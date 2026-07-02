Botafogo recebe aporte milionário da GDA Luma e paga dívidas da SAF Glorioso acertou direitos de imagem e FGTS dos jogadores, além de parcelas do RCE

O Botafogo recebeu aporte de 15 milhões de dólares (cerca de R$ 78 milhões) da GDA Luma, empresa já com contrato vinculante assinado com o clube para tornar-se controladora de 90% das ações da SAF. A quantia foi utilizada para pagamentos de dívidas e fluxo de caixa.

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Com a quantia aportada pela GDA Luma, o Botafogo pagou valores referentes a direitos de imagem abertos com o elenco, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e ainda deixou em caixa para pagamento da folha referente ao mês de junho, que vencerá no dia 5 de julho.

As informações foram publicadas inicialmente pelo "Canal do Manel" e foram confirmadas pela reportagem do Lance!.

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Botafogo tenta organizar a casa

O clube ainda tem valores pendentes de direitos de imagem com atletas, mas que foram incluídos na fila da recuperação judicial. Além disso, a SAF pagou as parcelas atrasadas do Regime Centralizado de Execuções (RCE), que estava prestes a ser extinto caso completasse o terceiro mês de débito.

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O RCE centraliza as dívidas, amplia o prazo e evita bloqueios financeiros e penhores de receitas que o clube possa ter. O Alvinegro arcou com multa nos dois meses, e o valor foi de aproximadamente R$ 4 milhões.

Botafogo se reapresentou para intertemporada no dia 22 de junho (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Próximos passos

Internamente, clube social e pastas da SAF já aguardam a chegada da GDA Luma nas próximas semanas para uma nova operação após a saída de John Textor, que foi destituído em Assembleia Geral Extraordinária (AGE). São previstos, ao todo, mais de R$ 400 milhões de aporte da GDA, que avança nas tratativas junto à Eagle e Cork Gully.

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