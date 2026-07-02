John Textor e a nova tentativa frustrada no Botafogo com Kia Joorabchian Empresário foi destituído do conselho da SAF, mas segue tentando nos bastidores

Destituído do Conselho de Administração da SAF Botafogo na última segunda-feira (29/6), em Assembleia Geral, John Textor foi às redes sociais e mostrou documentos para afirmar que pretendia 100 milhões de euros em empréstimos para o Glorioso, mas não conseguiu assinatura do social. A publicação feita pelo empresário levantou debate sobre a origem da quantia e indicou nova articulação com Kia Joorabchian.

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Vale destacar, de início, como funcionou mais uma tentativa do antigo controlador da SAF nos bastidores. O documento publicado mostra Textor como presidente do conselho de administração e secretário, com assinaturas de Kevin Weston e Jordan Eliott Fiksenbaum, também destituídos.

Ele, então, aprovou 50 milhões de dólares, que seriam convertidos em participação acionária permanente após a recuperação judicial, mas, como esperado, não teve aval do Botafogo Social, presidido por João Paulo Magalhães Lins, ou assinatura do interventor Eduardo Iglesias, à frente da operação da SAF. A origem do dinheiro seria a Almax Sports Management, uma empresa registrada nas Ilhas Virgens Britânicas.

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John Textor tentou novo empréstimo para a SAF do Botafogo (Foto: Reprodução)

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Os outros 50 milhões chegariam como financiamento DIP, um sistema de empréstimo para empresas em recuperação judicial para injeção urgente de capital de giro. A primeira etapa, no entanto, mostrou mais uma tentativa do empresário estadunidense com um aliado recente e muito conhecido no futebol brasileiro.

Empresa 'parceira' de Textor

A Almax Sports Management, criada em 2013, foi alvo do "Football Leaks", um vazamento de informações e documentos sobre transações financeiras consideradas duvidosas na Europa, no ano de 2016. Um dos casos mais famosos da época foi a polêmica sobre a assinatura de Neymar com o Barcelona, dando conta de um ganho estimado de mais de R$ 180 milhões entre assinatura e fim do vínculo, de 2013 a 2018.

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Ela esteve nos noticiários europeus após levantamento da plataforma em cima das operações tocadas pelo empresário anglo-iraniano Kia Joorabchian. Ela teria sido braço financeiro de Kia e seus sócios em diversas operações na Europa, que levantaram suspeitas e o colocaram na mira. Um dos exemplos foi a matéria da revista italiana "L'Espresso", uma das vias de vazamento do "Football Leaks", em dezembro de 2016, sobre a venda de Kenedy, ex-Fluminense.

As investigações mostraram que não foi o Tricolor, onde Kenedy jogava, quem vendeu o jogador para o Chelsea, mas sim a Almax Sports Management. Esse foi apenas um dos muitos casos envolvendo operações do clube inglês, assim como no Milan, Inter de Milão e outras potências europeias.

Em resumo, os documentos apontavam a Almax como uma empresa de fachada para ocultação de lucros e apropriação de direitos econômicos por terceiros (Third-Party Ownership), prática que é proibida pela Fifa desde março de 2015.

Kia Joorabchian fez oferta pela SAF do Botafogo (Foto: Tuca Vieira/Folhapress)

Ligação recente

Kia Joorabchian e John Textor têm relação próxima de olho em negócios no futebol. O anglo-iraniano, recentemente, apresentou proposta de compra das ações da SAF em conjunto com Evangelos Marinakis, outro parceiro comercial de Textor. Outra empresa, a Sports Invest UK LTDA, consta na lista de recuperação judicial do Botafogo com um débito acima de R$ 20 milhões.

A oferta, que tinha apoio de John, foi desconsiderada e o acordo avançou com a GDA Luma, do empresário Gabriel de Alba, que tem contrato vinculante assinado com o Botafogo Social e um aporte de 14 milhões de dólares já efetuado para pagamentos de dívidas da SAF.

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