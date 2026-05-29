Onde Assistir

Bahia x Botafogo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam na Fonte Nova, em Salvador, pela 18ª rodada

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/05/2026
15:28
Bahia e Botafogo se enfrentam pelo Brasileirão (Arte: Lance!)
Bahia e Botafogo se enfrentam neste sábado (30), às 17h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere no pay-per-view. Clique aqui para assistir a Bahia x Botafogo:

O Botafogo, comandado por Franclim Carvalho, chega embalado para o duelo após sequência positiva de quatro jogos, sendo três vitórias e um empate, e a classificação como melhor campanha na Sul-Americana. Ainda com o extracampo abalado, o elenco alvinegro vai respondendo no gramado e engatando o trabalho do treinador português.

Ficha do jogo

Bahia-escudo-onde-assistir
BAH
Botafogo-escudo-onde-assistir
BOT
18ª RODADA
BRASILEIRÃO
Data e Hora
sábado, 30 de maio de 2026, às 17h30 (de Brasília)
Local
Arena Fonte Nova, em Salvador
Árbitro
Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes
Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas (ES)
Var
Marcelo Henrique de Gois (ES)
Onde assistir

Do outro lado, o mandante Bahia vive momento conturbado e chega pressionado. A equipe comandada por Rogério Ceni não vence há oito partidas, acumulando cinco derrotas e três empates, e vê a atmosfera da Fonte Nova como aliada na missão de recuperar a boa fase.

A partida será apitada pelo árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES), que terá Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas, também do Espírito Santo, como auxiliares. O VAR será Marcelo Henrique de Gois, da Federação Paulista.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

João Paulo, Gómez, David Duarte, Kanu e Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Sanabria e Willian José.

BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)

Neto (Raul), Meteo Ponte, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho, Medina e Montoro; Matheus Martins, Kauan Toledo (Villalba) e Arthur Cabral.

