Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (13/05/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/05/2026
06:00
Nuno Moreira Vasco
imagem cameraNuno Moreira em ação pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Nesta quarta-feira (13), a agenda do futebol reúne grandes jogos europeus e decisões da Copa do Brasil. Destaque para Manchester City x Crystal Palace (Inglês), Lens x PSG (Francês), Deportivo Alavés x Barcelona (Espanhol), Villarreal x Sevilla (Espanhol) e a final da Copa da Itália entre Lazio x Inter de Milão. No Brasil, a Copa do Brasil tem jogos decisivos com São Paulo, Vasco, Santos, Palmeiras, Atlético-MG e Bahia.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 13 de maio de 2026):

Campeonato Francês

14h – Brest x Strasbourg – CazéTV
16h – Lens x PSG – CazéTV

Campeonato Espanhol

14h – Espanyol x Athletic Bilbao – Disney+
14h – Villarreal x Sevilla – ESPN 4 e Disney+
16h30 – Deportivo Alavés x Barcelona – Disney+
16h30 – Getafe x Mallorca – Disney+

Campeonato Inglês Feminino

15h – Arsenal (F) x Everton (F) – Canal GOAT, ESPN 3 e Disney+

Copa do Brasil Feminina (Segunda Fase)

15h – Itabirito x Ceará – Sportv

Campeonato Inglês

16h – Manchester City x Crystal Palace – ESPN e Disney+

Copa da Itália (Final)

16h – Lazio x Inter de Milão – SportyNet

Campeonato Escocês

16h – Hearts x Falkirk – Canal GOAT
16h – Motherwell x Celtic – Canal GOAT

Copa do Brasil (Quinta Fase)

19h – Juventude x São Paulo – Sportv e Premiere
19h – Vasco x Paysandu – Sportv 2, ge tv e Premiere
19h30 – Coritiba x Santos – Prime Video
20h30 – Mirassol x RB Bragantino – Prime Video
21h30 – Jacuipense x Palmeiras – Prime Video
21h30 – Ceará x Atlético-MG – Sportv e Premiere
21h30 – Remo x Bahia – Sportv 2 e Premiere

Spinelli comemora gol de empate do Vasco contra o Audax Italiano (Foto: Raul BRAVO / AFP)

Campeonato Argentino - Apertura (Quartas de Final)

19h – Rosario Central x Racing – Disney+
21h30 – River Plate x Gimnasia y Esgrima – ESPN 4 e Disney+

Major League Soccer (MLS)

20h15 – Charlotte x New York City – Apple TV
20h30 – Montreal x Portland Timbers – Apple TV
20h30 – DC United x Chicago Fire – Apple TV
20h30 – Cincinnati x Inter Miami – Apple TV
20h30 – New England Revolution x Nashville – Apple TV
20h30 – Orlando City x Philadelphia Union – Apple TV
20h30 – New York Red Bulls x Columbus Crew – Apple TV
21h30 – Dallas x Vancouver Whitecaps – Apple TV
21h30 – Minnesota United x Colorado Rapids – Apple TV
21h30 – Sporting Kansas City x LA Galaxy – Apple TV
21h30 – St. Louis City x Los Angeles FC – Apple TV
22h30 – Real Salt Lake x Houston Dynamo – Apple TV
22h30 – San Diego x Austin – Apple TV
22h30 – Seattle Sounders x San Jose Earthquakes – Apple TV

Campeonato Mexicano

23h – Cruz Azul x Chivas Guadalajara – SportyNet

