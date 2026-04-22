Veja gols de Bahia x Remo: Leão amplia no último minuto e conquista boa vantagem
Equipe de Rogério Ceni empata com William José
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Pela 5° fase da Copa do Brasil, Bahia e Remo se enfrentam no jogo de ida na Arena Fonte Nova. Confira com o Lance! os gols do duelo. No primeiro tempo, o time do Norte saiu na frente, mas a equipe de Rogério Ceni estragou a festa do Leão Azul minutos depois, empatando a partida.
Bahia x Remo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil
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Bahia x Remo – Palpites, análise e odds (22/04)
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Próximo aos 30 minutos da segunda etapa, o Remo tomou à frente outra vez. No último lance do jogo, o Leão Azul fez outro e sacramentou a vitória, por 3 a 1.
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Veja os gols do jogo:
Remo sai na frente.
Minutos depois, Bahia empata.
Pikachu desempata.
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Nova manto em campo
Texto de Vinicius Barbosa Harfush
O Bahia lançou na noite de terça-feira (21) sua segunda camisa para a temporada 2026. Assinada pela Puma, que está na sua segunda temporada de parceria com o tricolor baiano, o uniforme azul, vermelho e branco tem uma estética retrô e faz uma homenagem aos torcedores em sua campanha de lançamento.
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Com o slogan "Do Povo um Clamor", trecho que está presente no hino do Bahia, a campanha do segundo uniforme homenageia nomes como Jotinha, Rubi Confete e Lourinho torcedores-símbolo do tricolor que já morreram e que reforçam a ideia de conexão do clube com sua torcida através da camisa.
Em janeiro de 2026, o Bahia completou 95 anos e a Puma escolheu um design que lembra a estética de camisas antigas usadas pela equipe ao lingo da sua história, como a presença de uma golo polo, usada pela primeira vez pela empresa alemã na parceria com o time. Para alinhar com a modernidade, a patrocinadora usou tons diferentes de azul e manteve as listras verticais apenas na parte da frente do uniforme, deixando as costas com uma única cor.
- A narrativa [da campanha] reforça a presença do clube no dia a dia e destaca o apoio incondicional em momentos de alegrias e dificuldades, seja na terceira divisão ou ao se sagrar campeão brasileiro. (...) A tradicional e icônica camisa tricolor foi reestilizada com detalhes que unem a elegância do clássico à modernidade esportiva. Pela primeira vez durante a parceria, o Bahia recebe uma camisa com gola polo, conferindo sofisticação ao modelo. As icônicas listras verticais foram ajustadas: as faixas azuis e vermelhas agora possuem a mesma espessura, tornando-as mais largas, enquanto a listra branca surge em um traço mais fino - destaca a campanha do Bahia.
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