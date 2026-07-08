Ingressos à venda! Botafogo retoma temporada com sequência de jogos em casa
Confira as informações de ingressos para Botafogo x Santos e Botafogo x Vitória
O Botafogo voltará a campo diante do Santos no retorno do futebol brasileiro após a paralisação para a Copa do Mundo. As competições nacionais estão suspensas desde 1º de junho, em função do Mundial, que começou no dia 11 com o confronto entre México e África do Sul. Agora, com o torneio se aproximando da reta final e já na fase de quartas de final, os campeonatos nacionais estão prontos para retomar o calendário.
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O primeiro compromisso do Botafogo será justamente contra o Santos, no próximo dia 16, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na sequência, o Glorioso volta a atuar em casa no dia 23, quando enfrenta o Vitória no jogo atrasado da 4ª rodada da competição.
Os torcedores que desejam acompanhar os primeiros compromissos do Botafogo no Nilton Santos já podem garantir presença. Sócios do Plano Glorioso podem realizar o check-in para os jogos no site botafogo.com.br/ingresso. Confira mais informações para o público geral:
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Informações de ingressos para Botafogo x Santos e Botafogo x Vitória
🏟️Setores em funcionamento para a torcida Gloriosa:
- Leste Superior
- Leste Inferior
- Oeste Inferior
🎟️Valor dos ingressos:
- LESTE INFERIOR (Inteira: R$80,00 / Meia: R$40,00)
- LESTE SUPERIOR (Inteira: R$40,00 / Meia: R$20,00)
- OESTE INFERIOR (Inteira: R$100,00 / Meia: R$50,00)
- SUL (Visitante) (Inteira: R$80,00 / Meia: R$40,00)
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