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Botafogo tem três novos transfer bans suspensos pela Fifa

Entidade reconhece recuperação judicial da SAF e mantém apenas duas punições

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 16:42
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Botafogo encara o Bahia na Fonte Nova, em Salvador (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Fifa retira 3 transfer bans do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

A Fifa suspendeu mais três transfer bans do Botafogo, reconhecendo a legitimidade do processo de recuperação judicial da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). As punições referentes às contratações de Rwan Cruz, Santi Rodríguez e Lucas Villalba foram removidas pela entidade nesta terça-feira (8). Assim o Glorioso já soma cinco punições retiradas desde que ingressou no processo de recuperação judicial.

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    • Com as novas suspensões, o clube carioca passa a ter apenas duas pendências junto à Fifa. A primeira diz respeito à dívida pela contratação de Jordan Barrera, junto ao Junior Barranquilla, da Colômbia. A segunda é uma sanção pelo não pagamento de multas administrativas da entidade.

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    Botafogo ainda tem dois transfer ban ativos

    Apesar da retirada destes três transfer bans, o Botafogo segue com outras duas pendências no sistema da Fifa. De acordo com a lista da entidade, o clube ainda punições relacionadas às dívidas por Jordan Barrera junto ao Junior Barranquilla, da Colômbia, além de um processo referente a multas administrativas não pagas.

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    • A SAF alvinegra tenta organizar as pendências dentro da recuperação judicial. O argumento é que as dívidas precisam seguir a ordem prevista no processo, o que impede a quitação direta fora da fila estabelecida.

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    Fifa também já havia retirado transfer ban por dívida na contratação de Artur

    Fifa retirou, na última sexta-feira (3), o transfer ban aplicado ao Botafogo por causa da dívida com o Zenit, da Rússia, pela contratação de Artur. O débito era de aproximadamente R$ 38 milhões e estava relacionado à negociação feita em 2025.

    Antes, o clube já havia conseguido a suspensão do transfer ban referente ao caso de Thiago Almada, ligado à dívida com o Atlanta United.

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