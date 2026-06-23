Cristiano Ronaldo se torna o segundo mais velho a marcar em Copas do Mundo Com 41 anos, camisa 7 de Portugal fica atrás somente de lendário atacante camaronês

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo se tornou o segundo jogador mais velho da história a marcar gols em Copas do Mundo nesta terça-feira (23), quando abriu o placar do jogo entre Portugal e Uzbequistão pela segunda rodada do Grupo L. Após cruzamento rasteiro de João Cancelo pela direita, o camisa 7 recebeu a bola na entrada da área e bateu de primeira contra a meta de Abduvohid Nematov, balançando as redes pela primeira vez nesta edição do torneio.

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Antes disso, o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro ocupava a quarta posição da lista com um gol de pênalti marcado contra Gana, no Mundial de 2022, com 37 anos. Com o novo feito, ele ultrapassou Lionel Messi, que já anotou cinco gols nesta Copa aos 38 anos, e Pepe, que tinha 39 quando marcou um dos tentos da seleção portuguesa contra a Suíça na Copa do Catar, em partida válida pelas oitavas de final.

À frente de Cristiano no ranking está Roger Milla, que sustenta o posto de jogador mais velho a deixar sua marca em Copas há 32 anos. Na edição de 1994, o atacante camaronês se consagrou ao fazer o gol de honra da sua seleção na derrota por 6 a 1 para a Rússia, com 42 anos de idade.

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Veja os 10 jogadores mais velhos a fazerem gols em Copas

Cristiano Ronaldo chuta e marca o seu segundo gol contra Uzbequistão, o terceiro de Portugal (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

Roger Milla (42 anos, 39 dias) – Camarões vs Rússia, 28 de junho de 1994

Cristiano Ronaldo (41 anos, 138 dias) – Portugal vs Uzbequistão, 23 de junho de 2026

Pepe (39 anos, 283 dias) – Portugal vs Suíça, 6 de dezembro de 2022

Lionel Messi (38 anos, 363 dias) – Argentina vs Áustria, 22 de junho de 2026

Gunnar Gren (37 anos, 236 dias) – Suécia vs Alemanha Ocidental, 24 de junho de 1958

Cuauhtémoc Blanco (37 anos, 151 dias) – México vs França, 17 de junho de 2010

Felipe Baloy (37 anos, 120 dias) – Panamá vs Inglaterra, 24 de junho de 2018

Marko Arnautovic (37 anos, 59 dias) – Áustria vs Jordânia, 17 de junho de 2026

Obdulio Varela (36 anos, 279 dias) – Uruguai vs Inglaterra, 26 de junho de 1954

Martín Palermo (36 anos, 227 dias) – Argentina vs Grécia, 22 de junho de 2010

Portugal x Uzbequistão

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