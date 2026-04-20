Bahia x Remo – Palpites, análise e odds (22/04)

O Bahia recebe o Clube do Remo na Arena Fonte Nova, em Salvador, nesta quarta-feira, 22 de abril de 2026, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O duelo marca o reencontro das equipes cerca de um mês após um dos resultados mais marcantes do Brasileirão 2026: a goleada por 4 x 1 aplicada pelo Leão Azul no Mangueirão. A partida de volta está marcada para 13 de maio, em Belém, e quem avançar garante vaga nas oitavas de final e uma premiação de R$ 3 milhões.

O Tricolor comandado por Rogério Ceni vive uma semana de pressão após a derrota por 2 x 0 para o Flamengo, no Maracanã, que tirou a equipe do G-4 do Brasileirão. O confronto desta quarta ganha contornos de revanche e surge como oportunidade imediata de reação. Do outro lado, o Remo chega pressionado, ocupando a 19ª colocação da Série A com oito pontos e sem vencer há quatro rodadas, tentando mudar o cenário na Copa do Brasil e evitar o agravamento da crise.

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Análise da partida

O cenário do confronto é curioso: de um lado, um favorito que atravessa instabilidade recente; do outro, uma equipe com moral pelo retrospecto direto, mas afundada na tabela da Série A. O Bahia soma 20 pontos em 11 jogos no Brasileirão e ocupa a quinta posição, ainda com uma partida a menos, com o duelo contra a Chapecoense seguindo sem data definida.

Antes do tropeço no Rio de Janeiro, o Esquadrão vinha se destacando como um dos melhores visitantes da competição, com quatro vitórias em cinco jogos fora de casa. A sequência incluiu triunfos sobre Corinthians, Vasco da Gama, Internacional e Mirassol. O ponto de atenção está no desempenho como mandante, ainda irregular na Arena Fonte Nova.

Em Salvador, o Bahia soma duas vitórias, dois empates e uma derrota em cinco partidas pelo Brasileirão. Resultados como os empates contra Fluminense e Vitória, além da derrota para o Palmeiras, mantêm o alerta ligado quanto à consistência em casa.

O Remo, por sua vez, soma apenas oito pontos em 12 jogos e ocupa a 19ª posição da Série A. A equipe paraense não vence há quatro rodadas e vem de derrota por 4 x 2 para o Red Bull Bragantino, com destaque negativo para o hat-trick sofrido de Isidro Pitta. Fora de Belém, o desempenho é ainda mais preocupante, sem vitórias até aqui na competição.

O contexto aponta para um confronto de pesos diferentes, mas com armadilhas claras. Para o Bahia, a Copa do Brasil surge como caminho mais direto para resgatar a temporada após a queda na pré-Libertadores. Já o Remo enxerga o torneio como oportunidade de aliviar a pressão e recuperar confiança em meio à luta contra o rebaixamento.

O calendário também pesa. O clube paraense ainda divide atenções com a Copa Verde, o que aumenta o desgaste do elenco comandado por Léo Condé. O Bahia, por outro lado, teve três dias completos de preparação e chega mais descansado, com quase uma semana sem entrar em campo, fator que pode influenciar diretamente no ritmo da partida.

Outros palpites para Bahia x Remo

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Confrontos diretos

Restrito às competições oficiais, o retrospecto entre Bahia e Clube do Remo soma dez partidas, com equilíbrio: quatro vitórias do Tricolor, quatro empates e dois triunfos do Leão Azul. Considerando apenas a Série A, o cenário favorece os baianos, que venceram três dos oito jogos, empataram quatro e perderam apenas um. Essa única derrota ocorreu justamente no duelo mais recente, em 22 de março, no Mangueirão.

Antes do 4 x 1 sofrido neste Brasileirão, o Remo não vencia o Bahia na elite havia 54 anos, desde o primeiro encontro entre os clubes em 1972. O último confronto pela Série A até então tinha sido em 1994, com vitória tricolor por 1 x 0. O resultado de março, portanto, quebrou um longo tabu histórico e reposicionou o duelo recente entre as equipes.

Aquela partida teve peso significativo no contexto da temporada. O Bahia chegou como único invicto da competição, dono da melhor defesa e na disputa direta pela liderança com Palmeiras e São Paulo. Everaldo abriu o placar no primeiro tempo, mas o Remo reagiu ainda antes do intervalo e dominou a etapa final.

