Lesionados e suspensos da 16ª rodada do Brasileirão

Rodada terá três clássicos nacionais no Campeonato Brasileiro

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/05/2026
04:00
Thiago Mendes será desfalque do Vasco (Foto: Jotta Silva/Photo Premium/Folhapress)
A 16ª rodada do Brasileirão terá quatro jogos neste sábado (16) e outros seis no domingo (17). Entre os destaques estão os clássicos nacionais: Internacional x Vasco, Palmeiras x Cruzeiro e Botafogo x Corinthians. Confira todos os lesionados e suspensos da rodada:

Internacional x Vasco – 16/05, 18h30

🟧 Suspensos:

  • Internacional: Félix Torres; Victor Gabriel
  • Vasco: Thiago Mendes

INTERNACIONAL – Lesionados

  • Richard
  • Paulinho Paula

VASCO – Lesionados

  • Cuiabano
  • Mateus Carvalho
  • Jair
  • Adson
  • Paulo Henrique

VASCO - Outros

  • Claudio Spinelli (nascimento da filha)

Atlético-MG x Mirassol – 16/05, 18h30

ATLÉTICO-MG – Lesionados

  • Índio
  • Patrick
  • Victor Hugo
  • Ruan

MIRASSOL – Lesionados

  • Igor Formiga
  • Negueba
  • André Luis

Fluminense x São Paulo – 16/05, 19h

🟧 Suspensos:

  • Fluminense: Alisson
  • São Paulo: Jonathan Calleri

FLUMINENSE – Lesionados

  • Matheus Reis
  • Martinelli
  • Germán Cano

SÃO PAULO – Lesionados

  1. Rafael Tolói
  2. Ryan Francisco
  3. Maik
  4. Pablo Maia
  5. Alan Franco
  6. Marcos Antônio
  7. Lucas Ramon
  8. Lucas Moura

Palmeiras x Cruzeiro – 16/05, 21h

🟧 Suspensos:

  • Palmeiras: Allan

PALMEIRAS – Lesionados

  • Arthur Gabriel
  • Allan
  • Vitor Roque
  • Bruno Fuchs
  • Andreas Pereira
  • Joaquín Piquerez

CRUZEIRO – Lesionados

  • Matheus Henrique
  • Kauã Prates
  • Cássio

Santos x Coritiba – 17/05, 11h

🟧 Suspensos:

  • Coritiba: Lucas Ronier

SANTOS – Lesionados

  • Vinicius Lira
  • Thaciano
  • Luan Peres

CORITIBA – Lesionados

  • Pedro Morisco
  • Fabinho
  • Rodrigo Rodrigues
  • Keno
  • Maicon

Bahia x Grêmio – 17/05, 16h

🟧 Suspensos:

  • Bahia: Santiago Ramos Mingo
  • Grêmio: Cristian Pavón

BAHIA – Lesionados

  • Ruan Pablo
  • Caio Alexandre
  • Ronaldo
  • Willian José

GRÊMIO – Lesionados

  • Luis Eduardo
  • Roger
  • Juan Nardoni
  • Mathías Villasanti
  • Marlon
  • Arthur Melo
  • João Pedro

Botafogo x Corinthians – 17/05, 16h

🟧 Suspensos:

  • Corinthians: Gabriel Paulista

BOTAFOGO – Lesionados

  • Nathan Fernandes
  • Matheus Martins
  • Kaio
  • Allan

CORINTHIANS – Lesionados

  • Memphis Depay
  • Kayke
  • Tchoca
  • Hugo
  • Charles
  • Vitinho

Chapecoense x Remo – 17/05, 18h30

🟧 Suspensos:

  1. Chapecoense: Yannick Bolasie
  2. Remo: Zé Ricardo

CHAPECOENSE – Lesionados

  • Kauan Faria
  • Robert Santos
  • Bruno Matias
  • Kevin Ramírez
  • Rafael Thyere

REMO – Lesionados

  • Kayky Almeida
  • Thalisson
  • Eduardo Melo
  • Patrick de Paula
  • João Lucas
  • Gabriel Taliari

Bragantino x Vitória – 17/05, 18h30

🟧 Suspensos:

  • Vitória: Ramon; Renato Kayzer

BRAGANTINO – Lesionados

  • Davi Gomes
  • Guzmán Rodríguez
  • Fabrício
  • Bruninho
  • Fabinho
  • Eduardo
  • Matheus Fernandes

VITÓRIA – Lesionados

  • Camutanga
  • Mateus Silva
  • Fintelman
  • Claudinho
  • Dudu
  • Riccieli
  • Lucas Braga
  • Pedro Henrique
  • Rúben Ismael
  • Edu Ribeiro

Athletico-PR x Flamengo – 17/05, 19h30

🟧 Suspensos:

  • Athletico-PR: Juan Portilla
  • Flamengo: Evertton Araújo; Jorginho

ATHLETICO-PR – Lesionados

  • Carlos Terán
  • Alejandro García
  • Julimar
  • Luiz Gustavo

FLAMENGO – Lesionados

  • Giorgian de Arrascaeta
  • Lucas Paquetá
  • Erick Pulgar

