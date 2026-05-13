Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (13/05/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta quarta-feira (13), a agenda do futebol reúne grandes jogos europeus e decisões da Copa do Brasil. Destaque para Manchester City x Crystal Palace (Inglês), Lens x PSG (Francês), Deportivo Alavés x Barcelona (Espanhol), Villarreal x Sevilla (Espanhol) e a final da Copa da Itália entre Lazio x Inter de Milão. No Brasil, a Copa do Brasil tem jogos decisivos com São Paulo, Vasco, Santos, Palmeiras, Atlético-MG e Bahia.
Relacionadas
- Fluminense
André pode render nova bolada ao Fluminense na janela europeia; entenda
Fluminense21/04/2026
- Futebol Internacional
City e United disputam joia de R$ 300 milhões do Palmeiras; Barcelona também está na corrida
Futebol Internacional21/04/2026
- Fora de Campo
Meia do São Paulo viraliza com declaração sobre Ana Paula, do BBB: ‘Impossível’
Fora de Campo21/04/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 13 de maio de 2026):
Campeonato Francês
14h – Brest x Strasbourg – CazéTV
16h – Lens x PSG – CazéTV
Campeonato Espanhol
14h – Espanyol x Athletic Bilbao – Disney+
14h – Villarreal x Sevilla – ESPN 4 e Disney+
16h30 – Deportivo Alavés x Barcelona – Disney+
16h30 – Getafe x Mallorca – Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Inglês Feminino
15h – Arsenal (F) x Everton (F) – Canal GOAT, ESPN 3 e Disney+
Copa do Brasil Feminina (Segunda Fase)
15h – Itabirito x Ceará – Sportv
➡️ Clique para assistir no Sportv
Campeonato Inglês
16h – Manchester City x Crystal Palace – ESPN e Disney+
Copa da Itália (Final)
16h – Lazio x Inter de Milão – SportyNet
Campeonato Escocês
16h – Hearts x Falkirk – Canal GOAT
16h – Motherwell x Celtic – Canal GOAT
Copa do Brasil (Quinta Fase)
19h – Juventude x São Paulo – Sportv e Premiere
19h – Vasco x Paysandu – Sportv 2, ge tv e Premiere
19h30 – Coritiba x Santos – Prime Video
20h30 – Mirassol x RB Bragantino – Prime Video
21h30 – Jacuipense x Palmeiras – Prime Video
21h30 – Ceará x Atlético-MG – Sportv e Premiere
21h30 – Remo x Bahia – Sportv 2 e Premiere
➡️ Clique para assistir no Prime Video
➡️ Clique para assistir no Premiere
Campeonato Argentino - Apertura (Quartas de Final)
19h – Rosario Central x Racing – Disney+
21h30 – River Plate x Gimnasia y Esgrima – ESPN 4 e Disney+
Major League Soccer (MLS)
20h15 – Charlotte x New York City – Apple TV
20h30 – Montreal x Portland Timbers – Apple TV
20h30 – DC United x Chicago Fire – Apple TV
20h30 – Cincinnati x Inter Miami – Apple TV
20h30 – New England Revolution x Nashville – Apple TV
20h30 – Orlando City x Philadelphia Union – Apple TV
20h30 – New York Red Bulls x Columbus Crew – Apple TV
21h30 – Dallas x Vancouver Whitecaps – Apple TV
21h30 – Minnesota United x Colorado Rapids – Apple TV
21h30 – Sporting Kansas City x LA Galaxy – Apple TV
21h30 – St. Louis City x Los Angeles FC – Apple TV
22h30 – Real Salt Lake x Houston Dynamo – Apple TV
22h30 – San Diego x Austin – Apple TV
22h30 – Seattle Sounders x San Jose Earthquakes – Apple TV
Campeonato Mexicano
23h – Cruz Azul x Chivas Guadalajara – SportyNet
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias