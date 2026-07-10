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Paquetá abre mão das férias, retorna ao Ninho e inicia tratamento visando volta ao Flamengo

Meia publicou foto na academia do CT nesta sexta-feira e trabalha para ficar à disposição de Jardim para a Libertadores

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 11:54
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Lucas Paquetá em ação pelo Flamengo contra o Bahia
Lucas Paquetá em ação pelo Flamengo contra o Bahia (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Após a participação na Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, Lucas Paquetá já está de volta ao Flamengo. O meia abriu mão do período de férias concedido aos jogadores convocados e se reapresentou antecipadamente no Ninho do Urubu para dar sequência ao tratamento da lesão que o tirou da reta final do Mundial.

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    • Na manhã desta sexta-feira (10), o camisa 20 publicou uma foto na academia do Ninho do Urubu. Na imagem, escreveu apenas "De volta", acompanhada por dois corações nas cores vermelho e preto.

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    Foto compartilhada por Lucas Paquetá nos stories da academia do Flamengo. Esteiras e aparelhos de academia aparecem no espaço
    Lucas Paquetá compartilhou nos stories imagem na academia do Flamengo (Foto: Reprodução)

    Paquetá sofreu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda durante a vitória do Brasil sobre o Japão, na segunda fase da Copa do Mundo. O problema físico o tirou das oitavas de final contra a Noruega e inviabilizou qualquer possibilidade de retorno, já que a Seleção foi eliminada.

    Antes mesmo do início das férias, Flamengo e jogadores já haviam alinhado que atletas com necessidade de um trabalho físico mais intenso poderiam retornar antecipadamente ao clube. Foi o caso de Paquetá, que agora intensifica o processo de recuperação no Ninho do Urubu.

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    • O principal objetivo do departamento médico e da comissão técnica é deixar o meia à disposição para o duelo contra o Cruzeiro, pelas oitavas de final da Libertadores, em agosto.

    Enquanto Paquetá já retomou os trabalhos, outros atletas que disputaram a Copa do Mundo seguem cronogramas distintos. Arrascaeta também antecipou o retorno ao CT, enquanto Alex Sandro, Danilo e Léo Pereira são aguardados apenas no dia 16 para a reapresentação. Varela e De La Cruz já se reapresentaram.

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    Cruzeiro x Flamengo – Brasileirão (24ª rodada)
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