Lesionados e suspensos da 17ª rodada do Brasileirão
Rodada terá quatro clássicos nacionais no Campeonato Brasileiro
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A 17ª rodada do Brasileirão terá cinco jogos neste sábado (23), quatro no domingo (24) e um na segunda-feira (25). Entre os destaques estão os clássicos nacionais: Flamengo x Palmeiras, São Paulo x Botafogo, Grêmio x Santos e Corinthians x Atlético-MG. Confira todos os lesionados e suspensos da rodada:
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São Paulo x Botafogo – 23/05, 17h
🟧 Suspensos:
- São Paulo: André Silva, Bobadilla e Enzo Díaz
- Botafogo: Alex Telles, Cristian Medina e Mateo Ponte
SÃO PAULO – Lesionados
- Lucas Moura
- Pablo Maia
- Rafael Tolói
- Maik
- Marcos Antônio
- Ryan Francisco
- Maik
BOTAFOGO – Lesionados
- Matheus Martins
- Junior Santos
- Allan
Vitória x Internacional – 23/05, 17h
🟧 Suspensos:
- Vitória: Zé Vitor
- Internacional: Carbonero
VITÓRIA – Lesionados
- Camutanga
- Mateusinho
- Dudu
- Riccieli
- Pedro Henrique
- Rúben Ismael
- Edu Ribeiro
INTERNACIONAL – Lesionados
- Richard
- Paulinho Paula
Mirassol x Fluminense – 23/05, 19h
🟧 Suspensos:
- Mirassol: —
- Fluminense: Freytes
MIRASSOL – Lesionados
- Negueba
- André Luis
- Igor Formiga
FLUMINENSE – Lesionados
- Alisson
- Martinelli
- Matheus Reis
Grêmio x Santos – 23/05, 19h
🟧 Suspensos:
- Grêmio: André Henrique, Gabriel Mec e Pedro Gabriel
- Santos: Barreal
GRÊMIO – Lesionados
- Balbuena
- Roger
- Juan Nardoni
- Mathías Villasanti
- Marlon
- Gabriel Grando
- Gustavo Martins
- João Pedro
SANTOS – Lesionados
- Neymar Jr
- Thaciano
- Gabriel Menino
- João Schmidt
- Rollheiser
Flamengo x Palmeiras – 23/05, 21h
🟧 Suspensos:
- Flamengo: Danilo
- Palmeiras: —
FLAMENGO – Lesionados
- Giorgian de Arrascaeta
- Gonzalo Plata
- Erick Pulgar
PALMEIRAS – Lesionados
- Vitor Roque
- Bruno Fuchs
- Joaquín Piquerez
- Ramon Sosa
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Cruzeiro x Chapecoense – 24/05, 16h
🟧 Suspensos:
- Cruzeiro: Arroyo
- Chapecoense: Camilo
CRUZEIRO – Lesionados
- Matheus Henrique
- Cássio
- Kauã Prates
CHAPECOENSE – Lesionados
- Rafael Thyere
- Robert Santos
- Bruno Matias
Remo x Athletico-PR – 24/05, 16h
🟧 Suspensos:
- Remo: —
- Athletico-PR: —
REMO – Lesionados
- Patrick de Paula
- Gabriel Taliari
- Kayky Almeida
- Eduardo Melo
- Thalisson Gabriel
- João Lucas
ATHLETICO-PR – Lesionados
- Carlos Terán
- Julimar
- Luiz Gustavo
- Derik
Corinthians x Atlético-MG – 24/05, 18h30
🟧 Suspensos:
- Corinthians: —
- Atlético-MG: —
CORINTHIANS – Lesionados
- Memphis Depay
- Hugo
- Matheus Bidu
- Vitinho
- João Pedro
- Kayke Ferrari
ATLÉTICO-MG – Lesionados
- Patrick
- Gustavo Scarpa
Vasco da Gama x Red Bull Bragantino – 24/05, 20h30
🟧 Suspensos:
- Vasco: Carlos Cuesta
- Red Bull Bragantino: Pedro Henrique
VASCO – Lesionados
- Jair
- Matheus Carvalho
- Paulo Henrique
- Cuiabano
BRAGANTINO – Lesionados
- Guzmán Rodríguez
- Fabinho
- Matheus Fernandes
- Davi Gomes
- Fabrício
Coritiba x Bahia – 25/05, 20h
🟧 Suspensos:
- Coritiba: —
- Bahia: Erick e Rodrigo Nestor
CORITIBA – Lesionados
- Pedro Morisco
- Maicon
- Keno
- Tinga
- Rodrigo Rodrigues
BAHIA – Lesionados
- Caio Alexandre
- Ronaldo
- Luciano Juba
- Ruan Pablo
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