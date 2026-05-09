Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (09/05/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/05/2026
06:00
Mac Allister conduz a bola e é observado por João Pedro em Chelsea x Liverpool (Foto: Glyn Kirk/AFP)
Neste sábado (9), a agenda do futebol reúne grandes jogos europeus e clássicos do Campeonato Brasileiro. Destaque para Liverpool x Chelsea (Inglês), Sunderland x Manchester United (Inglês), Manchester City x Brentford (Inglês), Lazio x Inter de Milão (Italiano), Wolfsburg x Bayern de Munique (Alemão) e Atlético de Madrid x Celta de Vigo (Espanhol). No Brasil, a rodada tem Bahia x Cruzeiro, Fluminense x Vitória, Coritiba x Internacional e jogos da Série B.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 9 de maio de 2026):

Campeonato Inglês Feminino

8h – Aston Villa (F) x Arsenal (F) – Canal GOAT

Campeonato Inglês

8h30 – Liverpool x Chelsea – ESPN e Disney+
11h – Sunderland x Manchester United – Xsports e Disney+
11h – Brighton x Wolverhampton – ESPN 4 e Disney+
11h – Fulham x Bournemouth – ESPN e Disney+
13h30 – Manchester City x Brentford – ESPN e Disney+

Mac Allister conduz a bola e é observado por João Pedro em Chelsea x Liverpool (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Campeonato Inglês (Segunda Divisão) - Playoffs

8h30 – Middlesbrough x Southampton – Xsports e Disney+

Campeonato Espanhol

9h – Elche x Deportivo Alavés – Disney+
11h15 – Sevilla x Espanyol – ESPN 3 e Disney+
13h30 – Atlético de Madrid x Celta de Vigo – Disney+
16h – Real Sociedad x Real Betis – Xsports e Disney+

Campeonato Italiano

10h – Cagliari x Udinese – Disney+
13h – Lazio x Inter de Milão – ESPN 4 e Disney+
15h45 – Lecce x Juventus – ESPN e Disney+

Campeonato Alemão

10h30 – Stuttgart x Bayer Leverkusen – Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
10h30 – RB Leipzig x St. Pauli – OneFootball
10h30 – Hoffenheim x Werder Bremen – OneFootball
10h30 – Augsburg x Borussia Mönchengladbach – OneFootball
13h30 – Wolfsburg x Bayern de Munique – Xsports, Sportv e OneFootball

Major League Soccer (MLS)

14h – Toronto x Inter Miami – Apple TV
15h30 – Chicago Fire x New York Red Bulls – Apple TV
17h30 – Montreal x Orlando City – Apple TV
20h30 – Atlanta United x LA Galaxy – Apple TV
20h30 – Charlotte x Cincinnati – Apple TV
20h30 – New England Revolution x Philadelphia Union – Apple TV
21h30 – Dallas x Real Salt Lake – Apple TV
22h15 – Nashville x DC United – Apple TV
22h30 – Colorado Rapids x St. Louis City – Apple TV
23h30 – Portland Timbers x Sporting Kansas City – Apple TV
23h30 – San Jose Earthquakes x Vancouver Whitecaps – Apple TV
23h30 – Seattle Sounders x San Diego – Apple TV

Campeonato Saudita

15h – Al Fayha x Al Qadsiah – Canal GOAT

Campeonato Brasileiro

16h – Coritiba x Internacional – Premiere
18h – Fluminense x Vitória – Sportv e Premiere
21h – Bahia x Cruzeiro – Sportv e Premiere

Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)

16h – Goiás x Vila Nova – Canal GOAT, RedeTV! e Disney+
18h – Athletic-MG x Cuiabá – Disney+
18h30 – Ponte Preta x Sport – Disney+
19h – Ceará x Atlético-GO – SportyNet, Xsports, ESPN e Disney+
20h30 – CRB x Operário-PR – Disney+
21h15 – Juventude x Criciúma – Xsports, SportyNet e Disney+

Campeonato Argentino

18h – Boca Juniors x Huracán – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Mexicano

0h15* – Cruz Azul x Atlas – SportyNet
**Jogo na madrugada de domingo (10)*

