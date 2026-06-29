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CBF antecipa inscrições de jogadores para Série B e C; entenda

Confederação anuncia mudanças na janela de transferências

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
29/06/2026 14:06
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Troféu do Campeonato Brasileiro Série B (Foto: Divulgação)
Troféu do Campeonato Brasileiro Série B (Foto: Divulgação)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) abriu uma janela extraordinária de transferências para clubes das Séries B e C do Campeonato Brasileiro. O período de registros vai de 6 a 17 de julho de 2026, antecipando a data original, que era 20 de julho. A medida expande somente ao jogadores que já atuam em qualquer campeonato e liga do futebol brasileiro.

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    • A medida vale exclusivamente para transferências nacionais, ou seja, jogadores que já atuam no Brasil. A CBF comunicou a decisão às federações estaduais por meio de ofício e justificou a antecipação com base no calendário das divisões inferiores estaduais.

    A decisão também abrange clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, no entanto, com algumas mudanças e pontualidades diferentes em relação à essa mudança para séries inferiores.

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    CBF anuncia mudanças em Brasileirão Série B e C (Foto: Divulgação)
    CBF anuncia mudanças em Brasileirão Série B e C (Foto: Divulgação)

    Comunicado da CBF sobre mudança da Serie B e C

    Segundo a Confederação, a ação ocorre "em razão do encerramento de diversas competições estaduais de divisões inferiores no primeiro semestre, assim como a relevância da matéria para os atletas profissionais envolvidos". O documento indica ainda que o objetivo é permitir melhor organização dos clubes na sequência das competições.

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    A janela internacional de transferências, prevista no regulamento geral de registros da CBF, segue inalterada e funcionará entre 20 de julho e 11 de setembro. Abrangendo a todo e qualquer clube presente nas ligas brasileiras.

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    Medida semelhante na Série A

    A Série B e a Série C não foram as únicas categorias contempladas. Em data anterior ao comunicado nesta segunda-feira (29/6), a CBF enviou ofício separado aos clubes da Série A autorizando inscrições de novos atletas antes da 19ª rodada da competição.

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    No contexto da Série B, times como Fortaleza e Ceará seguem em busca de reforços. O Fortaleza anunciou a contratação do atacante Pedro Henrique, enquanto o Ceará conta com Bryan Borges para os próximos compromissos na competição. Ambos os clubes serão afetados por essa mudança, mas mantendo o planejamento para contratações internacionais.

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