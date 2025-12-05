Colunistas do Lance! apontam 'grupo da morte' da Copa do Mundo de 2026
Fifa sorteou a chave inicial do torneio nesta sexta-feira (5)
- Matéria
- Mais Notícias
A Fifa sorteou, nesta sexta-feira (5), os grupos da Copa do Mundo de 2026. Com as chaves iniciais definidas, os colunistas do Lance!, Eduardo Tironi, Lúcio de Castro e Gustavo Fogaça, o Guffo, opinaram sobre a existência de um temido "grupo da morte" no torneio.
Tricampeã, Rayssa Leal faz comparação entre Super Crown e Copa do Mundo
Mais Esportes
Júnior analisa adversários do Brasil na Copa do Mundo e alerta: ‘Vai precisar’
Fora de Campo
Brasil se apoia em França e Argentina para buscar título da Copa do Mundo; entenda
Copa do Mundo
➡️ Cafu chama atenção para situação do Brasil na Copa: 'Não tem que escolher'
Para Tironi, a resposta é óbvia. O jornalista apontou o Grupo I como o mais difícil. Determinada chave tem França, Senegal, Noruega e mais uma equipe da Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque).
— Com alguma folga, o grupo da França é o mais difícil — cravou o colunista.
Por outro lado, Lúcio de Castro e Guffo foram mais críticos sobre a existência de um "grupo da morte" no torneio. Ambos os comunicadores criticaram o novo formato da Copa do Mundo, agora com 48 seleções, e apontaram chaves diferentes como as mais equilibradas.
— Essa Copa desmoralizou até o prazer de todo sorteio que é o debate sobre "quem é o grupo da morte". Não vi um "grupo da morte". Acho que França, Senegal, Noruega e quem vier da repescagem fazem o mais equilibrado. Mas ainda assim, França deve se destacar logo e deixar tudo mais definido — disse Lúcio de Castro.
— Sem "grupos da morte" nessa Copa. O que era de se esperar, pela quantidade de seleções envolvidas. Se a Polônia classificar, o grupo F aparentemente, será o grupo mais equilibrado: Países Baixos, Japão, Polônia e Tunísia. O grupo L da Inglaterra também promete ser bem disputado, Croácia, Gana e Panamá. Será sem dúvidas uma bela Copa do Mundo — argumentou Guffo.
Sorteio da Copa do Mundo de 2026
A Fifa realizou nesta sexta-feira (5) o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos. A cerimônia foi acompanhada por representantes das seleções classificadas e por chefes de governo dos três países anfitriões da Copa do Mundo de 2026: o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney; a presidente do México, Claudia Sheinbaum; e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recebeu um prêmio da Fifa. Veja os grupos abaixo:
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
GRUPO A
México
África do Sul
Coreia do Sul
Vencedor repescagem Uefa (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)
GRUPO B
Canadá
Vencedor repescagem Uefa (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia e Herzegovina)
Catar
Suíça
GRUPO C
Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia
GRUPO D
Estados Unidos
Paraguai
Austrália
Repescagem Uefa (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)
GRUPO E
Alemanha
Curaçao
Costa do Marfim
Equador
GRUPO F
Holanda
Japão
Repescagem Uefa (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)
Tunísia
GRUPO G
Bélgica
Egito
Irã
Nova Zelândia
GRUPO H
Espanha
Cabo Verde
Arábia Saudita
Uruguai
GRUPO I
França
Senegal
Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque)
Noruega
GRUPO J
Argentina
Argélia
Áustria
Jordânia
GRUPO K
Portugal
Repescagem Mundial (Rep. Congo/Jamaica/Nova Caledônia)
Uzbequistão
Colômbia
GRUPO L
Inglaterra
Croácia
Gana
Panamá
- Matéria
- Mais Notícias