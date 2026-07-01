Assembleia destitui John Textor do conselho da SAF do Botafogo Empresário estadunidense já havia sido afastado do comando no dia 23 de abril

Em nota oficial, o Botafogo informou que, em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada na última segunda-feira (29), foi votada a destituição do empresário John Textor, antigo controlador da SAF, do Conselho de Administração. Além dele, também deixaram o quadro Kevin Weston e Jordan Eliott Fikesenbaum.

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Participaram da AGE os responsáveis por 100% do capital social da SAF: Eagle, com 90%, e Botafogo Social, presidido por João Paulo Magalhães Lins, com 10%.

John Textor havia sido afastado da gestão no fim de abril após decisão do Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas (FGV), e vinha travando batalha judicial para seu retorno ao clube.

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Para o novo Conselho de Administração da SAF, foram eleitos pelos acionistas Estevão Prates Benincá, Ricardo Menezes Mello e Carlos Thiago Cesario Alvim. Já o Conselho Fiscal terá os novos membros Fernando José Ferreira Gomes Damasceno e Pedro Marcelo Luzardo Aguiar.

O Botafogo vive fase decisiva para mudança do controle das ações. Com contrato vinculante assinado com a GDA Luma, do empresário Gabriel de Alba, o Alvinegro, agora, espera a conclusão das negociações.

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John Textor e João Paulo Magalhães (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja a nota oficial do Botafogo:

A SAF BOTAFOGO comunica aos seus torcedores a realização da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) ocorrida em 29 de junho de 2026, com a integralidade de seu capital votante, pela qual se deliberou pela destituição imediata dos srs. John Charles Textor, Kevin Weston e Jordan Eliott Fikesenbaum de seus cargos no Conselho de Administração.

Em face da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, na Apelação nº 3012737-71.2026.8.19.0000/RJ, os acionistas da companhia, representando 100% do seu capital votante, decidiram pela deliberação em questão para afastar definitivamente quaisquer dúvidas existentes sobre os membros que compõem a gestão da companhia.

Cumpre ressaltar que desde 28 de abril, por determinação do juiz Marcelo Mondego de Carvalho Lima, no âmbito da Recuperação Judicial nº 3071097-93.2026.8.19.0001, a SAF BOTAFOGO tem à frente da gestão um Interventor Judicial, cargo que inicialmente foi ocupado pelo Sr. Durcésio Mello, e atualmente é ocupado pelo Sr. Eduardo Iglesias.

Para a composição do novo Conselho de Administração, foram eleitos pelos acionistas os Srs. Estevão Prates Benincá, Ricardo Menezes Mello e Carlos Thiago Cesario Alvim. Além do Conselho de Administração, também foram indicados novos membros para o Conselho Fiscal da SAF, os Srs. Fernando José Ferreira Gomes Damasceno e Pedro Marcelo Luzardo Aguiar.

A SAF Botafogo parabeniza os novos integrantes, reafirmando seu compromisso com a transparência e seu novo momento institucional."

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