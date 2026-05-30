Futebol Nacional

Lesionados, suspensos e convocados da 18ª rodada do Brasileirão

34 jogadores desfalcam clubes para defender suas seleções

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/05/2026
13:36
Danilo e Lucas Paquetá em treino da Seleção Brasileira
imagem cameraDanilo e Lucas Paquetá em treino da Seleção; meias de Botafogo e Flamengo desfalcam seus respectivos times (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
A 18ª rodada do Brasileirão terá cinco jogos neste sábado (30) e outros cinco no domingo (31). Entre os destaques estão os clássicos nacionais: Grêmio x Corinthians, Vasco x Atlético-MG e Cruzeiro x Fluminense. A seguir, o Lance! atualiza os principais desfalques do fim de semana.

Suspensos e lesionados da rodada:

Flamengo x Coritiba – sábado (30), às 16h (de Brasília)

Suspensos:

  • Flamengo: Carrascal, Léo Pereira e Varela
  • Coritiba: -

Lesionados:

  • Flamengo: Arrascaeta e Jorginho
  • Coritiba: Fabinho, Keno, Maicon, Pedro Morisco e Rodrigo Rodrigues

Convocados:

  1. Flamengo: Danilo, Lucas Paquetá, Alex Sandro e Léo Pereira (Brasil), Arrascaeta, De La Cruz e Varela (Uruguai), Carrascal (Colômbia) e Plata (Equador)
  2. Coritiba: -

Athletico-PR x Mirassol – sábado (30), às 16h (de Brasília)

Suspensos:

  1. Athletico-PR: -
  2. Mirassol: -

Lesionados:

  1. Athletico-PR: Luiz Gustavo e Mycael
  2. Mirassol: Igor Formiga e Negueba

Convocados:

  1. Athletico-PR: Juan Portilla (Colômbia)
  2. Mirassol: -

Grêmio x Corinthians – sábado (30), às 17h30 (de Brasília)

Suspensos:

  • Grêmio: -
  • Corinthians: -

Lesionados:

  • Grêmio: Gustavo Martins, Luis Eduardo, Marlon, Nardoni e Pavón
  • Corinthians: Hugo, João Pedro, Kayke e Vitinho

Convocados:

  1. Grêmio: Weverton (Brasil) e Balbuena (Paraguai)
  2. Corinthians: Memphis Depay (Holanda)

Bahia x Botafogo – sábado (30), às 17h30 (de Brasília)

Suspensos:

  • Bahia: Acevedo
  • Botafogo: Joaquín Correa

Lesionados:

  • Bahia: Léo Vieira e Luciano Juba
  • Botafogo: Allan, Bastos, Gabriel Abdias, Júnior Santos e Kaio

Convocados:

  • Bahia: -
  • Botafogo: Danilo (Brasil) e Christian Loor (Equador)

Santos x Vitória – sábado (30), às 20h (de Brasília)

Suspensos:

  • Santos: Gustavo Henrique
  • Vitória: Cacá

Lesionados:

  • Santos: Gabriel Menino, João Schmidt, Neymar e Thaciano
  • Vitória: Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu, Nathan Mendes, Matheus Silva e Ruben Ismael

Convocados:

  • Santos: Neymar (Brasil)
  • Vitória: -

Bragantino x Internacional – domingo (31), às 11h (de Brasília)

Suspensos:

  • Bragantino: Henry Mosquera e Rodriguinho
  • Internacional: Bernabei

Lesionados:

  • Bragantino: Davi Gomes, Eduardo Santos, Fabinho, Lucas Barbosa, Matheus Fernandes e Ryan Augusto
  • Internacional: Alan Rodríguez

Convocados:

  • Bragantino: Hurtado (Equador)
  • Internacional: Rochet (Uruguai) e Félix Torres (Equador)

Vasco x Atlético-MG – domingo (31), às 16h (de Brasília)

Suspensos:

  • Vasco: Andrés Gómez
  • Atlético-MG: Ruan

Lesionados:

  • Vasco: Matheus Carvalho
  • Atlético-MG: Gustavo Scarpa e Patrick

Convocados:

  1. Vasco: Puma Rodriguez (Uruguai) e Andrés Gomez (Colômbia)
  2. Atlético-MG: Alan Franco, Preciado e Alan Minda (Equador) e Junior Alonso (Paraguai)

Palmeiras x Chapecoense – domingo (31), às 16h (de Brasília)

Suspensos:

  • Palmeiras: Andreas Pereira, Carlos Miguel e Giay
  • Chapecoense: Eduardo Doma

Lesionados:

  • Palmeiras: Benedetti e Vitor Roque
  • Chapecoense: Rafael Thyere, Robert e Victor Caetano

Convocados:

  1. Palmeiras: Gustavo Gómez, Ramón Sosa e Mauricio (Paraguai), Jhon Arias (Colômbia), Flaco López(Argentina), Piquerez e Emi Martínez (Uruguai)
  2. Chapecoense: -

Remo x São Paulo – domingo (31), às 20h30 (de Brasília)

Suspensos:

  • Remo: Jajá
  • São Paulo: Luciano e Wendell

Lesionados:

  • Remo: Marcelo Rangel, Gabriel Taliari e Patrick de Paula
  • São Paulo: Lucas Moura e Sabino

Convocados:

  • Remo: -
  • São Paulo: Bobadilla (Paraguai)

Cruzeiro x Fluminense – domingo (31), às 20h30 (de Brasília)

Suspensos:

  • Cruzeiro: -
  • Fluminense: Freytes e Nonato

Lesionados:

  • Cruzeiro: Cássio e Kauã Prates
  • Fluminense: Ignácio e Matheus Reis

Convocados:

  • Cruzeiro: -
  • Fluminense: Canobbio (Uruguai)

