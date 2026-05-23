Lesionados e suspensos da 17ª rodada do Brasileirão

A 17ª rodada do Brasileirão terá cinco jogos neste sábado (23), quatro no domingo (24) e um na segunda-feira (25). Entre os destaques estão os clássicos nacionais: Flamengo x Palmeiras, São Paulo x Botafogo, Grêmio x Santos e Corinthians x Atlético-MG. Confira todos os lesionados e suspensos da rodada:

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São Paulo x Botafogo – 23/05, 17h

🟧 Suspensos:

São Paulo: André Silva, Bobadilla e Enzo Díaz

André Silva, Bobadilla e Enzo Díaz Botafogo: Alex Telles, Cristian Medina e Mateo Ponte

SÃO PAULO – Lesionados

Lucas Moura Pablo Maia Rafael Tolói Maik Marcos Antônio Ryan Francisco Maik

BOTAFOGO – Lesionados

Matheus Martins

Junior Santos

Allan

Vitória x Internacional – 23/05, 17h

🟧 Suspensos:

Vitória: Zé Vitor

Zé Vitor Internacional: Carbonero

VITÓRIA – Lesionados

Camutanga

Mateusinho

Dudu

Riccieli

Pedro Henrique

Rúben Ismael

Edu Ribeiro

INTERNACIONAL – Lesionados

Richard

Paulinho Paula

Mirassol x Fluminense – 23/05, 19h

🟧 Suspensos:

Mirassol: — Fluminense: Freytes

MIRASSOL – Lesionados

Negueba

André Luis

Igor Formiga

FLUMINENSE – Lesionados

Alisson

Martinelli

Matheus Reis

Grêmio x Santos – 23/05, 19h

🟧 Suspensos:

Grêmio: André Henrique, Gabriel Mec e Pedro Gabriel

André Henrique, Gabriel Mec e Pedro Gabriel Santos: Barreal

GRÊMIO – Lesionados

Balbuena

Roger

Juan Nardoni

Mathías Villasanti

Marlon

Gabriel Grando

Gustavo Martins

João Pedro

SANTOS – Lesionados

Neymar Jr Thaciano Gabriel Menino João Schmidt Rollheiser

Flamengo x Palmeiras – 23/05, 21h

🟧 Suspensos:

Flamengo: Danilo

Danilo Palmeiras: —

FLAMENGO – Lesionados

Giorgian de Arrascaeta

Gonzalo Plata

Erick Pulgar

PALMEIRAS – Lesionados

Vitor Roque

Bruno Fuchs

Joaquín Piquerez

Ramon Sosa

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Cruzeiro x Chapecoense – 24/05, 16h

🟧 Suspensos:

Cruzeiro: Arroyo

Arroyo Chapecoense: Camilo

CRUZEIRO – Lesionados

Matheus Henrique

Cássio

Kauã Prates

CHAPECOENSE – Lesionados

Rafael Thyere

Robert Santos

Bruno Matias

Remo x Athletico-PR – 24/05, 16h

🟧 Suspensos:

Remo: —

Athletico-PR: —

REMO – Lesionados

Patrick de Paula

Gabriel Taliari

Kayky Almeida

Eduardo Melo

Thalisson Gabriel

João Lucas

ATHLETICO-PR – Lesionados

Carlos Terán

Julimar

Luiz Gustavo

Derik

Corinthians x Atlético-MG – 24/05, 18h30

🟧 Suspensos:

Corinthians: —

Atlético-MG: —

CORINTHIANS – Lesionados

Memphis Depay

Hugo

Matheus Bidu

Vitinho

João Pedro

Kayke Ferrari

ATLÉTICO-MG – Lesionados

Patrick

Gustavo Scarpa

Vasco da Gama x Red Bull Bragantino – 24/05, 20h30

🟧 Suspensos:

Vasco: Carlos Cuesta

Carlos Cuesta Red Bull Bragantino: Pedro Henrique

VASCO – Lesionados

Jair

Matheus Carvalho

Paulo Henrique

Cuiabano

BRAGANTINO – Lesionados

Guzmán Rodríguez

Fabinho

Matheus Fernandes

Davi Gomes

Fabrício

Coritiba x Bahia – 25/05, 20h

🟧 Suspensos:

Coritiba: —

Bahia: Erick e Rodrigo Nestor

CORITIBA – Lesionados

Pedro Morisco

Maicon

Keno

Tinga

Rodrigo Rodrigues

BAHIA – Lesionados

Caio Alexandre

Ronaldo

Luciano Juba

Ruan Pablo

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