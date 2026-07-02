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John Textor e a nova tentativa frustrada no Botafogo com Kia Joorabchian

Empresário foi destituído do conselho da SAF, mas segue tentando nos bastidores

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 15:47
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John Textor trava nova batalha societária no Botafogo
John Textor foi destituído do conselho de administração da SAF (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Destituído do Conselho de Administração da SAF Botafogo na última segunda-feira (29/6), em Assembleia Geral, John Textor foi às redes sociais e mostrou documentos para afirmar que pretendia 100 milhões de euros em empréstimos para o Glorioso, mas não conseguiu assinatura do social. A publicação feita pelo empresário levantou debate sobre a origem da quantia e indicou nova articulação com Kia Joorabchian.

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    Vale destacar, de início, como funcionou mais uma tentativa do antigo controlador da SAF nos bastidores. O documento publicado mostra Textor como presidente do conselho de administração e secretário, com assinaturas de Kevin Weston e Jordan Eliott Fiksenbaum, também destituídos.

    Ele, então, aprovou 50 milhões de dólares, que seriam convertidos em participação acionária permanente após a recuperação judicial, mas, como esperado, não teve aval do Botafogo Social, presidido por João Paulo Magalhães Lins, ou assinatura do interventor Eduardo Iglesias, à frente da operação da SAF. A origem do dinheiro seria a Almax Sports Management, uma empresa registrada nas Ilhas Virgens Britânicas.

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    Documento publicado por John Textor
    John Textor tentou novo empréstimo para a SAF do Botafogo (Foto: Reprodução)
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    Os outros 50 milhões chegariam como financiamento DIP, um sistema de empréstimo para empresas em recuperação judicial para injeção urgente de capital de giro. A primeira etapa, no entanto, mostrou mais uma tentativa do empresário estadunidense com um aliado recente e muito conhecido no futebol brasileiro.

    Empresa 'parceira' de Textor

    A Almax Sports Management, criada em 2013, foi alvo do "Football Leaks", um vazamento de informações e documentos sobre transações financeiras consideradas duvidosas na Europa, no ano de 2016. Um dos casos mais famosos da época foi a polêmica sobre a assinatura de Neymar com o Barcelona, dando conta de um ganho estimado de mais de R$ 180 milhões entre assinatura e fim do vínculo, de 2013 a 2018.

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    Ela esteve nos noticiários europeus após levantamento da plataforma em cima das operações tocadas pelo empresário anglo-iraniano Kia Joorabchian. Ela teria sido braço financeiro de Kia e seus sócios em diversas operações na Europa, que levantaram suspeitas e o colocaram na mira. Um dos exemplos foi a matéria da revista italiana "L'Espresso", uma das vias de vazamento do "Football Leaks", em dezembro de 2016, sobre a venda de Kenedy, ex-Fluminense.

    As investigações mostraram que não foi o Tricolor, onde Kenedy jogava, quem vendeu o jogador para o Chelsea, mas sim a Almax Sports Management. Esse foi apenas um dos muitos casos envolvendo operações do clube inglês, assim como no Milan, Inter de Milão e outras potências europeias.

    Em resumo, os documentos apontavam a Almax como uma empresa de fachada para ocultação de lucros e apropriação de direitos econômicos por terceiros (Third-Party Ownership), prática que é proibida pela Fifa desde março de 2015.

    Kia Joorabchian é um dos empresários mais influentes do mundo do futebol
    Kia Joorabchian fez oferta pela SAF do Botafogo (Foto: Tuca Vieira/Folhapress)

    Ligação recente

    Kia Joorabchian e John Textor têm relação próxima de olho em negócios no futebol. O anglo-iraniano, recentemente, apresentou proposta de compra das ações da SAF em conjunto com Evangelos Marinakis, outro parceiro comercial de Textor. Outra empresa, a Sports Invest UK LTDA, consta na lista de recuperação judicial do Botafogo com um débito acima de R$ 20 milhões.

    A oferta, que tinha apoio de John, foi desconsiderada e o acordo avançou com a GDA Luma, do empresário Gabriel de Alba, que tem contrato vinculante assinado com o Botafogo Social e um aporte de 14 milhões de dólares já efetuado para pagamentos de dívidas da SAF.

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