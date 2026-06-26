logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Ainda sem Abel, elenco do Palmeiras trabalha em dois períodos; Vitor Roque treina com bola

Jogadores seguem cronograma de treinamento na Academia de Futebol; veja como foi o primeiro período

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
26/06/2026 14:46
Favorite o Lance! no Google
Treino do Palmeiras na Academia de Futebol
Elenco do Palmeiras treina na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras deu sequência aos trabalhos da intertemporada na manhã desta sexta-feira (26), na Academia de Futebol, e na parte da tarde farão uma nova atividade. O técnico Abel Ferreira ainda não retornou e, portanto, o restante da comissão segue nestes trabalhos iniciais com o grupo.

continua após a publicidade
  • Kaique, goleiro do Palmeiras

    Pegador de pênalti, Kaique retorna e deve virar terceiro goleiro do Palmeiras

    Palmeiras
    Há 4 horas
  • Vitor Roque durante treino do Palmeiras na Academia de Futebol

    Jogadores treinam com bola, e Vitor Roque cumpre cronograma no Palmeiras

    Palmeiras
    Há 20 horas
  • Maurício comemora o gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo

    Jogador do Palmeiras pode ganhar chance em jogo decisivo na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 21 horas

    • ➡️ Pegador de pênalti, Kaique retorna e deve virar terceiro goleiro do Palmeiras

    O centroavante Vitor Roque novamente trabalhou no campo e com bola, sob a supervisão de profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. Como de praxe, as Crias da Academia completaram as movimentações com o time profissional, que está desfalcado em razão da Copa do Mundo.

    Após ativação muscular no centro de excelência, os jogadores fizeram atividades técnicas variadas no campo, como enfrentamentos e finalizações, aproximação e marcação e também em dimensões maiores com duas equipes e mini-metas dispostas nas extremidades.

    continua após a publicidade

    ➡️ Jogadores treinam com bola, e Vitor Roque cumpre cronograma no Palmeiras

    Atual líder do Campeonato Brasileiro com 41 pontos, o Verdão volta a campo no dia 23 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 19ª rodada da competição nacional.

    Próximos jogos do Palmeiras

    • 23/7 - contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 19ª rodada do Brasileirão;
    • 26/7 - contra o Atlético-MG, no Nubank Parque, pela 20ª rodada do Brasileirão;
    • 29/7 - contra o Vitória, no Barradão, pela 21ª rodada do Brasileirão.

    Convocados do Palmeiras para a Copa do Mundo

    O Palmeiras teve recorde de convocados para essa Copa do Mundo: sete nomes. São eles: Flaco López (Argentina), Jhon Arias (Colômbia), Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa (Paraguai), Piquerez e Emiliano Martínez (Uruguai).

    continua após a publicidade
    Treino do Palmeiras
    (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Kaique, goleiro do Palmeiras
    PalmeirasPegador de pênalti, Kaique retorna e deve virar terceiro goleiro do PalmeirasHá 6 horas
    Mauricio, do Palmeiras, lamenta chance perdida pelo Paraguai
    Copa do Mundo 2026Maurício vira assunto após empate do Paraguai: 'Inacreditável'Há 7 horas
    Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K.
    Copa do Mundo 2026Portugal x Colômbia marca encontro entre Cristiano Ronaldo e joias do BrasileirãoHá 8 horas
    Vitor Roque durante treino do Palmeiras na Academia de Futebol
    PalmeirasJogadores treinam com bola, e Vitor Roque cumpre cronograma no PalmeirasHá 20 horas
    Maurício comemora o gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Jogador do Palmeiras pode ganhar chance em jogo decisivo na Copa do MundoHá 21 horas
    Rayan e Endrick na partida entre Brasil e Panamá, última jogo da Seleção em amistoso de preparação para a Copa do Mundo 2026
    Seleção BrasileiraOs caçulas do Brasil: como Rayan e Endrick cresceram juntos rumo à Copa do MundoHá 22 horas

    Mais LANCE!

    Felipe Anderson durante exames na Academia de Futebol do Palmeiras
    Elenco do Palmeiras realiza exames e avaliação física após reapresentação
    Ana Guzmán, lateral do Palmeiras. (Reprodução/redes sociais)
    Palmeiras exerce opção de compra de lateral do Bayern de Munique
    Flaco López em ação no treino da Argentina durante a Copa do Mundo
    Flaco López vive expectativa por estrear na Copa do Mundo com a Argentina
    Abel Ferreira comanda o Palmeiras contra o Junior Barranquilla (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)
    Palmeiras repete 'plano' e inicia preparação sem Abel
    Vitor Roque e Paulinho durante treino do Palmeiras
    Palmeiras ganha quase um mês para se preparar antes da retomada do calendário
    Jogadores do Palmeiras se reapresentam na Academia de Futebol
    Elenco do Palmeiras se reapresenta e inicia intertemporada; veja programação
    Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
    A menos de um mês da volta do Brasileirão, veja a situação de cada clube no mercado
    Abel Ferreira conversa com jogadores do Palmeiras durante jogo da Libertadores
    Palmeiras adia reapresentação após decisão interna e divide retorno do elenco
    Vini Jr, Mbappé e Jude Bellingham apresentam terceiro uniforme do Real Madrid
    Real Madrid lidera, com surpresa na cola: veja artilharia por clubes da Copa do Mundo
    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante treino
    Palmeiras terá apenas uma ausência na reapresentação após a pausa para a Copa
    Alexander Barboza é reforço do Palmeiras
    Vai reforçar? Palmeiras mantém plano para a janela de transferências
    Palmeiras: veja quem não pode mais jogar o Brasileirão por outro clube
    Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
    Com novo modelo de horários e jogos durante a Copa, CBF divulga tabela do Brasileirão