Cristiano Ronaldo supera Eusébio e vira o maior artilheiro de Portugal em Copas Astro de 41 anos assumiu artilharia lusa de forma isolada

A caçada que se arrastava por cinco edições de Copa do Mundo finalmente terminou. Ao fazer dois gols na partida contra o Uzbequistão, pela fase de grupos do Mundial de 2026, Cristiano Ronaldo atingiu o seu nono gol na história do torneio da Fifa. Com isso, o camisa 7 alcançou Eusébio, o "Pantera Negra", que ostentava de forma isolada o posto de maior artilheiro de Portugal na principal competição do futebol desde 1966.

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Sessenta anos após a Copa de 1966, marca do Pantera Negra é superada por Cristiano Ronaldo em 2026 (Foto: Charlotte Wilson / Getty Images / AFP)

Os gols servem para coroar a longevidade do craque. Em sua sexta participação em Copas do Mundo, um recorde que ele divide nesta edição com Messi e Guillermo Ochoa, o capitão português, atualmente com 41 anos, mostra que sua capacidade de decisão na grande área segue intacta, mesmo não vivendo o auge físico.

Se Cristiano Ronaldo já era, de forma disparada, o maior goleador da história da seleção portuguesa com folga, a artilharia em Copas era o último grande recorde nacional que ainda resistia ao seu domínio. Eusébio havia estabelecido a marca histórica de nove gols em uma única edição, na lendária campanha de 1966, na Inglaterra.

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Diferente do Pantera Negra, Cristiano Ronaldo construiu sua contagem de forma distribuída ao longo das últimas duas décadas, balançando as redes uma vez em sua estreia na Alemanha em 2006, repetindo a dose na África do Sul em 2010 e no Brasil em 2014, atingindo seu ápice individual na Rússia em 2018 com quatro gols, deixando sua marca novamente no Catar em 2022 e, por fim, ultrapassando o recorde na América do Norte em 2026 com os gols diante do Uzbequistão.

Eusébio foi o grande nome da Copa do Mundo de 1966 (Foto: Reprodução / Fifa)

A busca pelo recorde quase terminou em 2022, no Catar, quando a tecnologia da bola eletrônica retirou um gol do craque contra o Uruguai, atribuindo-o a Bruno Fernandes. Desta vez, contra os uzbeques, não houve margem para polêmica.

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