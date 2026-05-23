IA da Rodada #17: ferramenta crava resultados dos jogos do Brasileirão

A 17ª rodada do Brasileirão acontece durante este sábado (23) e domingo (24). Ao todo, dez jogos acontecem durante o período. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular e apontar os resultados das partidas da competição.

continua após a publicidade

➡️ Galvão se manifesta após internação às vésperas da Copa do Mundo; veja

Diante dos resultados sugeridos pela inteligência artificial, destacam-se os dos confrontos entre Flamengo x Palmeiras, Corinthians x Atlético-MG e Vasco x RB Bragantino. Para a rodada 17, o Chat GPT previu empates entre o Rubro-Negro e o Alviverde, assim como na partida entre Timão e Galo. Já no Rio de Janeiro, a tecnologia apostou em uma vitória da equipe do interior de São Paulo.

➡️ Vozes da Copa: Gabi Martins revela bastidores da Copa do Mundo do Catar

Além dos jogos citados acima, outras sete partidas acontecem durante o período. São elas: Vitória x Internacional, São Paulo x Botafogo, Grêmio x Santos, Mirassol x Fluminense, Remo x Athletico-PR, Cruzeiro x Chapecoense e Coritiba x Bahia. Veja abaixo as previsões:

continua após a publicidade

Taça do Brasileirão (Foto: Joilson Marconne/CBF)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Palpites da 17ª rodada do Brasileirão pela IA

Vitória 1 x 1 Internacional

O Vitória deve tentar impor pressão física no Barradão, enquanto o Inter tende a controlar mais a posse. Como o Colorado costuma oscilar fora de casa, vejo equilíbrio e poucas chances claras.

São Paulo 2 x 1 Botafogo

O São Paulo costuma crescer muito no Morumbi e encaixa bem contra equipes que dão espaço pelos lados. O Botafogo é perigoso no contra-ataque, mas pode sofrer defensivamente sob pressão constante.

continua após a publicidade

Grêmio 2 x 0 Santos

A força do Grêmio em casa pesa bastante. O Santos ainda parece vulnerável defensivamente em jogos fora, principalmente quando enfrenta pressão alta e bola aérea.

Mirassol 1 x 2 Fluminense

O Mirassol é organizado e competitivo, mas o Fluminense tem mais repertório técnico. Se conseguir controlar o meio-campo, o Flu tende a decidir na qualidade individual.

Flamengo 1 x 1 Palmeiras

Jogo com cara de decisão. O Flamengo deve assumir mais a iniciativa no Maracanã, enquanto o Palmeiras provavelmente apostará em transições rápidas e forte organização defensiva. Muito equilíbrio.

Remo 0 x 2 Athletico Paranaense

O Remo ganha força com a torcida, mas o Athletico normalmente se adapta bem a jogos físicos e intensos. Vejo o Furacão mais preparado taticamente para controlar o confronto.

Cruzeiro 3 x 0 Chapecoense

O Cruzeiro entra como amplo favorito no Mineirão. A tendência é de domínio territorial e muitas chances criadas, enquanto a Chapecoense deve apostar em linhas baixas e contra-ataques.

Corinthians 1 x 1 Atlético Mineiro

Confronto muito equilibrado. O Corinthians costuma crescer com o apoio da Neo Química Arena, mas o Atlético-MG tem qualidade ofensiva suficiente para equilibrar mesmo fora de casa.

Vasco da Gama 1 x 2 Red Bull Bragantino

O Vasco deve ter intensidade e apoio da torcida, mas o Bragantino é um time veloz e agressivo na pressão. Se o jogo ficar aberto, o Massa Bruta leva vantagem.

Coritiba 1 x 1 Bahia

O Coritiba tende a competir forte no Couto Pereira, mas o Bahia vive uma fase mais organizada tecnicamente. Vejo um duelo equilibrado e bastante disputado no meio-campo.

🎰 Aposte no próximo jogo do clube do seu coração!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.