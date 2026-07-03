Fifa retira transfer ban do Botafogo por dívida na contratação de Artur Jogador atualmente defende o São Paulo

A Fifa retirou, nesta sexta-feira (3), o transfer ban aplicado ao Botafogo por causa da dívida com o Zenit, da Rússia, pela contratação de Artur. O débito era de aproximadamente R$ 38 milhões e estava relacionado à negociação feita em 2025.

Essa é a segunda punição retirada desde que o Botafogo ingressou no processo de recuperação judicial. Antes, o clube já havia conseguido a suspensão do transfer ban referente ao caso de Thiago Almada, ligado à dívida com o Atlanta United.

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Botafogo ainda tem punições na Fifa

Apesar da retirada do caso Artur, o Botafogo segue com outras pendências no sistema da Fifa. De acordo com a lista da entidade, o clube ainda aparece com cinco punições. Os casos envolvem dívidas pelas contratações de Rwan Cruz, Santi Rodríguez, Lucas Villalba e Jordan Barrera, além de um processo referente a multas administrativas não pagas.

A SAF alvinegra tenta organizar as pendências dentro da recuperação judicial. O argumento é que as dívidas precisam seguir a ordem prevista no processo, o que impede a quitação direta fora da fila estabelecida.

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Entenda o caso Artur

O transfer ban envolvendo Artur havia sido aplicado em maio. A punição tinha origem em parcelas não pagas ao Zenit pela compra do atacante. À época, a SAF já havia sido condenada a pagar três parcelas de 1,9 milhão de euros, totalizando 5,7 milhões de euros.

Artur foi contratado pelo Botafogo em 2025, em uma negociação que girou em torno de 10 milhões de euros. No mesmo período, Luiz Henrique foi negociado com o Zenit por cerca de 35 milhões de euros. O atacante deixou o Botafogo em março e foi emprestado ao São Paulo até o fim do ano. Pelo clube alvinegro, disputou 60 jogos, marcou dez gols e deu cinco assistências.

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Lista de transfer bans do Botafogo (Foto: Reprodução)



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