Botafogo recebe sondagens de Newcastle e Zenit por Danilo
Volante disputou a Copa do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira
Principal ativo do elenco do Botafogo, Danilo segue sob os holofotes do futebol europeu após a Copa do Mundo. O Glorioso recebeu sondagens de Newcastle, da Inglaterra, e Zenit, da Rússia, e prioriza venda para o exterior.
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No mercado interno, o Palmeiras demonstrou interesse pelo retorno do jogador, formado na Academia. A SAF não trabalha com a opção no momento. Outros gigantes europeus, como Arsenal e Manchester United, também consultaram a situação do camisa 8.
Conforme apurou a reportagem do Lance!, o Botafogo pretende receber algo na casa dos 35 milhões de euros (cerca de R$ 205 milhões) pelo jogador de 25 anos. A janela de transferências abrirá no próximo dia 20, e a diretoria alvinegra não se apressa pela movimentação.
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Danilo brilha no Botafogo
Contratado no segundo semestre de 2025 junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, Danilo chegou com status de aquisição mais cara da história do Glorioso, tendo custado 22 milhões de euros (mais de R$ 142 milhões na cotação da época). Ele entregou com David Ancelotti e despontou sob os comandos de Martín Anselmi e Franclim Carvalho.
Com a camisa do Botafogo, até então, Danilo soma 41 jogos e 11 gols. Vale lembrar que o contrato do volante com o Botafogo é válido até julho de 2029.
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