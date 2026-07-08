Ingressos à venda! Botafogo retoma temporada com sequência de jogos em casa Confira as informações de ingressos para Botafogo x Santos e Botafogo x Vitória

O Botafogo voltará a campo diante do Santos no retorno do futebol brasileiro após a paralisação para a Copa do Mundo. As competições nacionais estão suspensas desde 1º de junho, em função do Mundial, que começou no dia 11 com o confronto entre México e África do Sul. Agora, com o torneio se aproximando da reta final e já na fase de quartas de final, os campeonatos nacionais estão prontos para retomar o calendário.

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O primeiro compromisso do Botafogo será justamente contra o Santos, no próximo dia 16, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na sequência, o Glorioso volta a atuar em casa no dia 23, quando enfrenta o Vitória no jogo atrasado da 4ª rodada da competição.

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Os torcedores que desejam acompanhar os primeiros compromissos do Botafogo no Nilton Santos já podem garantir presença. Sócios do Plano Glorioso podem realizar o check-in para os jogos no site botafogo.com.br/ingresso. Confira mais informações para o público geral:

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Informações de ingressos para Botafogo x Santos e Botafogo x Vitória

🏟️Setores em funcionamento para a torcida Gloriosa:

Leste Superior

Leste Inferior

Oeste Inferior

🎟️Valor dos ingressos:

LESTE INFERIOR (Inteira: R$80,00 / Meia: R$40,00)

(Inteira: R$80,00 / Meia: R$40,00) LESTE SUPERIOR (Inteira: R$40,00 / Meia: R$20,00)

(Inteira: R$40,00 / Meia: R$20,00) OESTE INFERIOR (Inteira: R$100,00 / Meia: R$50,00)

(Inteira: R$100,00 / Meia: R$50,00) SUL (Visitante) (Inteira: R$80,00 / Meia: R$40,00)

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