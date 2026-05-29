Bahia x Botafogo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam na Fonte Nova, em Salvador, pela 18ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Bahia e Botafogo se enfrentam neste sábado (30), às 17h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere no pay-per-view. Clique aqui para assistir a Bahia x Botafogo:
Relacionadas
+ Botafogo enfrentará Lanus-ARG ou Cienciano-PER nas oitavas da Sul-Americana
O Botafogo, comandado por Franclim Carvalho, chega embalado para o duelo após sequência positiva de quatro jogos, sendo três vitórias e um empate, e a classificação como melhor campanha na Sul-Americana. Ainda com o extracampo abalado, o elenco alvinegro vai respondendo no gramado e engatando o trabalho do treinador português.
Ficha do jogo
Do outro lado, o mandante Bahia vive momento conturbado e chega pressionado. A equipe comandada por Rogério Ceni não vence há oito partidas, acumulando cinco derrotas e três empates, e vê a atmosfera da Fonte Nova como aliada na missão de recuperar a boa fase.
A partida será apitada pelo árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES), que terá Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas, também do Espírito Santo, como auxiliares. O VAR será Marcelo Henrique de Gois, da Federação Paulista.
💰 Aposte em +2.5 gols em Bahia x Botafogo @1.68
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável!
Veja mais sobre Bahia x Botafogo
✅ FICHA TÉCNICA
BAHIA X BOTAFOGO
BRASILEIRÃO - 18ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 30 de maio de 2026, às 17h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador
📺 Onde assistir: Premier
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas (ES)
🖥️ VAR: Marcelo Henrique de Gois (ES)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
João Paulo, Gómez, David Duarte, Kanu e Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Sanabria e Willian José.
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Neto (Raul), Meteo Ponte, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho, Medina e Montoro; Matheus Martins, Kauan Toledo (Villalba) e Arthur Cabral.
- Matéria
- Mais Notícias