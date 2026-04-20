Bahia x Remo – Palpites, análise e odds (22/04)
Confira os palpites e informações de Bahia x Remo pela Copa do Brasil
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O Bahia recebe o Clube do Remo na Arena Fonte Nova, em Salvador, nesta quarta-feira, 22 de abril de 2026, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O duelo marca o reencontro das equipes cerca de um mês após um dos resultados mais marcantes do Brasileirão 2026: a goleada por 4 x 1 aplicada pelo Leão Azul no Mangueirão. A partida de volta está marcada para 13 de maio, em Belém, e quem avançar garante vaga nas oitavas de final e uma premiação de R$ 3 milhões.
O Tricolor comandado por Rogério Ceni vive uma semana de pressão após a derrota por 2 x 0 para o Flamengo, no Maracanã, que tirou a equipe do G-4 do Brasileirão. O confronto desta quarta ganha contornos de revanche e surge como oportunidade imediata de reação. Do outro lado, o Remo chega pressionado, ocupando a 19ª colocação da Série A com oito pontos e sem vencer há quatro rodadas, tentando mudar o cenário na Copa do Brasil e evitar o agravamento da crise.
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Análise da partida
O cenário do confronto é curioso: de um lado, um favorito que atravessa instabilidade recente; do outro, uma equipe com moral pelo retrospecto direto, mas afundada na tabela da Série A. O Bahia soma 20 pontos em 11 jogos no Brasileirão e ocupa a quinta posição, ainda com uma partida a menos, com o duelo contra a Chapecoense seguindo sem data definida.
Antes do tropeço no Rio de Janeiro, o Esquadrão vinha se destacando como um dos melhores visitantes da competição, com quatro vitórias em cinco jogos fora de casa. A sequência incluiu triunfos sobre Corinthians, Vasco da Gama, Internacional e Mirassol. O ponto de atenção está no desempenho como mandante, ainda irregular na Arena Fonte Nova.
Em Salvador, o Bahia soma duas vitórias, dois empates e uma derrota em cinco partidas pelo Brasileirão. Resultados como os empates contra Fluminense e Vitória, além da derrota para o Palmeiras, mantêm o alerta ligado quanto à consistência em casa.
O Remo, por sua vez, soma apenas oito pontos em 12 jogos e ocupa a 19ª posição da Série A. A equipe paraense não vence há quatro rodadas e vem de derrota por 4 x 2 para o Red Bull Bragantino, com destaque negativo para o hat-trick sofrido de Isidro Pitta. Fora de Belém, o desempenho é ainda mais preocupante, sem vitórias até aqui na competição.
O contexto aponta para um confronto de pesos diferentes, mas com armadilhas claras. Para o Bahia, a Copa do Brasil surge como caminho mais direto para resgatar a temporada após a queda na pré-Libertadores. Já o Remo enxerga o torneio como oportunidade de aliviar a pressão e recuperar confiança em meio à luta contra o rebaixamento.
O calendário também pesa. O clube paraense ainda divide atenções com a Copa Verde, o que aumenta o desgaste do elenco comandado por Léo Condé. O Bahia, por outro lado, teve três dias completos de preparação e chega mais descansado, com quase uma semana sem entrar em campo, fator que pode influenciar diretamente no ritmo da partida.
Outros palpites para Bahia x Remo
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Confrontos diretos
Restrito às competições oficiais, o retrospecto entre Bahia e Clube do Remo soma dez partidas, com equilíbrio: quatro vitórias do Tricolor, quatro empates e dois triunfos do Leão Azul. Considerando apenas a Série A, o cenário favorece os baianos, que venceram três dos oito jogos, empataram quatro e perderam apenas um. Essa única derrota ocorreu justamente no duelo mais recente, em 22 de março, no Mangueirão.
Antes do 4 x 1 sofrido neste Brasileirão, o Remo não vencia o Bahia na elite havia 54 anos, desde o primeiro encontro entre os clubes em 1972. O último confronto pela Série A até então tinha sido em 1994, com vitória tricolor por 1 x 0. O resultado de março, portanto, quebrou um longo tabu histórico e reposicionou o duelo recente entre as equipes.
Aquela partida teve peso significativo no contexto da temporada. O Bahia chegou como único invicto da competição, dono da melhor defesa e na disputa direta pela liderança com Palmeiras e São Paulo. Everaldo abriu o placar no primeiro tempo, mas o Remo reagiu ainda antes do intervalo e dominou a etapa final.
Gabriel Taliari marcou duas vezes, Jajá completou a goleada, e o Bahia ainda teve problemas adicionais. O goleiro Ronaldo sofreu uma luxação no cotovelo direito durante a partida, enquanto Luciano Juba desperdiçou um pênalti que poderia recolocar o time no jogo. Foi, assim, a primeira vitória do Remo sobre o Bahia na história da Série A.
Na Copa do Brasil, o encontro mais recente entre os clubes aconteceu em 2012. Na ocasião, o Remo venceu por 2 x 1 em Belém, mas o Bahia respondeu com autoridade ao fazer 4 x 0 em Salvador, garantindo a classificação com um agregado de 5 x 2.
Notícias de Bahia x Remo
Bahia
O Bahia terá uma baixa importante para o confronto. O goleiro Ronaldo segue fora após sofrer uma luxação traumática no cotovelo direito no dia 22 de março e continua em tratamento conservador, com prazo estimado de quatro a oito semanas. Assim, Léo Vieira deve ser mantido como titular, após atuar contra Athletico-PR e Flamengo. O atacante Ruan Pablo também permanece no departamento médico.
