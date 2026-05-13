menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Mirassol vence o Bragantino, e Remo elimina o Bahia na Copa do Brasil; veja resultados

Jogos completam a quarta-feira (13) do mata-mata nacional

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/05/2026
23:28
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Remo Bahia Copa do Brasil
imagem cameraJogadores do Remo comemoram gol contra o Bahia pela Copa do Brasil (Foto: Nai Chagas/Agencia F8/Folhapress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Dois jogos completaram esta quarta-feira (13) de Copa do Brasil. O Mirassol venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 e avançou às oitavas de final com 3 a 2 no agregado. Já o Remo ampliou a vantagem de 3 a 1 construída no jogo de ida e eliminou o Bahia com nova vitória, desta vez por 2 a 1.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Veja gols de Remo x Bahia: Erick abre o placar, mas Patrick e Pico viram na Copa do Brasil

Com as classificações à próxima fase, o Leão Caipira e o Leão Azul garantiram premiação de R$ 3 milhões cada. Os clubes já haviam recebido R$ 2 milhões apenas pela participação na quinta fase do torneio.

Mirassol x Bragantino: como foi o jogo

Com o empate em Bragança Paulista (SP), as equipes entraram em campo buscando a vitória no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. O Mirassol abriu o placar ainda no primeiro tempo com Tiquinho Soares, mas viu o Bragantino deixar tudo igual logo antes do intervalo. Na segunda etapa, contudo, Edson Carioca decidiu a partida e fez o gol da classificação dos donos da casa às oitavas da Copa do Brasil.

continua após a publicidade
Mirassol Bragantino Copa do Brasil
Jogadores do Mirassol comemora gol diante do Red Bull Bragantino pela Copa do Brasil(Foto: Zé Rafael/Uaifoto/Folhapress)

🤑 Aposte em jogos da Copa do Brasil! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Remo x Bahia: como foi o jogo?

O Remo recebeu o Bahia no Mangueirão com vantagem de 2 a 0 construída em Salvador (BA). Precisando buscar o resultado, o Esquadrão de Aço foi para cima e abriu o placar com Erick, mas viu o Leão Azul empatar a partida minutos depois, ainda na primeira etapa. Os visitantes pressionaram e chegaram a balançar a rede adversária três vezes no segundo tempo, mas todas anuladas por impedimento. Já nos acréscimos, os donos da casa aproveitaram contra-ataque para marcar com Leo Picco, vencer o jogo e cravar a vaga nas oitavas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Patrick Remo Bahia Copa do Brasil
Patrick em ação pelo Remo diante do Bahia pela Copa do Brasil (Foto: Nai Chagas/Agencia F8/Folhapress)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias