Torcedores reagem a gol contra bizarro em Bahia x Botafogo: 'Que drama'

Bahia e Botafogo se enfrentaram, na tarde deste sábado (30), em jogo importante da 18° rodada do Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, Ferraresi marcou um gol contra bizarro, e os torcedores reagiram nas redes sociais.

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O Botafogo vencia o Bahia por 1 a 0, mesmo jogando com um a menos desde o fim do primeiro tempo. No começo da segunda etapa, Ferraresi tentou um recuo para o goleiro Raul, a bola quicou e enganou o arqueiro do Glorioso. No final, David Duarte deu a vitória para o Tricolor de Aço.

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Nas redes sociais, torcedores foram à loucura com o lance bizarro em Bahia x Botafogo. Veja o lance e os comentários abaixo:

Bahia e Botafogo se enfrentaram na Fonte Nova (Foto: Marcio Roberto/Agencia F8/Folhapress)

Veja lance bizarro e reação dos torcedores

Nunca que isso foi erro do zagueiro po, olha esse goleiro cara — OS CORINGA DO JARDIM (@psico84b) May 30, 2026

Amaldiçoaram o gol do Botafogo kkkkkkkk — cadu (@cadubr01) May 30, 2026

Que drama vive o Botafogo com goleiros ein kkkkk

Pqp — Marcvs (@Marcvs90) May 30, 2026

Como foi o jogo entre Bahia e Botafogo

A partida começou com um roteiro de cinema para o Botafogo. Logo aos seis minutos, o jovem Huguinho, que herdou a vaga de Danilo no meio-campo, acertou chute de raríssima felicidade no ângulo do goleiro Ronaldo, de muito longe, e abriu o placar em Salvador. Cenário fantástico para o Glorioso explorar os espaços, e assim fez. Montoro quase ampliou na sequência, o time pressionou, mas não conseguiu. Antes da descida para os vestiários, o goleiro Neto, tão criticado, "aprontou" mais uma vez.

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Após uma defesa difícil em finalização de Willian José, Neto ficou caído e o árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) marcou oito segundos com a bola em posse, assinalando o escanteio. Neto se revoltou e xingou o responsável pelo apito inúmeras vezes, frente a frente, e acabou expulso.

Na volta para o segundo tempo, o Bahia não fez força e contou com uma lambança do Botafogo. Aos 11 minutos, Ferraresi recuou na direção do gol e o goleiro Raul acabou furando no domínio. Empate do Esquadrão. Depois disso, a partida perdeu em qualidade técnica e ficou muito aberta, com muitos erros no terço final de ambos os lados e nervosismo. Depois de levar susto na zaga, o Bahia foi ao ataque aos 46 e virou o jogo com David Duarte, interrompendo o jejum de nove jogos sem vencer.

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