O Botafogo arrancou um empate nos últimos minutos do jogo deste sábado, contra o São Paulo, no Morumbi, com um golaço de Barrera. Ele acertou um raro chute de fora da área, sem chances de defesa, e garantiu o ponto fora de casa para o clube, que havia sofrido um gol no começo da partida, mas dominava as ações na etapa final - antes, chegou a ter um gol anulado por impedimento.



Foi o terceiro gol de Barrera pelo clube, o primeiro também foi um golaço, de voleio, contra o Corinthians pelo Brasileiro de 2025. Ele também marcou na última semana, pela Sul-Americana, contra o Independiente Petrolero.



- Foi uma partida muito difícil e muito importante para nós, um empate muito importante. Seguir trabalhando, faltam dois jogos (antes da parada para a Copa do Mundo). A equipe está se esforçando, dando o melhor, e sempre quero dar o melhor por essa camisa - disse o colombiano ao deixar o gramado.



Ele valorizou o ponto fora de casa :



- O São Paulo é um time muito bom, então conseguir um empate na casa deles é muito bom. Seguiremos dando o nosso melhor, todos sabem a situação do clube, mas todos os meus companheiros estão dando o melhor pelo Botafogo.

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No fim da partida, ainda quase houve uma confusão com jogadores do Botafogo, em especial Artur Cabral, na bronca com a arbitragem por conta da marcação de um tiro de meta que, na visão dos alvinegros, deveria ter sido escanteio, já nos instantes finais. Mas membros da comissão técnica afastaram os atletas e não houve maiores consequências.

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