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Portugal vence a Nigéria em último amistoso antes da Copa do Mundo

Jogo marcou último amistoso antes da Copa

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
10/06/2026 18:53
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Portugal jogando com a Nigéria em um amistoso antes da Copa
Jogo marcou último amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

Portugal venceu a Nigéria em último amistoso antes da Copa do Mundo. Com uma vitória por 2 a 1, a equipe viaja para os Estados Unidos nesta sexta-feira (12) e começa a olhar para o mundial.

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    • Integrante do Grupo K, a seleção portuguesa faz seu primeiro jogo no torneio contra a República Democrática do Congo, no dia 17 de junho, uma quarta-feira.

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    Dessa forma, a equipe terá apenas quatro dias de treinamentos em solo norte-americano antes do compromisso inaugural. Na sequência, Portugal enfrentará o Uzbequistão, no dia 23, e encerrará sua participação na fase de grupos diante da Colômbia, no dia 27.

    Primeiro tempo disputado

    Portugal dominou as ações no primeiro tempo. Com todos os setores funcionando em sintonia, a equipe praticamente não deu espaços para a Nigéria atacar. Aos 22 minutos, a superioridade foi transformada em vantagem no placar. A jogada começou com Trincão, que encontrou Dalot com um belo lançamento pela direita. O lateral avançou e serviu Pedro Neto, que dominou, ajeitou para a perna esquerda e finalizou cruzado, sem chances para o goleiro. Mesmo controlando a partida, Portugal não conseguiu conter a velocidade da seleção nigeriana em uma das poucas investidas adversárias. Adams ganhou na força de Gonçalo Inácio, deixou Dalot para trás e recebeu novamente na sequência para bater rasteiro, sem qualquer possibilidade de defesa para Diogo Costa. Assim, a Nigéria deixou tudo igual ainda na etapa inicial.

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    portugal seleção
    Portugal fez último amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

    Segundo tempo com Portugal virando

    Assim como no primeiro tempo, Portugal conseguiu seguir dominando as jogadas da partida. E isso resultou em algo. Aos 29 minutos do segundo tempo, Francisco Conceição colocou a equipe portuguesa à frente no placar. O atacante recebeu pela direita, trouxe a bola para o meio ao se livrar da marcação e finalizou de canhota, cruzado e com força. A bola morreu no fundo das redes, sem chances de defesa para o goleiro nigeriano. O gol rendeu aplausos de CR7 no banco.

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    O lance acabou sendo decisivo para o rumo da partida. Em um momento de equilíbrio após o empate da Nigéria, Francisco Conceição apareceu para recolocar Portugal em vantagem.

    Deu aula 🏅

    Vitinha e Bruno Fernandes foram os principais nomes de Portugal na primeira etapa. A dupla comandou as ações no meio-campo, ditando o ritmo da equipe e participando diretamente da construção das jogadas ofensivas.

    Ficou abaixo 📉

    Apesar do controle da partida durante boa parte do tempo, a defesa portuguesa apresentou alguns momentos de desatenção. Em determinadas jogadas, a Nigéria conseguiu explorar espaços.

    ✅ Ficha técnica

    Portugal🆚Nigéria
    Amistoso

    📆 Data e horário: quarta-feira, 10 de junho de 2026, às 16h45 (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Municipal de Leiria - Leiria, Portugal
    🥅 Gols: Pedro Neto (1-0); Adams (1-1)
    🟨 Cartões amarelos: Onyemaechi (Nigéria);
    🟥 Cartões vermelhos: -

    PORTUGAL (Técnico: Roberto Martínez)
    Diogo Costa; Semedo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Dalot; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Trincão, Cristiano Ronaldo (Gonçalo Ramos), Pedro Neto.

    NIGÉRIA (Técnico: Éric Chelle)

    Okoye; Akpan (Bewene), Ajayi (Zaidu), Bassey, Onyemaechi; Ndidi (Onuachu), Dele-Bashiru (Onyeka), Iwobi; Nnadi, Adams, Simon (Moffi).

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