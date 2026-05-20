A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela completa da terceira fase da Copa do Brasil Feminina 2026, com datas, horários e locais dos confrontos definidos por sorteio. A etapa marca a entrada dos clubes da Série A1 do Campeonato Brasileiro, reunindo a elite do futebol feminino nacional na competição.

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A fase terá início no dia 27 de maio e seguirá até o dia 30, com 16 partidas em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será definida nos pênaltis. A partir das quartas de final, o torneio passa a ser disputado em sistema de ida e volta.

Entre os destaques da rodada estão os clássicos tradicionais do futebol brasileiro. No dia 27, Internacional e Grêmio se enfrentam em local ainda indefinido. Já no dia 30, o duelo entre Palmeiras e Corinthians, no Nubank Parque, em São Paulo, fecha a terceira fase com grande expectativa.

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Os confrontos também reúnem equipes tradicionais do cenário nacional, como Flamengo, São Paulo, Santos, Fluminense, Botafogo e Cruzeiro, além de clubes emergentes que buscam avançar na competição e garantir vaga nas oitavas de final.

A classificação para a próxima fase garante premiação de R$ 100 mil aos clubes. Apenas pela participação na terceira fase, cada equipe já assegura R$ 80 mil em premiação.

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A competição reúne 66 clubes e é disputada em sete fases. Até as oitavas de final, os confrontos são em jogo único. Das quartas em diante, o formato passa a ser de ida e volta. A edição marca a retomada recente da Copa do Brasil Feminina, reativada em 2025 após nove anos de paralisação.

O Palmeiras é o atual campeão da competição, após vencer a Ferroviária por 4 a 2 na final de 2025, conquistando seu primeiro título no torneio. São José-SP e Santos lideram o histórico da competição com dois títulos cada.

Palmeiras é campeão da Copa do Brasil Feminina 2025 e conquista 1º título da competição (Foto: Rebeca Reis | STAFF CBF)

Veja o calendário da 3ª fase da Copa do Brasil Feminina

📅 27 de maio

15h00 — Real Heips x Coritiba (Estádio Bariri, Rio de Janeiro)

15h00 — São José-SP x Bragantino (C.E. João do Pulo, São José dos Campos)

15h30 — Botafogo x Juventude (Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro)

16h30 — 3B da Amazônia x Ação-MT (Estádio da Colina, Manaus)

18h00 — Internacional x Grêmio (A definir)

19h00 — Fluminense x Minas Brasília (Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro)

19h00 — Liga São João x Flamengo (Arena Ytacoatiara, Piripiri)

19h30 — Planalto-GO x Bahia (Estádio Aníbal Toledo, Aparecida de Goiânia)

20h00 — Itabirito x Sport (Arena do Jacaré, Sete Lagoas)

📅 28 de maio

15h00 — Atlético-PI x Santos (Estádio Lindolfo Monteiro, Teresina)

15h00 — Mauaense x São Paulo (Estádio Pedro Benedetti, Mauá)

16h00 — Atlético-MG x Vitória (Arena MRV, Belo Horizonte)

17h00 — Ferroviária x UDA-AL (A definir)

18h00 — Vasco x América-MG (Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro)

18h30 — Cruzeiro x Doce Mel (Arena do Jacaré, Sete Lagoas)

📅 30 de maio

11h00 — Palmeiras x Corinthians (Clássico) (Nubank Parque, São Paulo)

Datas-base

As datas-base da Copa do Brasil Feminina 2026 já estão definidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A terceira fase da competição será disputada a partir do dia 27 de maio. Já as oitavas de final estão marcadas para 22 de julho.

As quartas de final terão jogos realizados em duas datas, 5 e 19 de agosto. Na sequência, as semifinais também serão divididas em duas partidas, programadas para os dias 4 e 8 de novembro. A grande final da competição está prevista para acontecer entre os dias 11 e 15 de novembro.

Premiação da Copa do Brasil Feminina

A premiação da Copa do Brasil Feminina 2026 segue uma escala progressiva ao longo das fases da competição. Na etapa preliminar, cada clube recebeu R$ 40 mil da CBF. Na primeira fase, o valor subiu para R$ 50 mil, chegando a R$ 70 mil na segunda fase.

Na terceira fase, os clubes passam a receber R$ 80 mil cada. A classificação para as oitavas de final garante R$ 100 mil por equipe, enquanto as quartas de final pagam R$ 120 mil aos oito classificados.

Nas semifinais, a premiação é de R$ 140 mil para cada clube, e na decisão o valor chega a R$ 200 mil para os finalistas. O vice-campeão recebe R$ 550 mil, enquanto o grande campeão fatura R$ 1,1 milhão.

Fase preliminar: R$ 40 mil (quatro clubes)

1ª fase: R$ 50 mil (32 clubes)

2ª fase: R$ 70 mil (32 clubes)

3ª fase: R$ 80 mil (32 clubes)

Oitavas de final: R$ 100 mil (32 clubes)

Quartas de final: R$ 120 mil (oito clubes)

Semifinal: R$ 140 mil (quatro clubes)

Final: R$ 200 mil (dois clubes)

Vice-campeão: R$ 550 mil

Campeão: R$ 1.100.000

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