Gabriel Taliari marcou duas vezes, Jajá completou a goleada, e o Bahia ainda teve problemas adicionais. O goleiro Ronaldo sofreu uma luxação no cotovelo direito durante a partida, enquanto Luciano Juba desperdiçou um pênalti que poderia recolocar o time no jogo. Foi, assim, a primeira vitória do Remo sobre o Bahia na história da Série A.

Na Copa do Brasil, o encontro mais recente entre os clubes aconteceu em 2012. Na ocasião, o Remo venceu por 2 x 1 em Belém, mas o Bahia respondeu com autoridade ao fazer 4 x 0 em Salvador, garantindo a classificação com um agregado de 5 x 2.

Notícias de Bahia x Remo

Bahia

O Bahia terá uma baixa importante para o confronto. O goleiro Ronaldo segue fora após sofrer uma luxação traumática no cotovelo direito no dia 22 de março e continua em tratamento conservador, com prazo estimado de quatro a oito semanas. Assim, Léo Vieira deve ser mantido como titular, após atuar contra Athletico-PR e Flamengo. O atacante Ruan Pablo também permanece no departamento médico.

O técnico Rogério Ceni retorna ao comando após cumprir suspensão no Brasileirão, já que a punição não se aplica à Copa do Brasil. O zagueiro David Duarte segue à disposição graças a efeito suspensivo, enquanto o lateral Gilberto voltou de lesão e pode ser mantido entre os titulares. O atacante Ademir, recuperado de dores no ombro, também está disponível.

No setor ofensivo, a disputa pela vaga de centroavante segue aberta. Willian José lidera a artilharia do time na temporada, com seis gols em 13 jogos, enquanto Everaldo soma cinco gols no ano, sendo três no Brasileirão. Já Luciano Juba é o principal goleador da equipe na liga, com quatro gols.

Escalação provável do Bahia (4-3-3): Léo Vieira; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Nicolás Acevedo e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Willian José e Kike Olivera. Técnico: Rogério Ceni.

Remo

No Clube do Remo, há reforços importantes. Vitor Bueno retorna após seis jogos fora por lesão na panturrilha e deve fortalecer a criação no meio-campo. Yago Pikachu, que cumpriu suspensão na Série A, também volta a ficar à disposição. Por outro lado, o uruguaio Diego Hernández segue fora por motivos pessoais.

Em grande fase, Gabriel Taliari é o principal destaque recente do Remo. O atacante soma três gols em cinco jogos no Brasileirão e foi decisivo justamente contra o Bahia, quando marcou duas vezes na goleada por 4 x 1. Contratado junto ao Juventude em março, rapidamente se firmou como referência ofensiva da equipe.

Provável escalação do Remo (4-4-2): Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Duplexe Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick de Paula, Jaderson e Marcelinho; Gabriel Taliari e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.

Destaques individuais de Bahia x Remo

Jogador destaque · Bahia Willian José 6 Gols em 13 jogos na temporada 2026 — artilheiro do Bahia no ano 2 Assistências em todas as competições neste ano 20 Gols marcados em 2025, melhor marca da carreira no clube 82 Gols em La Liga, entre os quatro maiores artilheiros brasileiros Jogador destaque · Remo Gabriel Taliari 2 Gols marcados contra o Bahia no confronto direto de 22 de março 8,3 Nota Sofascore na goleada sobre o Bahia pelo Brasileirão 3 Gols em cinco jogos pelo Brasileirão com a camisa do Remo R$ 4 milhões Valor pago pelo Remo por 50% dos direitos na contratação

Os Técnicos

Rogério Ceni e Léo Condé se enfrentam pela décima vez no futebol brasileiro, em um retrospecto completamente equilibrado: três vitórias para cada lado e três empates. O capítulo mais recente, porém, pesa a favor do treinador do Clube do Remo, com a goleada por 4 x 1 aplicada em 22 de março.

Ceni estruturou o Bahia em um 4-3-3 baseado na posse de bola e na pressão alta. A equipe chegou a ostentar a melhor defesa da Série A, com apenas três gols sofridos em sete rodadas, mas viu os números despencarem após o revés em Belém. O confronto desta quarta surge como uma oportunidade de reafirmação, tanto em termos de desempenho quanto de confiança do elenco.

