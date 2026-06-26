Ainda sem Abel, elenco do Palmeiras trabalha em dois períodos; Vitor Roque treina com bola Jogadores seguem cronograma de treinamento na Academia de Futebol; veja como foi o primeiro período

O Palmeiras deu sequência aos trabalhos da intertemporada na manhã desta sexta-feira (26), na Academia de Futebol, e na parte da tarde farão uma nova atividade. O técnico Abel Ferreira ainda não retornou e, portanto, o restante da comissão segue nestes trabalhos iniciais com o grupo.

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O centroavante Vitor Roque novamente trabalhou no campo e com bola, sob a supervisão de profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. Como de praxe, as Crias da Academia completaram as movimentações com o time profissional, que está desfalcado em razão da Copa do Mundo.

Após ativação muscular no centro de excelência, os jogadores fizeram atividades técnicas variadas no campo, como enfrentamentos e finalizações, aproximação e marcação e também em dimensões maiores com duas equipes e mini-metas dispostas nas extremidades.

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Atual líder do Campeonato Brasileiro com 41 pontos, o Verdão volta a campo no dia 23 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 19ª rodada da competição nacional.

Próximos jogos do Palmeiras

23/7 - contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 19ª rodada do Brasileirão;

26/7 - contra o Atlético-MG, no Nubank Parque, pela 20ª rodada do Brasileirão;

29/7 - contra o Vitória, no Barradão, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Convocados do Palmeiras para a Copa do Mundo

O Palmeiras teve recorde de convocados para essa Copa do Mundo: sete nomes. São eles: Flaco López (Argentina), Jhon Arias (Colômbia), Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa (Paraguai), Piquerez e Emiliano Martínez (Uruguai).

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