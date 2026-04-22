Veja o balanço dos lesionados das principais seleções às vésperas da Copa do Mundo

Às vésperas da Copa do Mundo, o Lance! apresente o cenário dos jogadores lesionados das principais seleções classificadas. Neste momento, França e Argentina contam com jogadores que não estarão aptos para a disputa do principal torneio de futebol.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Da Espanha, Nico Williams e Fabian Ruiz voltaram a jogar nas últimas semanas após um período afastado dos gramados. No entanto, outros grandes nomes do futebol mundial, como Bukayo Saka, Memphis Depay e Mikel Merino seguem fora dos gramados e seguindo um cronograma para estarem disponíveis para a Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Confira o balanço dos lesionados das principais seleções da Copa do Mundo

Espanha

Mikel Merino se recupera de uma fratura no pé direito em janeiro e deve voltar a correr em duas a três semanas. Jogador caminha sem bota ortopédica após cirurgia feita em fevereiro. Nico Williams melhorou de uma pubalgia após tratamento na Inglaterra e participou dos três últimos jogos do Bilbao na La Liga, embora não tenha completado 90 minutos. Fabian Ruiz esteve ausente das relações do PSG por cerca de três meses devido a uma inflamação nos ligamentos do joelho, mas retornou na derrota de sua equipe para o Lyon.

França

Ekitike está fora da Copa do Mundo após romper o tendão de Aquiles.

Argentina

Juan Foyth rompeu o tendão de Aquiles em janeiro, passou por cirurgia e está fora da Copa do Mundo.

Juan Foyth deixa Villarreal x Real Madrid lesionado (Foto: Jose Jordan/AFP)

Inglaterra

Saka lida com uma lesão no Aquiles desde o fim de março, mas já retomou atividades mais leves e vive a expectativa por voltar aos gramados com o Arsenal nas próximas semanas.

Holanda

Memphis lida com uma lesão muscular e não entra em campo há um mês. No entanto, o Corinthians planeja contar com o jogador na próxima semana.

Jurrien Timber está em fase final de recuperação de uma lesão na virilha e pode retornar ao Arsenal no fim de semana.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.