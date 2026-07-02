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Ex-Botafogo se oferece para treinar Japão após derrota para o Brasil na Copa: 'Me testem'

Ex-jogador criticou técnico atual e disse que topa o desafio

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 01:46
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Paquetá disputa a bola de cabeça na vitória do Brasil sobre o Japão
Paquetá disputa a bola de cabeça na vitória do Brasil sobre o Japão (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Ídolo da seleção do Japão e ex-jogador do Botafogo, o japonês Keisuke Honda usou o X (antigo Twitter) para criticar o atual treinador da seleção japonesa após a derrota para o Brasil na Copa do Mundo 2026. O resultado eliminou a seleção na segunda fase da Copa, por 2 a 1.

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    Honda, que chegou a trabalhar como comentarista em alguns jogos da Copa e viralizou por suas reações engraçadas, deixou claro que não se agrada com a notícia de que a federação japonesa estaria oferecendo mais um ano para Hajime Moriyasu continuar treinando a seleção do país.

    Após criticar a decisão, o ex-atacante foi direto e disse que, se for para alguém assumir em um período de transição, já que não há um nome definido para ser o próximo treinador do Japão, ele deveria ser testado e que, se não desse certo, poderiam demiti-lo sem discussão.

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    • Veja o post de Keisuke Honda se oferecendo para ser técnico da seleção do Japão

    Tradução: "Acho que vai haver opiniões a favor e contra, mas vou dizer mesmo assim... Vi a notícia de que estão oferecendo a Hajime Moriyasu um contrato de um ano para continuar, mas, se for uma oferta de transição porque não há candidatos viáveis para o próximo treinador, então me testem por um ano. Se perdermos a Copa da Ásia, podem me demitir sem discussão. Eu topo esse desafio".

    A Seleção Brasileira venceu o Japão por 2 a 1 e avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo. O próximo duelo será contra a Noruega, equipe comandada pelo atacante Haaland, que venceu a Costa do Marfim por 2 a 1. A partida será no domingo (5), às 17h.

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    Endrick, camisa 19, em disputa de bola com jogo com o Japão
    Endrick em ação em Brasil x Japão na Copa (Foto: Alex Slitz/Getty Images via AFP)

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