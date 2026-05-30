Lesionados, suspensos e convocados da 18ª rodada do Brasileirão
34 jogadores desfalcam clubes para defender suas seleções
A 18ª rodada do Brasileirão terá cinco jogos neste sábado (30) e outros cinco no domingo (31). Entre os destaques estão os clássicos nacionais: Grêmio x Corinthians, Vasco x Atlético-MG e Cruzeiro x Fluminense. A seguir, o Lance! atualiza os principais desfalques do fim de semana.
Suspensos e lesionados da rodada:
Flamengo x Coritiba – sábado (30), às 16h (de Brasília)
Suspensos:
- Flamengo: Carrascal, Léo Pereira e Varela
- Coritiba: -
Lesionados:
- Flamengo: Arrascaeta e Jorginho
- Coritiba: Fabinho, Keno, Maicon, Pedro Morisco e Rodrigo Rodrigues
Convocados:
- Flamengo: Danilo, Lucas Paquetá, Alex Sandro e Léo Pereira (Brasil), Arrascaeta, De La Cruz e Varela (Uruguai), Carrascal (Colômbia) e Plata (Equador)
- Coritiba: -
Athletico-PR x Mirassol – sábado (30), às 16h (de Brasília)
Suspensos:
- Athletico-PR: -
- Mirassol: -
Lesionados:
- Athletico-PR: Luiz Gustavo e Mycael
- Mirassol: Igor Formiga e Negueba
Convocados:
- Athletico-PR: Juan Portilla (Colômbia)
- Mirassol: -
Grêmio x Corinthians – sábado (30), às 17h30 (de Brasília)
Suspensos:
- Grêmio: -
- Corinthians: -
Lesionados:
- Grêmio: Gustavo Martins, Luis Eduardo, Marlon, Nardoni e Pavón
- Corinthians: Hugo, João Pedro, Kayke e Vitinho
Convocados:
- Grêmio: Weverton (Brasil) e Balbuena (Paraguai)
- Corinthians: Memphis Depay (Holanda)
Bahia x Botafogo – sábado (30), às 17h30 (de Brasília)
Suspensos:
- Bahia: Acevedo
- Botafogo: Joaquín Correa
Lesionados:
- Bahia: Léo Vieira e Luciano Juba
- Botafogo: Allan, Bastos, Gabriel Abdias, Júnior Santos e Kaio
Convocados:
- Bahia: -
- Botafogo: Danilo (Brasil) e Christian Loor (Equador)
Santos x Vitória – sábado (30), às 20h (de Brasília)
Suspensos:
- Santos: Gustavo Henrique
- Vitória: Cacá
Lesionados:
- Santos: Gabriel Menino, João Schmidt, Neymar e Thaciano
- Vitória: Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu, Nathan Mendes, Matheus Silva e Ruben Ismael
Convocados:
- Santos: Neymar (Brasil)
- Vitória: -
Bragantino x Internacional – domingo (31), às 11h (de Brasília)
Suspensos:
- Bragantino: Henry Mosquera e Rodriguinho
- Internacional: Bernabei
Lesionados:
- Bragantino: Davi Gomes, Eduardo Santos, Fabinho, Lucas Barbosa, Matheus Fernandes e Ryan Augusto
- Internacional: Alan Rodríguez
Convocados:
- Bragantino: Hurtado (Equador)
- Internacional: Rochet (Uruguai) e Félix Torres (Equador)
Vasco x Atlético-MG – domingo (31), às 16h (de Brasília)
Suspensos:
- Vasco: Andrés Gómez
- Atlético-MG: Ruan
Lesionados:
- Vasco: Matheus Carvalho
- Atlético-MG: Gustavo Scarpa e Patrick
Convocados:
- Vasco: Puma Rodriguez (Uruguai) e Andrés Gomez (Colômbia)
- Atlético-MG: Alan Franco, Preciado e Alan Minda (Equador) e Junior Alonso (Paraguai)
Palmeiras x Chapecoense – domingo (31), às 16h (de Brasília)
Suspensos:
- Palmeiras: Andreas Pereira, Carlos Miguel e Giay
- Chapecoense: Eduardo Doma
Lesionados:
- Palmeiras: Benedetti e Vitor Roque
- Chapecoense: Rafael Thyere, Robert e Victor Caetano
Convocados:
- Palmeiras: Gustavo Gómez, Ramón Sosa e Mauricio (Paraguai), Jhon Arias (Colômbia), Flaco López(Argentina), Piquerez e Emi Martínez (Uruguai)
- Chapecoense: -
Remo x São Paulo – domingo (31), às 20h30 (de Brasília)
Suspensos:
- Remo: Jajá
- São Paulo: Luciano e Wendell
Lesionados:
- Remo: Marcelo Rangel, Gabriel Taliari e Patrick de Paula
- São Paulo: Lucas Moura e Sabino
Convocados:
- Remo: -
- São Paulo: Bobadilla (Paraguai)
Cruzeiro x Fluminense – domingo (31), às 20h30 (de Brasília)
Suspensos:
- Cruzeiro: -
- Fluminense: Freytes e Nonato
Lesionados:
- Cruzeiro: Cássio e Kauã Prates
- Fluminense: Ignácio e Matheus Reis
Convocados:
- Cruzeiro: -
- Fluminense: Canobbio (Uruguai)
