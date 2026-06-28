Palmeiras começa a recuperar elenco com retornos da Copa e volta de Abel Ferreira Eliminados da Copa, alguns jogadores voltam aos trabalhos no Palmeiras, que também contará com Abel Ferreira na Academia de Futebol

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A semana do Palmeiras começará com treinamentos na Academia e Futebol, o que ocorrerá ao longo de todos os dias nesta intertemporada, mas, até o final dela, o elenco alviverde estará reforçado. Isso porque, aos poucos, quem ainda não está na capital paulista começará a chegar, segundo apurou o Lance!.

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O técnico Abel Ferreira, que ganhou uns dias a mais de férias retornará ao Palmeiras até o fim da semana, ainda sem data oficial cravada. O mesmo acontecerá com quatro jogadores: o lateral-esquerdo Piquerez e o volante Emiliano Martínez, eliminados com a Seleção Uruguaia da Copa do Mundo na primeira fase, além do lateral-direito Giay e do volante Marlon Freitas.

Os uruguaios, apesar de estarem no Mundial, não entraram em campo por nem sequer um minuto. Os ficaram no banco de reservas em todas as partidas por opção do comandante celeste Marcelo Bielsa. O lateral, que perdeu a titularidade para Juan Sanabria, correu contra o tempo desde que sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito durante amistosos da seleção, no final de março, e precisou passar por cirurgia.

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Já o argentino Giay fez parte da preparação para a competição, mas não foi convocado pelo técnico Lionel Scaloni para disputar a Copa. Ele participou dos amistosos contra Honduras e Islândia e vivia a expectativa de ser relacionado, caso houvesse algum corte na seleção, o que não ocorreu. Ainda assim, a Seleção Argentina pediu ao Palmeiras para que o jogador ficasse com os convocados durante a fase de grupos.

Marlon Freitas, por sua vez, se reapresentaria com os demais jogadores do Palmeiras na última quarta-feira (21), mas foi liberado pelo clube em razão do falecimento de sua mãe. O volante voltará nesta semana, passará pelos mesmos exames e testes físicos que os demais atletas e dará início à intertemporada.

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Jogadores do Palmeiras que ainda estão na Copa do Mundo

O Palmeiras teve recorde de convocados para essa Copa do Mundo: sete nomes. Além dos uruguaios, são eles: Flaco López (Argentina), Jhon Arias (Colômbia), Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa (Paraguai).

O próximo jogo oficial será no dia 23 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 19ª rodada da competição nacional.O Alviverde é o atual líder da competição nacional, com 41 pontos. Além disso, está nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, nas quais enfrentará, respectivamente, Cerro Porteño-POR e Fortaleza.

Uruguaios Piquerez e Emi Martínez retornam ao Palmeiras nesta semana (Foto: Divulgação/Uruguai)



