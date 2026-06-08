menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Adversário do Brasil pode ter titular cortado às vésperas da Copa do Mundo

Abde Ezzalzouli, titular no setor ofensivo, pode ficar de fora de duas a três semanas

6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 08/06/2026
08:58
Atualizado há 1 hora
Favorite o Lance! no Google
Abde em ação pela seleção de Marrocos (Foto: Angela Weiss/AFP)
imagem cameraAbde em ação pela seleção de Marrocos (Foto: Angela Weiss/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo, Marrocos ganhou uma preocupação importante a poucos dias da estreia no torneio. O atacante Abde Ezzalzouli, um dos principais nomes do setor ofensivo da equipe, sofreu uma lesão no joelho direito durante o empate por 1 a 1 com a Noruega, no último domingo (7), em Nova Jersey, e corre o risco de ficar fora do Mundial.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo informações dos jornais "L'Équipe", da França, e "Marca", da Espanha e do jornalista marroquinho Hanif Ben Berkane, os exames iniciais apontaram uma possível entorse no ligamento colateral medial do joelho direito. A previsão é de afastamento entre três e quatro semanas, prazo que inviabilizaria a participação do atacante na fase de grupos da Copa do Mundo caso o diagnóstico seja confirmado.

continua após a publicidade

A lesão aconteceu em uma jogada defensiva dentro da área marroquina. Após uma cobrança de escanteio, o zagueiro Chadi Riad caiu sobre a perna do companheiro e provocou a torção no joelho. Apesar de permanecer em campo até o intervalo, Abde deixou o gramado com dificuldades para caminhar e não retornou para a etapa final. A seleção marroquina ainda não divulgou um boletim médico oficial sobre a lesão.

Abde em ação pela seleção de Marrocos (Foto: Angela Weiss/AFP)
Abde em ação pela seleção de Marrocos (Foto: Angela Weiss/AFP)

➡️ Análise: Marrocos mostra armas para desafiar o Brasil na estreia da Copa
➡️ Marrocos chega à Copa como principal rival do Brasil na briga pela liderança do grupo

continua após a publicidade

Lesão aumenta preocupação em Marrocos

A possível ausência de Abde não é a única preocupação da comissão técnica marroquina. No mesmo amistoso contra a Noruega, o lateral-direito Noussair Mazraoui também precisou ser substituído ainda no primeiro tempo após sentir um problema no ombro esquerdo. Titulares da equipe, os dois jogadores deixaram o campo lesionados no último compromisso antes da Copa do Mundo. Após a partida, o técnico Mohamed Ouahbi admitiu apreensão com a situação dos atletas.

— Deixamos uma boa impressão, mesmo sem vencer, porque mostramos coisas muito boas contra um adversário muito forte. Mas dois jogadores saíram lesionados. Estamos aguardando para ver a gravidade das lesões. É isso que mais me preocupa neste momento — declarou.

A eventual perda de Abde seria especialmente sentida no setor ofensivo. Aos 24 anos, o atacante chega ao Mundial após a melhor temporada da carreira pelo Real Betis, equipe na qual atuou ao lado do brasileiro Antony.

O ponta terminou 2025/26 com 15 gols e nove assistências somando todas as competições. Em La Liga, contribuiu com nove gols e sete passes para companheiros balançarem as redes.

Marrocos estreia no Mundial diante da Seleção Brasileira, em 13 de junho, pelo Grupo C. Escócia e Haiti completam a chave.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias