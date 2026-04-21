Galvão Bueno reprova atitude de Neymar e manda recado: 'Me perdoe'

Em seu programa "Galvão FC", transmitido pelo SBT, Galvão Bueno comentou a publicação feita por Neymar. O craque do Peixe explicou, através de suas redes sociais, que não tapou as orelhas após a derrota em casa, de virada, do Santos para o Fluminense.

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Veja o que disse Neymar em sua publicação, depois, o que Galvão respondeu:

Neymar, em seu Instagram:

"Chegou o dia que eu tenho que explicar uma COÇADA DE ORELHA! Gente, sinceramente vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites... é triste demais ter que conviver com isso! Não tem ser humano que aguente"

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Em resposta, Galvão Bueno se manifestou em seu programa:

- Neymar, me perdoe, não tem ser humano que aguente não ter emprego. Não tem ser humano que aguente não ter dinheiro para colocar comida na mesa para os filhos. Não tem ser humano que aguente não conseguir botar os filhos na escola - afirmou o narrador, seguido por aplausos da plateia.

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Galvão Bueno comanda seu programa no SBT (Foto: Lourival Ribeiro/SBT)

O que causou a polêmica?

Depois da derrota do Santos para o Fluminense, pela 12° rodada do Brasileirão, em casa, de virada, Neymar saiu de campo com os dedos indicadores em suas orelhas. Depois de ser criticado por supostamente "tapar so ouvidos", o camisa 10 do Alvinegro se manifestou em suas redes para dizer que estava se coçando, e não se blindando de qualquer vaia ou crítica.

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Na partida, o Santos saiu na frente, levou o empate, fez mais um gol e, depois, assistiu o Tricolor Carioca jogar e marcar mais duas vezes, saindo da Vila Belmiro com três pontos na mala.

A próxima partida da equipe do litoral de São Paulo acontece nesta quarta-feira (22), também na Vila Belmiro, contra o Coritiba, pela Copa do Brasil. O jogo começa às 19h30 (de Brasília).



