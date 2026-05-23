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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Lesionados e suspensos da 17ª rodada do Brasileirão

Rodada terá quatro clássicos nacionais no Campeonato Brasileiro

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/05/2026
08:10
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Danilo em campo contra o Vitória (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
imagem cameraSuspenso, Danilo desfalca o Flamengo contra o Palmeiras na 17° rodada (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
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A 17ª rodada do Brasileirão terá cinco jogos neste sábado (23), quatro no domingo (24) e um na segunda-feira (25). Entre os destaques estão os clássicos nacionais: Flamengo x Palmeiras, São Paulo x Botafogo, Grêmio x Santos e Corinthians x Atlético-MGConfira todos os lesionados e suspensos da rodada:

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São Paulo x Botafogo – 23/05, 17h

🟧 Suspensos:

  • São Paulo: André Silva, Bobadilla e Enzo Díaz
  • Botafogo: Alex Telles, Cristian Medina e Mateo Ponte

SÃO PAULO – Lesionados

  1. Lucas Moura
  2. Pablo Maia
  3. Rafael Tolói
  4. Maik
  5. Marcos Antônio
  6. Ryan Francisco
  7. Maik

BOTAFOGO – Lesionados

  • Matheus Martins
  • Junior Santos
  • Allan

Vitória x Internacional – 23/05, 17h

🟧 Suspensos:

  • Vitória: Zé Vitor
  • Internacional: Carbonero

VITÓRIA – Lesionados

  • Camutanga
  • Mateusinho
  • Dudu
  • Riccieli
  • Pedro Henrique
  • Rúben Ismael
  • Edu Ribeiro

INTERNACIONAL – Lesionados

  • Richard
  • Paulinho Paula

Mirassol x Fluminense – 23/05, 19h

🟧 Suspensos:

  1. Mirassol:
  2. Fluminense: Freytes

MIRASSOL – Lesionados

  • Negueba
  • André Luis
  • Igor Formiga

FLUMINENSE – Lesionados

  • Alisson
  • Martinelli
  • Matheus Reis

Grêmio x Santos – 23/05, 19h

🟧 Suspensos:

  • Grêmio: André Henrique, Gabriel Mec e Pedro Gabriel
  • Santos: Barreal

GRÊMIO – Lesionados

  • Balbuena
  • Roger
  • Juan Nardoni
  • Mathías Villasanti
  • Marlon
  • Gabriel Grando
  • Gustavo Martins
  • João Pedro

SANTOS – Lesionados

  1. Neymar Jr
  2. Thaciano
  3. Gabriel Menino
  4. João Schmidt
  5. Rollheiser

Flamengo x Palmeiras – 23/05, 21h

🟧 Suspensos:

  • Flamengo: Danilo
  • Palmeiras:

FLAMENGO – Lesionados

  • Giorgian de Arrascaeta
  • Gonzalo Plata
  • Erick Pulgar

PALMEIRAS – Lesionados

  • Vitor Roque
  • Bruno Fuchs
  • Joaquín Piquerez
  • Ramon Sosa

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Cruzeiro x Chapecoense – 24/05, 16h

🟧 Suspensos:

  • Cruzeiro: Arroyo
  • Chapecoense: Camilo

CRUZEIRO – Lesionados

  • Matheus Henrique
  • Cássio
  • Kauã Prates

CHAPECOENSE – Lesionados

  • Rafael Thyere
  • Robert Santos
  • Bruno Matias

Remo x Athletico-PR – 24/05, 16h

🟧 Suspensos:

  • Remo: —
  • Athletico-PR: —

REMO – Lesionados

  • Patrick de Paula
  • Gabriel Taliari
  • Kayky Almeida
  • Eduardo Melo
  • Thalisson Gabriel
  • João Lucas

ATHLETICO-PR – Lesionados

  • Carlos Terán
  • Julimar
  • Luiz Gustavo
  • Derik

Corinthians x Atlético-MG – 24/05, 18h30

🟧 Suspensos:

  • Corinthians: —
  • Atlético-MG: —

CORINTHIANS – Lesionados

  • Memphis Depay
  • Hugo
  • Matheus Bidu
  • Vitinho
  • João Pedro
  • Kayke Ferrari

ATLÉTICO-MG – Lesionados

  • Patrick
  • Gustavo Scarpa

Vasco da Gama x Red Bull Bragantino – 24/05, 20h30

🟧 Suspensos:

  • Vasco: Carlos Cuesta
  • Red Bull Bragantino: Pedro Henrique

VASCO – Lesionados

  • Jair
  • Matheus Carvalho
  • Paulo Henrique
  • Cuiabano

BRAGANTINO – Lesionados

  • Guzmán Rodríguez
  • Fabinho
  • Matheus Fernandes
  • Davi Gomes
  • Fabrício

Coritiba x Bahia – 25/05, 20h

🟧 Suspensos:

  • Coritiba: —
  • Bahia: Erick e Rodrigo Nestor

CORITIBA – Lesionados

  • Pedro Morisco
  • Maicon
  • Keno
  • Tinga
  • Rodrigo Rodrigues

BAHIA – Lesionados

  • Caio Alexandre
  • Ronaldo
  • Luciano Juba
  • Ruan Pablo

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