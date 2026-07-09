logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Botafogo recebe sondagens de Newcastle e Zenit por Danilo

Volante disputou a Copa do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 20:32
Favorite o Lance! no Google
Danilo comemora gol pelo Botafogo em jogo da Libertadores contra o Racing
Danilo comemora gol pelo Botafogo em jogo da Libertadores contra o Racing (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Principal ativo do elenco do Botafogo, Danilo segue sob os holofotes do futebol europeu após a Copa do Mundo. O Glorioso recebeu sondagens de Newcastle, da Inglaterra, e Zenit, da Rússia, e prioriza venda para o exterior.

  • Novo uniforme do Botafogo

    Botafogo prepara lançamento do uniforme II da Mizuno; saiba detalhes

    Botafogo
    Há 1 hora

    • + Botafogo homenageia Alex Telles em painel especial no Nilton Santos

    No mercado interno, o Palmeiras demonstrou interesse pelo retorno do jogador, formado na Academia. A SAF não trabalha com a opção no momento. Outros gigantes europeus, como Arsenal e Manchester United, também consultaram a situação do camisa 8.

    continua após a publicidade

    Conforme apurou a reportagem do Lance!, o Botafogo pretende receber algo na casa dos 35 milhões de euros (cerca de R$ 205 milhões) pelo jogador de 25 anos. A janela de transferências abrirá no próximo dia 20, e a diretoria alvinegra não se apressa pela movimentação.

    + Botafogo prepara lançamento do uniforme II da Mizuno; saiba detalhes

  • Klopp sorri e aperta a mão de Mbappé

    Klopp revela tentativa do Liverpool de contratar Mbappé: 'Não podíamos ser vistos'

    Futebol Internacional
    Há 12 minutos
  • Erling Haaland, algoz da Seleção Brasileira durante coletiva de imprensa

    Haaland? Google faz surpresa com invasão viking; confira

    Fora de Campo
    Há 43 minutos
  • Zeno Debast no media day da Bélgica

    Zagueiro da Bélgica é vetado de jogar as quartas de final da Copa do Mundo; entenda

    Copa do Mundo 2026
    Há 55 minutos
    • Danilo Santos em Brasil x Haiti
    Danilo Santos, volante do Botafogo, durante vitória do Brasil sobre o Haiti por 3 a 0, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    Botafogo goleia o Bonsucesso em jogo-treino no Nilton Santos

    Danilo brilha no Botafogo

    Contratado no segundo semestre de 2025 junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, Danilo chegou com status de aquisição mais cara da história do Glorioso, tendo custado 22 milhões de euros (mais de R$ 142 milhões na cotação da época). Ele entregou com David Ancelotti e despontou sob os comandos de Martín Anselmi e Franclim Carvalho.

    continua após a publicidade

    Com a camisa do Botafogo, até então, Danilo soma 41 jogos e 11 gols. Vale lembrar que o contrato do volante com o Botafogo é válido até julho de 2029.

    🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Danilo Santos em treinamento da Seleção durante a Copa do Mundo 2026 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

    Palmeiras

    Palmeiras faz proposta de 20 mi de euros por Danilo, do Botafogo, e avalia incluir Naves

    Há 52 minutos
    Novo uniforme do Botafogo

    Botafogo

    Botafogo prepara lançamento do uniforme II da Mizuno; saiba detalhes

    Há 1 hora
    Alex Telles recebeu homenagem do Botafogo no Nilton Santos

    Botafogo

    Botafogo homenageia Alex Telles em painel especial no Nilton Santos

    Há 5 horas
    Marçal, lateral-esquerdo do Botafogo

    Botafogo

    Botafogo goleia o Bonsucesso e empata com Sampaio Corrêa em jogos-treino

    Há 7 horas
    Botafogo encara o Bahia na Fonte Nova, em Salvador (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

    Botafogo

    Botafogo tem três novos transfer bans suspensos pela Fifa

    Há 1 dia
    Nilton Santos recebe Botafogo x Racing

    Botafogo

    Ingressos à venda! Botafogo retoma temporada com sequência de jogos em casa

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Newton com a camisa do Botafogo

    Newton chega à capital paulista para fechar com o São Paulo

    Alex Telles em treino do Botafogo no CT Lonier

    Botafogo faz dois jogos-treino antes da volta ao Brasileirão

    Botafogo em treino no CT Lonier

    Veja a agenda do Botafogo para a volta do calendário após a Copa do Mundo

    Goleiro Warleson deve se juntar ao elenco do Botafogo

    Botafogo encaminha acerto com goleiro e zagueiro para o segundo semestre

    Newton com a camisa do Botafogo

    Troca entre Botafogo e São Paulo por Newton e Ferraresi entra na reta final

    Artur comemora gol pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

    Fifa retira transfer ban do Botafogo por dívida na contratação de Artur

    John Textor trava nova batalha societária no Botafogo

    John Textor e a nova tentativa frustrada no Botafogo com Kia Joorabchian

    Gabriel de Alba é o empresário que assinou contrato vinculante com a SAF Botafogo

    Botafogo recebe aporte milionário da GDA Luma e paga dívidas da SAF

    Paquetá disputa a bola de cabeça na vitória do Brasil sobre o Japão

    Ex-Botafogo se oferece para treinar Japão após derrota para o Brasil na Copa: 'Me testem'

    Jogadores do Uruguai, de camisa azul, deixam o gramado cabisbaixos após o empate com Cabo Verde na Copa do Mundo

    Ídolo do Botafogo é favorito para assumir como técnico do Uruguai após a Copa

    John Textor vive momento de incerteza na SAF do Botafogo

    Assembleia destitui John Textor do conselho da SAF do Botafogo

    Botafogo em treino no CT Lonier

    Botafogo segue intertemporada após definições e trabalha visando mercado

    Victor Sá após receber prêmio atuando pelo Krasnodar

    São Paulo anuncia contratação do atacante Victor Sá