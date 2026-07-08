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Ingressos à venda! Botafogo retoma temporada com sequência de jogos em casa

Confira as informações de ingressos para Botafogo x Santos e Botafogo x Vitória

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 15:46
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Nilton Santos recebe Botafogo x Racing
Botafogo abre retorno do futebol brasileiro com sequência de jogos em casa (Foto: Mauricio Luz/Lance!)

O Botafogo voltará a campo diante do Santos no retorno do futebol brasileiro após a paralisação para a Copa do Mundo. As competições nacionais estão suspensas desde 1º de junho, em função do Mundial, que começou no dia 11 com o confronto entre México e África do Sul. Agora, com o torneio se aproximando da reta final e já na fase de quartas de final, os campeonatos nacionais estão prontos para retomar o calendário.

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    O primeiro compromisso do Botafogo será justamente contra o Santos, no próximo dia 16, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na sequência, o Glorioso volta a atuar em casa no dia 23, quando enfrenta o Vitória no jogo atrasado da 4ª rodada da competição.

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    Os torcedores que desejam acompanhar os primeiros compromissos do Botafogo no Nilton Santos já podem garantir presença. Sócios do Plano Glorioso podem realizar o check-in para os jogos no site botafogo.com.br/ingresso. Confira mais informações para o público geral:

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    • Informações de ingressos para Botafogo x Santos e Botafogo x Vitória

    🏟️Setores em funcionamento para a torcida Gloriosa:

    • Leste Superior
    • Leste Inferior
    • Oeste Inferior

    🎟️Valor dos ingressos:

    • LESTE INFERIOR (Inteira: R$80,00 / Meia: R$40,00)
    • LESTE SUPERIOR (Inteira: R$40,00 / Meia: R$20,00)
    • OESTE INFERIOR (Inteira: R$100,00 / Meia: R$50,00)
    • SUL (Visitante) (Inteira: R$80,00 / Meia: R$40,00)

    ➡️ Newton chega à capital paulista para fechar com o São Paulo

    Estádio Nilton Santos é a casa do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)
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