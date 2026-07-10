Paquetá abre mão das férias, retorna ao Ninho e inicia tratamento visando volta ao Flamengo
Meia publicou foto na academia do CT nesta sexta-feira e trabalha para ficar à disposição de Jardim para a Libertadores
Após a participação na Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, Lucas Paquetá já está de volta ao Flamengo. O meia abriu mão do período de férias concedido aos jogadores convocados e se reapresentou antecipadamente no Ninho do Urubu para dar sequência ao tratamento da lesão que o tirou da reta final do Mundial.
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Na manhã desta sexta-feira (10), o camisa 20 publicou uma foto na academia do Ninho do Urubu. Na imagem, escreveu apenas "De volta", acompanhada por dois corações nas cores vermelho e preto.
Paquetá sofreu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda durante a vitória do Brasil sobre o Japão, na segunda fase da Copa do Mundo. O problema físico o tirou das oitavas de final contra a Noruega e inviabilizou qualquer possibilidade de retorno, já que a Seleção foi eliminada.
Antes mesmo do início das férias, Flamengo e jogadores já haviam alinhado que atletas com necessidade de um trabalho físico mais intenso poderiam retornar antecipadamente ao clube. Foi o caso de Paquetá, que agora intensifica o processo de recuperação no Ninho do Urubu.
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O principal objetivo do departamento médico e da comissão técnica é deixar o meia à disposição para o duelo contra o Cruzeiro, pelas oitavas de final da Libertadores, em agosto.
Enquanto Paquetá já retomou os trabalhos, outros atletas que disputaram a Copa do Mundo seguem cronogramas distintos. Arrascaeta também antecipou o retorno ao CT, enquanto Alex Sandro, Danilo e Léo Pereira são aguardados apenas no dia 16 para a reapresentação. Varela e De La Cruz já se reapresentaram.
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