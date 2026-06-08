Adversário do Brasil pode ter titular cortado às vésperas da Copa do Mundo

Primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo, Marrocos ganhou uma preocupação importante a poucos dias da estreia no torneio. O atacante Abde Ezzalzouli, um dos principais nomes do setor ofensivo da equipe, sofreu uma lesão no joelho direito durante o empate por 1 a 1 com a Noruega, no último domingo (7), em Nova Jersey, e corre o risco de ficar fora do Mundial.

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Segundo informações dos jornais "L'Équipe", da França, e "Marca", da Espanha e do jornalista marroquinho Hanif Ben Berkane, os exames iniciais apontaram uma possível entorse no ligamento colateral medial do joelho direito. A previsão é de afastamento entre três e quatro semanas, prazo que inviabilizaria a participação do atacante na fase de grupos da Copa do Mundo caso o diagnóstico seja confirmado.

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A lesão aconteceu em uma jogada defensiva dentro da área marroquina. Após uma cobrança de escanteio, o zagueiro Chadi Riad caiu sobre a perna do companheiro e provocou a torção no joelho. Apesar de permanecer em campo até o intervalo, Abde deixou o gramado com dificuldades para caminhar e não retornou para a etapa final. A seleção marroquina ainda não divulgou um boletim médico oficial sobre a lesão.

Abde em ação pela seleção de Marrocos (Foto: Angela Weiss/AFP)

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Lesão aumenta preocupação em Marrocos

A possível ausência de Abde não é a única preocupação da comissão técnica marroquina. No mesmo amistoso contra a Noruega, o lateral-direito Noussair Mazraoui também precisou ser substituído ainda no primeiro tempo após sentir um problema no ombro esquerdo. Titulares da equipe, os dois jogadores deixaram o campo lesionados no último compromisso antes da Copa do Mundo. Após a partida, o técnico Mohamed Ouahbi admitiu apreensão com a situação dos atletas.

— Deixamos uma boa impressão, mesmo sem vencer, porque mostramos coisas muito boas contra um adversário muito forte. Mas dois jogadores saíram lesionados. Estamos aguardando para ver a gravidade das lesões. É isso que mais me preocupa neste momento — declarou.

A eventual perda de Abde seria especialmente sentida no setor ofensivo. Aos 24 anos, o atacante chega ao Mundial após a melhor temporada da carreira pelo Real Betis, equipe na qual atuou ao lado do brasileiro Antony.

O ponta terminou 2025/26 com 15 gols e nove assistências somando todas as competições. Em La Liga, contribuiu com nove gols e sete passes para companheiros balançarem as redes.

Marrocos estreia no Mundial diante da Seleção Brasileira, em 13 de junho, pelo Grupo C. Escócia e Haiti completam a chave.

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