Redação do Lance! aponta favoritos, decepção, zebra e campeão da Copa do Mundo

A menos de uma semana do início da Copa do Mundo, a redação do Lance! participou de mais uma edição do tradicional Palpitão para projetar os principais cenários do torneio. Entre favoritos, zebras e possíveis decepções, os jornalistas apontaram a França como principal candidata ao título, enquanto a Argentina apareceu como a seleção com mais chances de frustrar expectativas.

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Na votação sobre qual equipe pode decepcionar no Mundial, a atual campeã sul-americana recebeu nove votos, liderando a enquete. A Inglaterra ficou em segundo lugar, com cinco votos, seguida pelo Brasil, que recebeu quatro indicações. França, Holanda, Portugal e Espanha também foram lembradas.

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França lidera corrida pelo título

Quando o assunto foi o possível campeão da Copa do Mundo, a França terminou no topo da preferência da redação, com oito votos. A Espanha apareceu logo atrás, com sete, enquanto Portugal recebeu cinco votos e o Brasil ficou com quatro.

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A Argentina, atual campeã mundial, recebeu apenas dois votos para conquistar o bicampeonato. Croácia, Holanda e Inglaterra não foram apontadas por nenhum participante da votação.

Sobre a campanha da Seleção Brasileira, a maioria da redação acredita que a equipe de Carlo Ancelotti terá dificuldades para chegar às fases decisivas. O resultado mais votado foi uma eliminação nas quartas de final, com oito votos.

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Outros sete jornalistas apostam na presença do Brasil na decisão, enquanto cinco acreditam em uma campanha até a semifinal. Já quatro participantes veem a Seleção sendo eliminada ainda nas oitavas de final.

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Noruega e Japão dividem posto de zebra

A disputa pela principal zebra da Copa terminou empatada. Noruega e Japão receberam oito votos cada e foram os países mais lembrados como possíveis surpresas do torneio.

Marrocos, semifinalista em 2022, apareceu com três votos. Turquia, Costa do Marfim e Senegal também foram citadas.

Marrocos está no Grupo C da Copa do Mundo com o Brasil (Foto: Franck Fife/AFP)

Estreantes chamam atenção

Entre as seleções que disputam sua primeira Copa do Mundo, o Uzbequistão foi apontado como o estreante com mais chances de fazer uma campanha marcante. A equipe recebeu dez votos da redação.

Cabo Verde apareceu em segundo lugar, com seis votos, seguido por Jordânia, com quatro. Curaçao recebeu duas indicações.

Resultado do Palpitão da Redação

Seleção com mais chances de decepcionar

Argentina: 9 votos Inglaterra: 5 Brasil: 4 França: 2 Holanda: 2 Espanha: 1 Portugal: 1

Até onde o Brasil chega?

Quartas de final: 8 votos

Final: 7

Semifinal: 5

Oitavas de final: 4

Zebra da Copa

Noruega: 8 votos

Japão: 8 votos

Marrocos: 3 votos

Turquia: 1

Costa do Marfim: 1

Senegal: 1

Estreante que pode ir mais longe

Uzbequistão: 10 votos

Cabo Verde: 6 votos

Jordânia: 4 votos

Curaçao: 2 votos

Campeão da Copa do Mundo

França: 8 votos

Espanha: 7 votos

Portugal: 5 votos

Brasil: 4 votos

Argentina: 2 votos

Seleção rumo à Copa do Mundo 2026

A cidade de Nova Jersey será a base do Brasil para a disputa da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A primeira partida do time brasileiro no Mundial está marcada para 13 de junho. Na data, a equipe do treinador Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos, em Nova York, Estados Unidos. Além da seleção africana, o Brasil também irá enfrentar Escócia e Haiti, pelo Grupo C, no início do torneio.

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