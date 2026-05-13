Veja gols de Remo x Bahia: Erick e Patrick marcam na Copa do Brasil

Remo e Bahia estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (13), pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, no Mangueirão. Até aqui, as equipes vão empatando por 1 a 1, com gols de Erick para o Tricolor e Patrick para o Leão. Veja abaixo:

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Como chegam Remo e Bahia

O Remo recebe o Bahia nesta quarta-feira, 13 de maio de 2026, no Estádio Mangueirão, em Belém, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O Leão Azul carrega uma vantagem de 3 x 1 construída na Arena Fonte Nova, em Salvador, e precisa apenas evitar um desastre para carimbar a classificação para as oitavas de final.

O cenário é de agonia para o lado baiano. O Bahia precisa vencer o Remo por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis, ou por três para avançar diretamente. A missão se torna ainda mais difícil quando se considera que o Tricolor de Aço não vence há cinco partidas consecutivas e vive a pior sequência desde 2024. A torcida paraense, por outro lado, promete lotar o Mangueirão: o jogo contra o Palmeiras, no último domingo (10), atraiu mais de 40 mil torcedores ao estádio.

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O Remo vive a primeira temporada na Série A após 32 anos longe da elite. O retorno tem sido turbulento: o Leão Azul ocupa a 19ª posição do Brasileirão, com 12 pontos em 15 jogos disputados. A Copa do Brasil, porém, se transformou no grande alento da temporada, e a vantagem sobre o Bahia dá à equipe de Léo Condé uma chance concreta de alcançar as oitavas de final e a premiação de R$ 3 milhões.

Os resultados recentes trazem oxigênio ao Leão Azul para Remo x Bahia. O Remo venceu o Botafogo por 2 x 1 de virada, no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão, e empatou em 1 x 1 com o líder Palmeiras no Mangueirão, com Alef Manga abrindo o placar com apenas um minuto de bola rolando. A equipe jogou de igual para igual com o melhor time do campeonato e sofreu o empate somente após assistência de Allan para Ramón Sosa, aos 23 minutos do primeiro tempo.

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Remo e Bahia pela Copa do Brasil (Foto: Nai Chagas/Agencia F8/Folhapress)

O Bahia, por sua vez, vive momento de crise. A derrota de 1 x 2 para o Cruzeiro, no último sábado (9), na Arena Fonte Nova, ampliou para cinco a sequência de jogos sem triunfo. A torcida vaiou o time após o revés, e a eliminação precoce em outras competições ao longo de 2026 colocou a gestão de Rogério Ceni sob forte pressão.

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