Faltando 50 dias para a Copa do Mundo de 2026, o LANCE! apresenta um resumo completo com tudo o que você precisa saber para a próxima edição do torneio. Esta será a primeira Copa da história com 48 seleções e três países sede: Estados Unidos, México e Canadá. O espetáculo começa no dia 11 de junho com o jogo de abertura entre México e África do Sul no Estádio Azteca.

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A fase de grupos terá uma maratona de 17 dias, encerrando-se em 27 de junho. Logo em seguida, o novo formato introduz a fase de 32 avos de final entre 28 de junho e 3 de julho. As oitavas de final ocorrem de 4 a 7 de julho, seguidas pelas quartas entre 9 e 11 de julho. As semifinais serão decididas em Dallas, no dia 14, e em Atlanta, no dia 15 de julho. A disputa pelo terceiro lugar acontece em Miami no dia 18, e o grande campeão será coroado no dia 19 de julho no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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Tabela do Brasil na Copa do Mundo: os horários e caminhos rumo ao Hexa

A Seleção Brasileira está no Grupo C e já tem horários definidos para a fase de grupos. A estreia contra o Marrocos será no dia 13 de junho, às 19h, no MetLife Stadium; o segundo duelo contra o Haiti ocorre em 19 de junho, às 21h30, na Filadélfia (Lincoln Field); e o encerramento da primeira fase contra a Escócia será no dia 24 de junho, às 19h, em Miami (Hard Rock Stadium).

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Seleção Brasileira em amistoso contra França. (Foto: Maddie Meyer/Getty Images via AFP)

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Caso avance em primeiro, o Brasil jogará:

Segunda fase: 29 de junho (segunda-feira), às 14h (de Brasília), em Houston

Oitavas de final: 5 de julho (domingo), às 17h (de Brasília), em New Jersey/Nova York

Quartas de final: 11 de julho (sábado), às 18h (de Brasília), em Miami

Semifinal: 15 de julho (quarta-feira): às 16h (de Brasília), em Atlanta

Final: 19 de julho (domingo), às 16h (de Brasília), em New Jersey/Nova York

Se avançar em segundo, o Brasil jogará:

Segunda fase: 29 de junho (segunda-feira), às 22h (de Brasília), em Monterrey

Oitavas de final: 4 de julho (sábado), às 14h (de Brasília), em Houston

Quartas de final: 9 de julho (quinta-feira), às 17h (de Brasília), em Boston

Semifinal: 14 de julho (terça), às 16h (de Brasília), em Dallas

Final: 19 de julho (domingo), às 16h (de Brasília), em New Jersey/Nova York

➡️ Confira datas e horários dos jogos do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo

Grupos da Copa do Mundo 2026: as 48 seleções na briga pelo título

Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Rep. Tcheca;

Grupo B: Canadá, Bósnia, Catar e Suíça;

Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia;

Grupo D: EUA, Paraguai, Austrália e Turquia;

Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador;

Grupo F: Holanda, Japão, Suécia e Tunísia;

Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia;

Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai;

Grupo I: França, Senegal, Iraque e Noruega;

Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia;

Grupo K: Portugal, Congo, Uzbequistão e Colômbia;

Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá;

➡️ Colunistas do Lance! apontam 'grupo da morte' da Copa do Mundo de 2026

Sedes e Estádios: o mapa da Copa na América do Norte

Pela primeira vez, a organização será dividida entre três países, com 16 cidades recebendo partidas. No México, os jogos acontecem na Cidade do México (Estádio Azteca), Guadalajara (Estádio Guadalajara) e Monterrey (Estádio Monterrey). No Canadá, as sedes são Toronto (Toronto Stadium) e Vancouver (BC Place). Já nos Estados Unidos, a lista é extensa: Atlanta, Boston, Dallas, Filadélfia, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, São Francisco e Seattle.

Entenda o regulamento: como funciona o novo formato com 48 seleções

A Copa do Mundo de 2026 traz mudanças importantes na dinâmica da competição. Com 48 seleções na disputa, os times serão divididos em 12 grupos. Agora, os dois melhores de cada grupo garantem vaga direta na nova fase de 32 avos de final. A grande novidade fica para os terceiros colocados: os oito países com melhor desempenho técnico entre todas as chaves também ganham sobrevida no torneio.

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12 grupos iniciais: Todas as seleções jogam obrigatoriamente três partidas na fase inicial contra os rivais de sua própria chave.

Vagas garantidas: O líder e o vice-líder de cada grupo carimbam o passaporte diretamente para a próxima fase.

Os melhores terceiros: Os oito melhores terceiros colocados no somatório geral completam o chaveamento da primeira fase eliminatória.

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