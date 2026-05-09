Kenji marca no fim e Cruzeiro vence o Bahia de virada na Arena Fonte Nova; dê suas notas
Cruzeiro e Bahia se enfrentaram pela 15ª rodada do Brasileirão
O Cruzeiro respirou no Campeonato Brasileiro ao vencer o Bahia na Arena Fonte Nova por 2 a 1 na noite deste sábado (9). Os donos da casa saíram na frente com Luciano Juba, em cobrança de pênalti, mas os mineiros empataram com Kauã Moraes e viraram com Kaique Kenji. Com o resultado, o Tricolor segue na 6ª posição, com 22 pontos. A Raposa saltou para o 10º lugar, com 19.
Equilíbrio na etapa inicial
Apesar de a Raposa ter chegado ao ataque mais vezes no início da partida, o jogo começou muito equilibrado, com as duas equipes pressionando a saída de bola do adversário. Até que aos 23 minutos, Fabrício Bruno dividiu bola com William José e Rodrigo José Pereira de Lima assinalou pênalti. Luciano Juba chutou no canto esquerdo, e o Bahia fez 1 a 0. Na reta final da etapa inicial, aos 42 minutos, o Cruzeiro conseguiu o empate quando Neyser fez bom passe para Kauã Moraes bater cruzado com o pé esquerdo por baixo de Léo Vieira.
Cruzeiro vence com gol no fim
Na volta dos vestiários, as duas equipes seguiram em alta rotação, com o Cruzeiro chegando com mais perigo. O Bahia voltou a assustar em chute de fora da área de Ademir, defendido por Otávio. Aos 22 minutos, a Raposa conseguiu boa jogada de contra-ataque, Matheus Pereira encontrou Kaio Jorge na área, mas o atacante chutou cruzado à esquerda do gol. O time baiano assustou duas vezes: na primeira, Everaldo tocou por cima de Otávio, mas errou o alvo. Na sequência, o goleiro celeste fez outra defesa importante em finalização de Kike Olivera. Quando o empate parecia o resultado final, Kaique Kenji fez jogada individual pela direita e chutou no canto esquerdo de Léo Vieira para virar o jogo.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
Jovem que saiu do banco de reservas, Kaique Kenji decidiu a partida nos minutos finais. O atacante entrou no lugar de Matheus Henrique no intervalo da partida e já vinha se destacando na criação das jogadas pelo lado direito, sendo coroado com o gol aos 40 minutos da segunda etapa.
Deu aula 🏅
Autor do segundo gol da Raposa, Kaique Kenji foi o maior destaque da partida. Com 45 minutos em campo, ele mudou a estrutura do ataque mineiro, criando muitas jogadas pela direita. Em diversas ocasiões, ele era o responsável por virar as jogadas e quebrar linhas com dribles em seu setor.
Ficou abaixo 📉
Jean Lucas foi o destaque negativo da partida e saiu vaiado pela torcida do Bahia. O meio-campista teve baixa efetividade nos dribles e na defesa, vencendo apenas dois dos cinco duelos que teve.
Ei, juiz! 📣
O placar da partida seria drasticamente alterado se não existisse VAR. No lance do gol de Kauã Moraes, o bandeirinha assinalou posição de impedimento, mas o jogador do Cruzeiro estava alguns metros atrás do penúltimo defensor.
✅ Ficha técnica
BAHIA 🆚 CRUZEIRO
Campeonato Brasileiro - 15ª Rodada
📆 Data e horário: sábado, 9 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador-BA
🥅 Gols: Luciano Juba, 27'/1°T (1-0), Kauã Moraes, 42'/1°T (1-1)/ Kenji, 42'/2ºT (1-2)
🟨 Cartões amarelos: Mingo (BAH), Everaldo (BAH), João Paulo (BAH); Fabrício Bruno (CRU), Kauã Moraes (CRU), Lucas Romero (CRU), Otávio (CRU)
🟥 Cartões vermelhos: -
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba; Erick, Everton Ribeiro (Nestor), Jean Lucas (Michel Araújo); Sanabria (Ademir), Pulga (Olivera), Willian José (Everaldo)
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kauã Moraes (Villalba); Lucas Romero, Matheus Henrique (Kenji), Gerson (Lucas Silva), Matheus Pereira; Neyser (Kaio Jorge), Sinisterra (Wanderson).
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)
📺 VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)
