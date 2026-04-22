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Com lesão grave, torcedores apontam substituto para Estêvão na Copa do Mundo

Jovem do Chelsea deve retornar aos gramados na próxima temporada europeia

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/04/2026
14:01
Estêvão na Seleção Brasileira
imagem cameraEstêvão na Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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Uma notícia preocupou muitos brasileiros na manhã desta quarta-feira (22). Estêvão, destaque da Seleção de Carlo Ancelotti, sofreu uma grave lesão e tem presença incerta na Copa do Mundo. Nas redes sociais, muitos torcedores apontaram um substituto ideal para o jovem em caso de ausência no torneio.

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Segundo o "The Athletic", Estêvão lida com uma lesão de grau quatro, o que afasta as possibilidades de estar na Copa do Mundo. Com isso, o brasileiro deve retornar aos gramados somente na próxima temporada do futebol europeu.

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Depois da lesão, muitos torcedores apontaram que Rayan, do Bournemouth, seria o substituto ideal de Estêvão na Seleção Brasileira. Veja os comentários abaixo:

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Estêvão caído no gramado após sentir lesão muscular na derrota do Chelsea para o Manchester United, na Premier League
Estêvão caído no gramado após sentir lesão muscular na derrota do Chelsea para o Manchester United, na Premier League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Veja comentários sobre o cria do Vasco

Lesão de Estêvão

No fim de semana, Estêvão foi substituído com apenas 16 minutos em campo devido ao problema muscular. Técnico do Chelsea, Liam Rosenior revelou que o jovem de 18 anos estava chorando nos vestiários antes mesmo de saber a gravidade do problema, uma vez que os exames ainda não tinham sido feitos.

Entre os dias 21 de fevereiro e 14 de março, Estêvão desfalcou o Chelsea em seis partidas por conta de uma lesão muscular. Desde então, o brasileiro fez quatro partidas, mas sentiu uma nova lesão muscular que o afastará por mais tempo dos gramados.

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Na Era Ancelotti, Estêvão fez sete partidas com a camisa da Seleção Brasileira, tendo marcado cinco gols e sido um dos destaques com a Amarelinha. No entanto, o jovem não participou dos amistosos contra França e Croácia por conta de uma lesão muscular.

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Nome quase certo na Copa do Mundo, Estêvão pode abrir espaço para outros nomes caso perca o torneio. Luiz Henrique é um dos nomes favoritos para assumir um lugar dentre os 26 convocados, enquanto Neymar pode ganhar força em meio as ausências do jogador do Chelsea e de Rodrygo.

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