Ex-Bahia declara sobre futebol saudita após ficar fora de convocação: 'atrasa'
Atacante disse que escolheu ir para a liga saudita por motivação financeira
A seleção do Uruguai conheceu a pré-lista dos jogadores que podem ir para a Copa do Mundo no dia 11, quando o técnico Marcelo Bielsa divulgou os nomes que podem ser convocados para a disputa da competição. No ataque, a ausência de Lucho Rodríguez é notável, já que o atacante foi convocado em quase todo o ciclo, embora não tenha sido titular.
Apelidado de "novo Suárez" nas categorias de base, o atacante, que atuou no Bahia até a última temporada, se transferiu para Neom SC, da Arábia Saudita, por 20 milhões de euros (R$ 139 milhões) em agosto de 2025, se tornando a maior venda da história do futebol nordestino.
Em entrevista ao 'El Espectador Desportes", o atacante de 22 anos confessou que a motivação para deixar o Bahia e ir atuar na Arábia Saudita foi exclusivamente por fatores financeiros, mesmo que a decisão impactasse na visibilidade do atleta. A decisão teria sido feita pensando na família do jogador, que enfrentou uma realidade difícil no passado.
— Ir para a Arábia foi um salto na minha carreira, mas economicamente. Obviamente que ir para lá te atrasa porque o futebol de lá não é muito visto. A Seleção é muito importante, mas a decisão de ir para a Arábia foi pelos momentos que vivi quando era criança e gostaria que a minha família não faltasse nada —.
O jogador acumula seis gols marcados e duas assistências durante a temporada no clube saudita. Lucho atuou no Bahia de 2024 a 2025, e foi a contratação mais cara feita pelo clube, por R$ 65 milhões junto ao Liverpool-URU.
Quando estava no Bahia, o jogador foi convocado para quase todas as Datas Fifas no período, mesmo quando passou por má fase e viveu o maior jejum de gols da carreira.
