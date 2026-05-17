Veja o gol de Bahia x Grêmio: Viery abre o placar, e Sanabria empata

Bahia e Grêmio estão se enfrentando, na tarde deste domingo (17), em jogo válido pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, as equipes empatam por 1 a 1 na Fonte Nova, com gols do zagueiro Viery e do atacante Sanabria Veja abaixo:

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Como chegam Bahia e Grêmio

O Bahia recebe o Grêmio neste domingo (17 de maio), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida será transmitida pela TV Globo, GE TV e Premiere. São dois tricolores em crise, mas com pressões de naturezas distintas: o Tricolor de Aço busca estancar uma sequência de seis jogos sem vencer em todas as competições, enquanto o Imortal Gaúcho luta para sair da zona de rebaixamento, onde está com 17 pontos em 15 partidas.

A semana anterior ao confronto foi dolorosa para o Bahia. Eliminado pelo Remo na quinta fase da Copa do Brasil com um agregado de 5 x 2, o Esquadrão de Aço agora disputa apenas o Brasileirão até o fim da temporada, depois de também ter caído na pré-Libertadores para o O'Higgins, do Chile. Rogério Ceni, pressionado pela torcida e especulado em outros clubes, precisa de uma reação imediata para manter o sexto lugar e continuar na briga pelo G-4.

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O Bahia ocupa a sexta posição com 22 pontos conquistados. Os números são razoáveis para uma equipe que mira classificação continental, mas a tendência recente é preocupante: o time não vence desde 11 de abril, quando bateu o Mirassol por 2 x 1 fora de casa. Desde então, acumulou dois empates e quatro derrotas, incluindo o revés por 1 x 2 para o Cruzeiro na Fonte Nova pela rodada anterior.

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Antes de enfrentar o Grêmio, o ataque do Bahia produziu 20 gols em 14 partidas disputadas na Série A, média de 1,43 por jogo. O problema está na defesa e na capacidade de converter domínio em resultado. Na derrota para o Remo pela Copa do Brasil, o Bahia teve três gols anulados e não conseguiu transformar pressão em classificação, o que evidencia uma desconexão entre volume ofensivo e eficiência.

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