O técnico Rogério Ceni retorna ao comando após cumprir suspensão no Brasileirão, já que a punição não se aplica à Copa do Brasil. O zagueiro David Duarte segue à disposição graças a efeito suspensivo, enquanto o lateral Gilberto voltou de lesão e pode ser mantido entre os titulares. O atacante Ademir, recuperado de dores no ombro, também está disponível.
No setor ofensivo, a disputa pela vaga de centroavante segue aberta. Willian José lidera a artilharia do time na temporada, com seis gols em 13 jogos, enquanto Everaldo soma cinco gols no ano, sendo três no Brasileirão. Já Luciano Juba é o principal goleador da equipe na liga, com quatro gols.
Escalação provável do Bahia (4-3-3): Léo Vieira; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Nicolás Acevedo e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Willian José e Kike Olivera. Técnico: Rogério Ceni.
Remo
No Clube do Remo, há reforços importantes. Vitor Bueno retorna após seis jogos fora por lesão na panturrilha e deve fortalecer a criação no meio-campo. Yago Pikachu, que cumpriu suspensão na Série A, também volta a ficar à disposição. Por outro lado, o uruguaio Diego Hernández segue fora por motivos pessoais.
Em grande fase, Gabriel Taliari é o principal destaque recente do Remo. O atacante soma três gols em cinco jogos no Brasileirão e foi decisivo justamente contra o Bahia, quando marcou duas vezes na goleada por 4 x 1. Contratado junto ao Juventude em março, rapidamente se firmou como referência ofensiva da equipe.
Provável escalação do Remo (4-4-2): Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Duplexe Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick de Paula, Jaderson e Marcelinho; Gabriel Taliari e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.
Destaques individuais de Bahia x Remo
Os Técnicos
Rogério Ceni e Léo Condé se enfrentam pela décima vez no futebol brasileiro, em um retrospecto completamente equilibrado: três vitórias para cada lado e três empates. O capítulo mais recente, porém, pesa a favor do treinador do Clube do Remo, com a goleada por 4 x 1 aplicada em 22 de março.
Ceni estruturou o Bahia em um 4-3-3 baseado na posse de bola e na pressão alta. A equipe chegou a ostentar a melhor defesa da Série A, com apenas três gols sofridos em sete rodadas, mas viu os números despencarem após o revés em Belém. O confronto desta quarta surge como uma oportunidade de reafirmação, tanto em termos de desempenho quanto de confiança do elenco.
Do outro lado, Condé conhece bem o adversário. Foi ele quem venceu o Campeonato Baiano de 2024 pelo Vitória justamente sobre o Bahia, além de ter reencontrado o Tricolor em outras ocasiões recentes. Esse histórico contribui para uma leitura mais precisa das virtudes e fragilidades do rival.
No duelo em Belém, o treinador apostou em um jogo mais direto, com cruzamentos e transições rápidas explorando os espaços deixados pelos laterais do Bahia. Para o confronto na Fonte Nova, porém, o contexto muda: jogando fora de casa e sob maior pressão, o Remo deve ajustar esse plano, buscando equilíbrio defensivo sem abrir mão das transições como principal arma.
Análise Tática
O Bahia deve retomar o 4-3-3, com Everton Ribeiro como principal articulador, Jean Lucas responsável pela saída de bola e Carlos Acevedo garantindo equilíbrio no meio-campo. Luciano Juba segue como peça-chave pelo lado esquerdo, avançando com frequência e atuando quase como um meia adicional no último terço. Pelas pontas, Erick Pulga e Kike Olivera oferecem velocidade e profundidade, explorando os espaços nas costas da defesa adversária.
A principal fragilidade do Tricolor está na transição defensiva. No confronto no Mangueirão, o Clube do Remo explorou justamente esse ponto, com cruzamentos pela direita e combinações rápidas entre Gabriel Taliari e Vitor Bueno. Se conseguir repetir o padrão de marcação em bloco médio e acelerar nos contra-ataques, o time paraense volta a testar o sistema defensivo baiano.
Do lado do Remo, o 4-4-2 compacto é a base do trabalho de Léo Condé. A equipe se organiza em duas linhas de quatro bem definidas e aposta em Taliari como referência central, com Alef Manga ou Jajá completando o ataque. Pelos lados, Marcelinho se destaca como principal responsável pelos cruzamentos e bolas longas.
A principal dúvida tática está no meio-campo. A escolha entre Zé Welison e Vitor Bueno representa o equilíbrio entre solidez defensiva e capacidade criativa. Atuando fora de casa e sob pressão, a tendência é que Condé priorize a consistência sem a bola, utilizando Vitor Bueno como alternativa para o segundo tempo, especialmente em um cenário de necessidade ofensiva.
Prognóstico de placar exato para Bahia x Remo
- O Bahia tem três vitórias e quatro empates em oito confrontos diretos pela Série A. A única vitória do Remo na primeira divisão foi no confronto mais recente em março
- O Remo sofreu gol em todos os 12 jogos do Brasileirão 2026 e acumula quatro partidas consecutivas sem vencer
- Willian José é o artilheiro do Bahia em 2026 com seis gols em 13 jogos e tende a ser bem acionado contra uma defesa vulnerável
- Gabriel Taliari marcou dois gols no último confronto entre as equipes e segue como principal esperança ofensiva do Leão Azul
Resumo dos palpites do Lance para Bahia x Remo
Melhor palpite do jogo: Ambas as equipes marcam – Odd 2,02
Palpite alternativo: Mais de 1,5 gols no segundo tempo – Odd 1,99
Palpite alternativo 2: Gabriel Taliari marcar a qualquer momento – Odd 3,40
Palpite alternativo 3: William José marcar a qualquer momento – Odd 2,00
Palpite de placar exato: Bahia 2 x 1 Remo – Odd 7,50
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