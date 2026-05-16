Lesionados e suspensos da 16ª rodada do Brasileirão
Rodada terá três clássicos nacionais no Campeonato Brasileiro
A 16ª rodada do Brasileirão terá quatro jogos neste sábado (16) e outros seis no domingo (17). Entre os destaques estão os clássicos nacionais: Internacional x Vasco, Palmeiras x Cruzeiro e Botafogo x Corinthians. Confira todos os lesionados e suspensos da rodada:
Internacional x Vasco – 16/05, 18h30
🟧 Suspensos:
- Internacional: Félix Torres; Victor Gabriel
- Vasco: Thiago Mendes
INTERNACIONAL – Lesionados
- Richard
- Paulinho Paula
VASCO – Lesionados
- Cuiabano
- Mateus Carvalho
- Jair
- Adson
- Paulo Henrique
VASCO - Outros
- Claudio Spinelli (nascimento da filha)
Atlético-MG x Mirassol – 16/05, 18h30
ATLÉTICO-MG – Lesionados
- Índio
- Patrick
- Victor Hugo
- Ruan
MIRASSOL – Lesionados
- Igor Formiga
- Negueba
- André Luis
Fluminense x São Paulo – 16/05, 19h
🟧 Suspensos:
- Fluminense: Alisson
- São Paulo: Jonathan Calleri
FLUMINENSE – Lesionados
- Matheus Reis
- Martinelli
- Germán Cano
SÃO PAULO – Lesionados
- Rafael Tolói
- Ryan Francisco
- Maik
- Pablo Maia
- Alan Franco
- Marcos Antônio
- Lucas Ramon
- Lucas Moura
Palmeiras x Cruzeiro – 16/05, 21h
🟧 Suspensos:
- Palmeiras: Allan
PALMEIRAS – Lesionados
- Arthur Gabriel
- Allan
- Vitor Roque
- Bruno Fuchs
- Andreas Pereira
- Joaquín Piquerez
CRUZEIRO – Lesionados
- Matheus Henrique
- Kauã Prates
- Cássio
Santos x Coritiba – 17/05, 11h
🟧 Suspensos:
- Coritiba: Lucas Ronier
SANTOS – Lesionados
- Vinicius Lira
- Thaciano
- Luan Peres
CORITIBA – Lesionados
- Pedro Morisco
- Fabinho
- Rodrigo Rodrigues
- Keno
- Maicon
Bahia x Grêmio – 17/05, 16h
🟧 Suspensos:
- Bahia: Santiago Ramos Mingo
- Grêmio: Cristian Pavón
BAHIA – Lesionados
- Ruan Pablo
- Caio Alexandre
- Ronaldo
- Willian José
GRÊMIO – Lesionados
- Luis Eduardo
- Roger
- Juan Nardoni
- Mathías Villasanti
- Marlon
- Arthur Melo
- João Pedro
Botafogo x Corinthians – 17/05, 16h
🟧 Suspensos:
- Corinthians: Gabriel Paulista
BOTAFOGO – Lesionados
- Nathan Fernandes
- Matheus Martins
- Kaio
- Allan
CORINTHIANS – Lesionados
- Memphis Depay
- Kayke
- Tchoca
- Hugo
- Charles
- Vitinho
Chapecoense x Remo – 17/05, 18h30
🟧 Suspensos:
- Chapecoense: Yannick Bolasie
- Remo: Zé Ricardo
CHAPECOENSE – Lesionados
- Kauan Faria
- Robert Santos
- Bruno Matias
- Kevin Ramírez
- Rafael Thyere
REMO – Lesionados
- Kayky Almeida
- Thalisson
- Eduardo Melo
- Patrick de Paula
- João Lucas
- Gabriel Taliari
Bragantino x Vitória – 17/05, 18h30
🟧 Suspensos:
- Vitória: Ramon; Renato Kayzer
BRAGANTINO – Lesionados
- Davi Gomes
- Guzmán Rodríguez
- Fabrício
- Bruninho
- Fabinho
- Eduardo
- Matheus Fernandes
VITÓRIA – Lesionados
- Camutanga
- Mateus Silva
- Fintelman
- Claudinho
- Dudu
- Riccieli
- Lucas Braga
- Pedro Henrique
- Rúben Ismael
- Edu Ribeiro
Athletico-PR x Flamengo – 17/05, 19h30
🟧 Suspensos:
- Athletico-PR: Juan Portilla
- Flamengo: Evertton Araújo; Jorginho
ATHLETICO-PR – Lesionados
- Carlos Terán
- Alejandro García
- Julimar
- Luiz Gustavo
FLAMENGO – Lesionados
- Giorgian de Arrascaeta
- Lucas Paquetá
- Erick Pulgar
