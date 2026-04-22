menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Veja o balanço dos lesionados das principais seleções às vésperas da Copa do Mundo

Jogadores aceleram recuperações de olho no Mundial

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/04/2026
09:35
Ekitiké caído no campo após sofrer lesão (Foto: Franck Fife/AFP)
imagem cameraEkitiké caído no campo após sofrer lesão no tendão de Aquiles no duelo entre Liverpool e PSG, pela Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Às vésperas da Copa do Mundo, o Lance! apresente o cenário dos jogadores lesionados das principais seleções classificadas. Neste momento, França e Argentina contam com jogadores que não estarão aptos para a disputa do principal torneio de futebol.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Da Espanha, Nico Williams e Fabian Ruiz voltaram a jogar nas últimas semanas após um período afastado dos gramados. No entanto, outros grandes nomes do futebol mundial, como Bukayo Saka, Memphis Depay e Mikel Merino seguem fora dos gramados e seguindo um cronograma para estarem disponíveis para a Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Confira o balanço dos lesionados das principais seleções da Copa do Mundo

Espanha

  1. Mikel Merino se recupera de uma fratura no pé direito em janeiro e deve voltar a correr em duas a três semanas. Jogador caminha sem bota ortopédica após cirurgia feita em fevereiro.
  2. Nico Williams melhorou de uma pubalgia após tratamento na Inglaterra e participou dos três últimos jogos do Bilbao na La Liga, embora não tenha completado 90 minutos.
  3. Fabian Ruiz esteve ausente das relações do PSG por cerca de três meses devido a uma inflamação nos ligamentos do joelho, mas retornou na derrota de sua equipe para o Lyon.

França

  • Ekitike está fora da Copa do Mundo após romper o tendão de Aquiles.

Argentina

  • Juan Foyth rompeu o tendão de Aquiles em janeiro, passou por cirurgia e está fora da Copa do Mundo.
Juan Foyth deixa Villarreal x Real Madrid lesionado
Juan Foyth deixa Villarreal x Real Madrid lesionado (Foto: Jose Jordan/AFP)

Inglaterra

  1. Saka lida com uma lesão no Aquiles desde o fim de março, mas já retomou atividades mais leves e vive a expectativa por voltar aos gramados com o Arsenal nas próximas semanas.

Holanda

  • Memphis lida com uma lesão muscular e não entra em campo há um mês. No entanto, o Corinthians planeja contar com o jogador na próxima semana.
  • Jurrien Timber está em fase final de recuperação de uma lesão na virilha e pode retornar ao Arsenal no fim de semana.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias