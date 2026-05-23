O técnico do Botafogo, Franclim Carvalho, comemorou o ponto fora de casa contra o São Paulo, neste sábado, e exaltou o espírito de luta dos alvinegros. Ele mostrou preocupação com a diferença de nível de atuação nos primeiros 45 minutos e na etapa final, quando a equipe cresceu, dominou o anfitrião, e por muito pouco não saiu do Morumbi com uma virada.



— Tenho de me preocupar é com o que falei antes da partida, porque não podemos fazer um tempo tão diferente do segundo. Esse grupo já mostrou que é até o último minuto, até o apito do árbitro. Já ganhamos muitos pontos nos últimos minutos. Mostraram uma vez mais que é até o último suspiro.



Ele avaliou que a equipe fez um primeiro tempo ruim, abaixo do que podia apresentar, com um gol sofrido no início em um lance que, como o treinador relatou, foi previsto pelos jogadores no vestiário antes da partida.



— Temos de dividir o jogo em duas partes distintas. Não fomos bem no primeiro tempo, sofremos o gol logo no início, em um lance que os jogadores falaram muito antes do jogo, mesmo sem eu ter alertado, que era a questão de bater no gol e estarem preparados para o rebote. Não acompanhamos o rebote. Tivemos muita dificuldade no primeiro tempo, não conseguimos ser nós, fazer o que queríamos, o que trouxemos preparado. No segundo tempo, ficou claro que foi completamente diferente.



Carvalho elogiou muito o comportamento do colombiano Barrera, autor do golaço que garantiu o empate.



— Ele já jogou de titular, já foi suplente, já foi não relacionado, tem treinado sempre bem, nunca fez cara feia. Sabemos que a temporada é longa e os jogadores estão melhores em alguns momentos do que em outros. Agora fez dois gols, tem características muito interessantes para nós. Sei que o clube investiu nele, mas tem de continuar a trabalhar e a mostrar como tem feito até aqui.

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Confira outros trechos da entrevista de Franclim Carvalho:



Atuações diferentes no primeiro e no segundo tempo

— Essa equipe, contra tudo e contra todos, luta sempre, não desiste; foi isso que aconteceu mais uma vez. O Jordan (Barrera) acabou por fazer um gol no rebote também. Ainda tivemos mais uma chance com o Chris (Ramos); depois, ouço o quarto árbitro dizer ao juiz que era escanteio. O juiz tem de escutar os colegas que estão lá para ajudá-lo; não é para acabar o jogo se há um escanteio.



Substituição de Justino



— O Justino já tinha cartão amarelo, foi titular a primeira vez conosco. Foi bem, contra uma atacante muito forte, muito bom jogador, muito chato, está o jogo todo a pressionar, e o Justino, mesmo com um amarelo, aguentou bem, fez um grande jogo. Tínhamos que arriscar, tinha o Chris como atacante na reserva, com o Jordan (Barrera) a fazer o corredor. Tínhamos de arriscar, amassar mais o adversário, criar mais, e tentamos colocar mais um homem na frente. Fomos felizes numa bola parada, mas essa foi a ideia de arriscar, porque perder de 1 a 0 não era um resultado que nos agradasse.

Resultado justo?



- Acho que justiça ou injustiça não existem no futebol. Já disse isso muitas vezes porque já ganhamos jogos que não merecíamos ganhar, já empatamos jogos que merecíamos ganhar, perdemos jogos que não merecíamos perder... Então, para mim não existe. Fizemos o gol, a seguir temos a chance do Chris. Depois, se o juiz ouvisse o quarto árbitro, teríamos ali um escanteio. O adversário, um pouco abalado, seria diferente. Estávamos motivados. Colocaríamos a bola na área e pingando ali é sempre diferente.



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