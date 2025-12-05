Colunistas do Lance! apontam 'grupo da morte' da Copa do Mundo de 2026

A Fifa sorteou, nesta sexta-feira (5), os grupos da Copa do Mundo de 2026. Com as chaves iniciais definidas, os colunistas do Lance!, Eduardo Tironi, Lúcio de Castro e Gustavo Fogaça, o Guffo, opinaram sobre a existência de um temido "grupo da morte" no torneio.

Para Tironi, a resposta é óbvia. O jornalista apontou o Grupo I como o mais difícil. Determinada chave tem França, Senegal, Noruega e mais uma equipe da Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque).

— Com alguma folga, o grupo da França é o mais difícil — cravou o colunista.

Por outro lado, Lúcio de Castro e Guffo foram mais críticos sobre a existência de um "grupo da morte" no torneio. Ambos os comunicadores criticaram o novo formato da Copa do Mundo, agora com 48 seleções, e apontaram chaves diferentes como as mais equilibradas.

— Essa Copa desmoralizou até o prazer de todo sorteio que é o debate sobre "quem é o grupo da morte". Não vi um "grupo da morte". Acho que França, Senegal, Noruega e quem vier da repescagem fazem o mais equilibrado. Mas ainda assim, França deve se destacar logo e deixar tudo mais definido — disse Lúcio de Castro.

— Sem "grupos da morte" nessa Copa. O que era de se esperar, pela quantidade de seleções envolvidas. Se a Polônia classificar, o grupo F aparentemente, será o grupo mais equilibrado: Países Baixos, Japão, Polônia e Tunísia. O grupo L da Inglaterra também promete ser bem disputado, Croácia, Gana e Panamá. Será sem dúvidas uma bela Copa do Mundo — argumentou Guffo.

Sorteio da Copa do Mundo de 2026

A Fifa realizou nesta sexta-feira (5) o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos. A cerimônia foi acompanhada por representantes das seleções classificadas e por chefes de governo dos três países anfitriões da Copa do Mundo de 2026: o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney; a presidente do México, Claudia Sheinbaum; e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recebeu um prêmio da Fifa. Veja os grupos abaixo:

GRUPO A

México

África do Sul

Coreia do Sul

Vencedor repescagem Uefa (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)

GRUPO B

Canadá

Vencedor repescagem Uefa (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia e Herzegovina)

Catar

Suíça

GRUPO C

Brasil

Marrocos

Haiti

Escócia

GRUPO D

Estados Unidos

Paraguai

Austrália

Repescagem Uefa (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)

GRUPO E

Alemanha

Curaçao

Costa do Marfim

Equador

GRUPO F

Holanda

Japão

Repescagem Uefa (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)

Tunísia

GRUPO G

Bélgica

Egito

Irã

Nova Zelândia

GRUPO H

Espanha

Cabo Verde

Arábia Saudita

Uruguai

GRUPO I

França

Senegal

Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque)

Noruega

GRUPO J

Argentina

Argélia

Áustria

Jordânia

GRUPO K

Portugal

Repescagem Mundial (Rep. Congo/Jamaica/Nova Caledônia)

Uzbequistão

Colômbia

GRUPO L

Inglaterra

Croácia

Gana

Panamá