Do outro lado, Condé conhece bem o adversário. Foi ele quem venceu o Campeonato Baiano de 2024 pelo Vitória justamente sobre o Bahia, além de ter reencontrado o Tricolor em outras ocasiões recentes. Esse histórico contribui para uma leitura mais precisa das virtudes e fragilidades do rival.

No duelo em Belém, o treinador apostou em um jogo mais direto, com cruzamentos e transições rápidas explorando os espaços deixados pelos laterais do Bahia. Para o confronto na Fonte Nova, porém, o contexto muda: jogando fora de casa e sob maior pressão, o Remo deve ajustar esse plano, buscando equilíbrio defensivo sem abrir mão das transições como principal arma.

Análise Tática

O Bahia deve retomar o 4-3-3, com Everton Ribeiro como principal articulador, Jean Lucas responsável pela saída de bola e Carlos Acevedo garantindo equilíbrio no meio-campo. Luciano Juba segue como peça-chave pelo lado esquerdo, avançando com frequência e atuando quase como um meia adicional no último terço. Pelas pontas, Erick Pulga e Kike Olivera oferecem velocidade e profundidade, explorando os espaços nas costas da defesa adversária.

A principal fragilidade do Tricolor está na transição defensiva. No confronto no Mangueirão, o Clube do Remo explorou justamente esse ponto, com cruzamentos pela direita e combinações rápidas entre Gabriel Taliari e Vitor Bueno. Se conseguir repetir o padrão de marcação em bloco médio e acelerar nos contra-ataques, o time paraense volta a testar o sistema defensivo baiano.

Do lado do Remo, o 4-4-2 compacto é a base do trabalho de Léo Condé. A equipe se organiza em duas linhas de quatro bem definidas e aposta em Taliari como referência central, com Alef Manga ou Jajá completando o ataque. Pelos lados, Marcelinho se destaca como principal responsável pelos cruzamentos e bolas longas.

A principal dúvida tática está no meio-campo. A escolha entre Zé Welison e Vitor Bueno representa o equilíbrio entre solidez defensiva e capacidade criativa. Atuando fora de casa e sob pressão, a tendência é que Condé priorize a consistência sem a bola, utilizando Vitor Bueno como alternativa para o segundo tempo, especialmente em um cenário de necessidade ofensiva.

Prognóstico de placar exato para Bahia x Remo

🎯 Previsão de Placar Bahia 2 x 1 Remo O Bahia chega pressionado pela derrota no Maracanã e pela memória recente dos 4 x 1 sofridos no Mangueirão. A necessidade de reação, somada ao fator casa, deve empurrar o Tricolor para uma postura agressiva desde os primeiros minutos, com tentativa clara de abrir o placar ainda na etapa inicial. O Remo, por sua vez, atravessa um momento delicado, sem vencer há quatro rodadas no Brasileirão e vindo de uma goleada na última partida. A equipe de Léo Condé tende a adotar um bloco mais baixo, explorando bolas cruzadas e transições rápidas com Gabriel Taliari, estratégia que já funcionou no primeiro confronto entre os clubes em 2026. A análise aponta para um Bahia mais consistente ao longo do jogo, com maior volume ofensivo e controle territorial. Ainda assim, a vulnerabilidade na transição defensiva pode oferecer espaços para o Remo encontrar oportunidades. O cenário sugere vantagem do Tricolor em Salvador, mas sem domínio absoluto. A projeção é de vitória do Bahia por margem curta, mantendo o confronto em aberto para a partida de volta em Belém. O Bahia tem três vitórias e quatro empates em oito confrontos diretos pela Série A. A única vitória do Remo na primeira divisão foi no confronto mais recente em março

em oito confrontos diretos pela Série A. A única vitória do Remo na primeira divisão foi no confronto mais recente em março O Remo sofreu gol em todos os 12 jogos do Brasileirão 2026 e acumula quatro partidas consecutivas sem vencer

do Brasileirão 2026 e acumula quatro partidas consecutivas sem vencer Willian José é o artilheiro do Bahia em 2026 com seis gols em 13 jogos e tende a ser bem acionado contra uma defesa vulnerável

e tende a ser bem acionado contra uma defesa vulnerável Gabriel Taliari marcou dois gols no último confronto entre as equipes e segue como principal esperança ofensiva do Leão Azul

Resumo dos palpites do Lance para Bahia x Remo