Portugal vence a Nigéria em último amistoso antes da Copa do Mundo Jogo marcou último amistoso antes da Copa

Portugal venceu a Nigéria em último amistoso antes da Copa do Mundo. Com uma vitória por 2 a 1, a equipe viaja para os Estados Unidos nesta sexta-feira (12) e começa a olhar para o mundial.

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Integrante do Grupo K, a seleção portuguesa faz seu primeiro jogo no torneio contra a República Democrática do Congo, no dia 17 de junho, uma quarta-feira.

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Dessa forma, a equipe terá apenas quatro dias de treinamentos em solo norte-americano antes do compromisso inaugural. Na sequência, Portugal enfrentará o Uzbequistão, no dia 23, e encerrará sua participação na fase de grupos diante da Colômbia, no dia 27.

Primeiro tempo disputado

Portugal dominou as ações no primeiro tempo. Com todos os setores funcionando em sintonia, a equipe praticamente não deu espaços para a Nigéria atacar. Aos 22 minutos, a superioridade foi transformada em vantagem no placar. A jogada começou com Trincão, que encontrou Dalot com um belo lançamento pela direita. O lateral avançou e serviu Pedro Neto, que dominou, ajeitou para a perna esquerda e finalizou cruzado, sem chances para o goleiro. Mesmo controlando a partida, Portugal não conseguiu conter a velocidade da seleção nigeriana em uma das poucas investidas adversárias. Adams ganhou na força de Gonçalo Inácio, deixou Dalot para trás e recebeu novamente na sequência para bater rasteiro, sem qualquer possibilidade de defesa para Diogo Costa. Assim, a Nigéria deixou tudo igual ainda na etapa inicial.

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Portugal fez último amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

Segundo tempo com Portugal virando

Assim como no primeiro tempo, Portugal conseguiu seguir dominando as jogadas da partida. E isso resultou em algo. Aos 29 minutos do segundo tempo, Francisco Conceição colocou a equipe portuguesa à frente no placar. O atacante recebeu pela direita, trouxe a bola para o meio ao se livrar da marcação e finalizou de canhota, cruzado e com força. A bola morreu no fundo das redes, sem chances de defesa para o goleiro nigeriano. O gol rendeu aplausos de CR7 no banco.

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O lance acabou sendo decisivo para o rumo da partida. Em um momento de equilíbrio após o empate da Nigéria, Francisco Conceição apareceu para recolocar Portugal em vantagem.

Deu aula 🏅

Vitinha e Bruno Fernandes foram os principais nomes de Portugal na primeira etapa. A dupla comandou as ações no meio-campo, ditando o ritmo da equipe e participando diretamente da construção das jogadas ofensivas.

Ficou abaixo 📉

Apesar do controle da partida durante boa parte do tempo, a defesa portuguesa apresentou alguns momentos de desatenção. Em determinadas jogadas, a Nigéria conseguiu explorar espaços.

✅ Ficha técnica

Portugal🆚Nigéria

Amistoso

📆 Data e horário: quarta-feira, 10 de junho de 2026, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal de Leiria - Leiria, Portugal

🥅 Gols: Pedro Neto (1-0); Adams (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Onyemaechi (Nigéria);

🟥 Cartões vermelhos: -

PORTUGAL (Técnico: Roberto Martínez)

Diogo Costa; Semedo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Dalot; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Trincão, Cristiano Ronaldo (Gonçalo Ramos), Pedro Neto.

NIGÉRIA (Técnico: Éric Chelle)

Okoye; Akpan (Bewene), Ajayi (Zaidu), Bassey, Onyemaechi; Ndidi (Onuachu), Dele-Bashiru (Onyeka), Iwobi; Nnadi, Adams, Simon (Moffi).