Uma notícia preocupou muitos brasileiros na manhã desta quarta-feira (22). Estêvão, destaque da Seleção de Carlo Ancelotti, sofreu uma grave lesão e tem presença incerta na Copa do Mundo. Nas redes sociais, muitos torcedores apontaram um substituto ideal para o jovem em caso de ausência no torneio.

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Segundo o "The Athletic", Estêvão lida com uma lesão de grau quatro, o que afasta as possibilidades de estar na Copa do Mundo. Com isso, o brasileiro deve retornar aos gramados somente na próxima temporada do futebol europeu.

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Depois da lesão, muitos torcedores apontaram que Rayan, do Bournemouth, seria o substituto ideal de Estêvão na Seleção Brasileira. Veja os comentários abaixo:

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Estêvão caído no gramado após sentir lesão muscular na derrota do Chelsea para o Manchester United, na Premier League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Veja comentários sobre o cria do Vasco

Lesão de Estêvão

No fim de semana, Estêvão foi substituído com apenas 16 minutos em campo devido ao problema muscular. Técnico do Chelsea, Liam Rosenior revelou que o jovem de 18 anos estava chorando nos vestiários antes mesmo de saber a gravidade do problema, uma vez que os exames ainda não tinham sido feitos.

Entre os dias 21 de fevereiro e 14 de março, Estêvão desfalcou o Chelsea em seis partidas por conta de uma lesão muscular. Desde então, o brasileiro fez quatro partidas, mas sentiu uma nova lesão muscular que o afastará por mais tempo dos gramados.

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Na Era Ancelotti, Estêvão fez sete partidas com a camisa da Seleção Brasileira, tendo marcado cinco gols e sido um dos destaques com a Amarelinha. No entanto, o jovem não participou dos amistosos contra França e Croácia por conta de uma lesão muscular.

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Nome quase certo na Copa do Mundo, Estêvão pode abrir espaço para outros nomes caso perca o torneio. Luiz Henrique é um dos nomes favoritos para assumir um lugar dentre os 26 convocados, enquanto Neymar pode ganhar força em meio as ausências do jogador do Chelsea e de Rodrygo.