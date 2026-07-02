Ex-Botafogo se oferece para treinar Japão após derrota para o Brasil na Copa: 'Me testem' Ex-jogador criticou técnico atual e disse que topa o desafio

Ídolo da seleção do Japão e ex-jogador do Botafogo, o japonês Keisuke Honda usou o X (antigo Twitter) para criticar o atual treinador da seleção japonesa após a derrota para o Brasil na Copa do Mundo 2026. O resultado eliminou a seleção na segunda fase da Copa, por 2 a 1.

continua após a publicidade

➡️ Ídolo do Botafogo é favorito para assumir como técnico do Uruguai após a Copa

Honda, que chegou a trabalhar como comentarista em alguns jogos da Copa e viralizou por suas reações engraçadas, deixou claro que não se agrada com a notícia de que a federação japonesa estaria oferecendo mais um ano para Hajime Moriyasu continuar treinando a seleção do país.

Após criticar a decisão, o ex-atacante foi direto e disse que, se for para alguém assumir em um período de transição, já que não há um nome definido para ser o próximo treinador do Japão, ele deveria ser testado e que, se não desse certo, poderiam demiti-lo sem discussão.

continua após a publicidade

🧮 Simule todos os resultados da Copa!

Veja o post de Keisuke Honda se oferecendo para ser técnico da seleção do Japão

賛否あると思うけど言わせてもらいます。。森保さんに1年契約の継続オファーをしてるというニュースを見たけど、そんな次の監督候補が見当たらずの繋ぎのオファーなら、僕を1年試してみてください。もしアジア杯で負けたら問答無用でクビにしてくれていい。その勝負に受けて立ちます。 — Keisuke Honda (@kskgroup2017) July 2, 2026

Tradução: "Acho que vai haver opiniões a favor e contra, mas vou dizer mesmo assim... Vi a notícia de que estão oferecendo a Hajime Moriyasu um contrato de um ano para continuar, mas, se for uma oferta de transição porque não há candidatos viáveis para o próximo treinador, então me testem por um ano. Se perdermos a Copa da Ásia, podem me demitir sem discussão. Eu topo esse desafio".

A Seleção Brasileira venceu o Japão por 2 a 1 e avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo. O próximo duelo será contra a Noruega, equipe comandada pelo atacante Haaland, que venceu a Costa do Marfim por 2 a 1. A partida será no domingo (5), às 17h.

continua após a publicidade

Endrick em ação em Brasil x Japão na Copa (Foto: Alex Slitz/Getty Images via AFP)

+ Aposte em diversos jogos da Copa do Mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.