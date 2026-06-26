Pegador de pênalti, Kaique retorna e deve virar terceiro goleiro do Palmeiras Goleiro de 23 anos estava no Nacional, de Portugal, e coleciona números positivos

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A reapresentação do Palmeiras nesta semana contou com uma novidade importante: o retorno do goleiro Kaique, de 23 anos, que estava emprestado ao Nacional, de Portugal, e se destacou no país europeu, principalmente no quesito pênaltis. Isso porque o jogador coleciona bons números.

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Kaique pegou quatro dos oito pênaltis que teve a chance de defender no clube português. Agora, integrado ao elenco de Abel Ferreira, a tendência é que se torne a terceira opção da posição, atrás de Carlos Miguel, que é titular, e de Marcelo Lomba, o reserva imediato. Aranha, por sua vez, pode ser negociado para ganhar mais oportunidades.

No Nacional, Kaique somou 28 partidas e terminou a temporada na Primeira Divisão de Portugal como o maior pegador de pênaltis da competição. E o jogador celebrou a oportunidade no exterior e também seu retorno ao clube paulista.

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— Vejo de forma muito positiva a oportunidade de sair e conseguir jogar em um ambiente competitivo como era em Portugal. Consegui somar minutos, amadurecer ao longo do campeonato e ganhar um pouco de casca. Vejo isso como de extrema importância para o desenvolvimento profissional de um atleta e tiro de lá somente pontos positivos — disse Kaique.

— Nesse período de empréstimo, eu pude aprender bastante e jogar, que é o mais importante. Poder somar minutos, participar dos jogos e me desenvolver — disse o jogador, que foi campeão da Copa São Paulo de 2022 pelo Palmeiras.

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Kaique celebra retorno ao Palmeiras

Kaique viu como uma valorização a volta ao time que o revelou para o futebol. Para ele, é "reconhecimento do trabalho que vem sendo feito".

— Fico muito feliz e muito grato. O Palmeiras é o clube onde comecei, me abriu as portas para mostrar o meu trabalho, o meu futebol e mudou a vida da minha família. Eu fico muito grato pelo reconhecimento, para mim é uma honra vestir essa camisa. Se depender de mim, vão vir mais títulos pela frente — finalizou.

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