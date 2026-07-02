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Convocados do Atlético terão férias antes de se reapresentar: veja a programação

Trio do Equador terá dez dias de descanso antes de voltar aos treinamentos

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
02/07/2026 11:04
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Minda e Preciado (reprodução instagram)
Minda e Preciado (reprodução instagram)
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O trio do Atlético que representou a seleção do Equador na Copa do Mundo ganhará alguns dias de folga antes de se reapresentar para iniciar a preparação para o segundo semestre. Alan Minda, Alan Franco e Preciado estiveram com a seleção equatoriana, que foi eliminada na segunda fase do torneio.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O trio do Atlético que representou a seleção do Equador na Copa do Mundo ganhará alguns dias de folga antes de se reapresentar para iniciar a preparação para o segundo semestre. Alan Minda, Alan Franco e Preciado estiveram com a seleção equatoriana, que foi eliminada na segunda fase do torneio.

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    • Os três receberam dez dias de férias para descanso e se reapresentam no dia 11 de julho. O trio não teve período de folga durante a pausa no calendário do futebol brasileiro, já que deixou a Cidade do Galo para defender a seleção equatoriana na disputa do Mundial.

    A seleção do Equador avançou à segunda fase como uma das melhores terceiras colocadas, em um grupo com Alemanha, Costa do Marfim e Curaçao. No entanto, foi eliminada na fase seguinte pelo México, após derrota por 2 a 0 na última terça-feira (30).

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    Dos três atletas do Atlético, apenas Alan Franco foi titular em todos os compromissos da La Tri na Copa do Mundo. O volante, que também atua como lateral-direito, esteve em campo nas quatro partidas da seleção. Preciado também participou de todos os jogos, mas sempre saindo do banco de reservas. Já Alan Minda foi titular apenas na estreia. Depois, perdeu a vaga na equipe e não voltou a atuar no restante da competição.

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    O primeiro compromisso será no dia 21 de julho, às 19h30, diante do Bahia, na Arena MRV, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Galo ocupa a nona colocação, com 24 pontos.

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