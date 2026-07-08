Botafogo tem três novos transfer bans suspensos pela Fifa Entidade reconhece recuperação judicial da SAF e mantém apenas duas punições

A Fifa suspendeu mais três transfer bans do Botafogo, reconhecendo a legitimidade do processo de recuperação judicial da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). As punições referentes às contratações de Rwan Cruz, Santi Rodríguez e Lucas Villalba foram removidas pela entidade nesta terça-feira (8). Assim o Glorioso já soma cinco punições retiradas desde que ingressou no processo de recuperação judicial.

Com as novas suspensões, o clube carioca passa a ter apenas duas pendências junto à Fifa. A primeira diz respeito à dívida pela contratação de Jordan Barrera, junto ao Junior Barranquilla, da Colômbia. A segunda é uma sanção pelo não pagamento de multas administrativas da entidade.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Botafogo ainda tem dois transfer ban ativos

Apesar da retirada destes três transfer bans, o Botafogo segue com outras duas pendências no sistema da Fifa. De acordo com a lista da entidade, o clube ainda punições relacionadas às dívidas por Jordan Barrera junto ao Junior Barranquilla, da Colômbia, além de um processo referente a multas administrativas não pagas.

A SAF alvinegra tenta organizar as pendências dentro da recuperação judicial. O argumento é que as dívidas precisam seguir a ordem prevista no processo, o que impede a quitação direta fora da fila estabelecida.

continua após a publicidade

🎟️ Ingressos à venda! Botafogo retoma temporada com sequência de jogos em casa

Fifa também já havia retirado transfer ban por dívida na contratação de Artur

A Fifa retirou, na última sexta-feira (3), o transfer ban aplicado ao Botafogo por causa da dívida com o Zenit, da Rússia, pela contratação de Artur. O débito era de aproximadamente R$ 38 milhões e estava relacionado à negociação feita em 2025.

Antes, o clube já havia conseguido a suspensão do transfer ban referente ao caso de Thiago Almada, ligado à dívida com o Atlanta United.

➡️ Botafogo faz dois jogos-treino antes da volta ao Brasileirão