Brasileirão: Remo vira sobre lanterna, Bahia em sequência negativa e Bragantino no G6 com gol de goleiro

A décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro foi encerrada neste domingo com outros três compromissos, além do duelo entre Flamengo e Athletico Paranaense. O Palmeiras empatou com o Cruzeiro e segue na liderança. Já a Chapecoense, que perdeu para o Remo, ocupa a lanterna da competição.

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As partidas antecederam a convocação de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, marcada para esta segunda-feira, quando serão anunciados os 26 nomes da lista final.

Chapecoense x Remo

Atuando como visitante, o Remo virou sobre a Chapecoense e deixou a Arena Condá com vitória por 3 a 2. Com o resultado, ultrapassou o Mirassol e assumiu a 18ª colocação. Os mandantes, por sua vez, seguem com apenas uma vitória, na lanterna.

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Neto Pessoa e Gabriel Carvalheira marcaram os gols da Chapecoense. Yago Pikachu, Jajá Silva e Bruno anotaram para o Remo.

Bahia x Grêmio

O Bahia, eliminado da Copa do Brasil, ficou no empate por 1 a 1 com o Grêmio, na Fonte Nova, e chegou a cinco partidas sem vitória na competição. O Imortal, por sua vez, segue na luta para se afastar da zona de rebaixamento e ocupa atualmente a 15ª colocação.

Os gols da partida foram marcados por Viery, aos 16 minutos do segundo tempo, e por Mateo Sanabria, acionado na etapa final pelo técnico Rogério Ceni, que empatou para o Bahia.

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Red Bull Bragantino x Vitória

O Red Bull Bragantino venceu o Vitória por 2 a 0, no Estádio Cícero de Souza Marques, e saltou para a sexta colocação do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados pelo goleiro Thiago Volpi, em cobrança de pênalti, aos 40 minutos do primeiro tempo, e por Lucas Barbosa, no apagar das luzes.

A equipe do interior paulista soma sete vitórias, dois empates e sete derrotas. O Vitória, responsável por eliminar o Flamengo na Copa do Brasil no meio de semana, segue com 19 pontos, na 14ª posição, fora da zona de classificação para competições sul-americanas.

Elenco do Bahia antes de jogo contra o Grêmio pelo Brasileirão (Foto: Reprodução/Bahia)

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