Mirassol vence o Bragantino, e Remo elimina o Bahia na Copa do Brasil; veja resultados
Jogos completam a quarta-feira (13) do mata-mata nacional
Dois jogos completaram esta quarta-feira (13) de Copa do Brasil. O Mirassol venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 e avançou às oitavas de final com 3 a 2 no agregado. Já o Remo ampliou a vantagem de 3 a 1 construída no jogo de ida e eliminou o Bahia com nova vitória, desta vez por 2 a 1.
Com as classificações à próxima fase, o Leão Caipira e o Leão Azul garantiram premiação de R$ 3 milhões cada. Os clubes já haviam recebido R$ 2 milhões apenas pela participação na quinta fase do torneio.
Mirassol x Bragantino: como foi o jogo
Com o empate em Bragança Paulista (SP), as equipes entraram em campo buscando a vitória no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. O Mirassol abriu o placar ainda no primeiro tempo com Tiquinho Soares, mas viu o Bragantino deixar tudo igual logo antes do intervalo. Na segunda etapa, contudo, Edson Carioca decidiu a partida e fez o gol da classificação dos donos da casa às oitavas da Copa do Brasil.
Remo x Bahia: como foi o jogo?
O Remo recebeu o Bahia no Mangueirão com vantagem de 2 a 0 construída em Salvador (BA). Precisando buscar o resultado, o Esquadrão de Aço foi para cima e abriu o placar com Erick, mas viu o Leão Azul empatar a partida minutos depois, ainda na primeira etapa. Os visitantes pressionaram e chegaram a balançar a rede adversária três vezes no segundo tempo, mas todas anuladas por impedimento. Já nos acréscimos, os donos da casa aproveitaram contra-ataque para marcar com Leo Picco, vencer o jogo e cravar a vaga nas oitavas.
