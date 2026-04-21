Bahia x Remo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil
Times se enfrentam pela 5° fase da competição
Bahia e Remo se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo pelo Sportv e pelo Premiere.
O Tricolor Baiano ocupa o quinto lugar do Campeonato Brasileiro, mas vem de derrota para o Flamengo por 2 a 0. A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni mira uma reação imediata e vê na Copa do Brasil uma grande oportunidade de brigar por título na temporada. A principal dúvida está no ataque, com Willian José disputando posição com Everaldo.
Já o Remo chega como azarão para o confronto. A equipe paraense ocupa a vice-lanterna do Brasileirão, com apenas uma vitória em oito jogos neste retorno à elite. Na última rodada, foi derrotada pelo Red Bull Bragantino por 4 a 2. Mesmo assim, o técnico Léo Condé garante força máxima para tentar surpreender fora de casa.
Ficha do jogo
Tudo sobre Bahia x Remo (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Bahia 🆚 Remo
5ª fase – Copa do Brasil
📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de abril, às 19h (de Brasília).
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA).
👁️ Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).
🕴️ Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)
📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵🔴 Bahia (Técnico: Rogério Ceni)
Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cristian Oliveira, Erick Pulga e Willian José (Everaldo).
🔵⚪ Remo (Técnico: Léo Condé)
Marcelo Rangel; Matheus Alexandre, Marllon, Tchamba e Mayk; José Welison, Patrick, Marcelinho e Vítor Bueno; Jajá (Alef Manga) e Gabriel Taliari.
