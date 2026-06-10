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Veja gol em Inglaterra x Costa Rica: Declan Rice abre o placar

Equipes se enfrentam às vésperas da Copa do Mundo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 18:42
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Declan Rice abriu o placar no amistoso da Inglaterra contra a Costa Rica. (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP (Photo by Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))
Declan Rice abriu o placar no amistoso da Inglaterra contra a Costa Rica. (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP (Photo by Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))

O amistoso internacional entre Inglaterra e Costa Rica, nesta quarta-feira (10), em Orlando, teve o início adiado por causa das condições climáticas, apesar disso, a partida rolou e aos nove minutos Declan Rice abriu o placar para a seleção inglesa.

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    Quando o cronometro marcava os 9 minutos no placar, em lance pela esquerda, Gordon faz grande jogada e encontra Rice na área. O volante finaliza de primeira para marcar.

    Veja o gol:

    Inglaterra x Costa Rica

    A partida representa o último compromisso da seleção inglesa antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. A equipe está no Grupo L e inicia sua campanha no torneio no dia 17 de junho, contra a Croácia, em Dallas. Além dos croatas, Gana e Panamá completam a chave dos ingleses.

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    A Seleção da Inglaterra durante amistoso internacional contra a Costa Rica. (Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    A Seleção da Inglaterra durante amistoso internacional contra a Costa Rica. (Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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