançam para o mata-mata 32 equipes: as duas melhores colocadas de cada um dos 12 grupos e as oito melhores terceiras colocadas.

    Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate adotados pela Fifa são, nesta ordem:

      1.
    1. Confronto direto;
      2. 2.
    2. Saldo de gols;
      3. 3.
    3. Gols marcados;
      4. 4.
    4. Gols sofridos;
      5. 5.
    5. Número de cartões;
      6. 6.
    6. Ranking da Fifa.

    Portugal x Usbequistão
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