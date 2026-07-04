Messi ou Cristiano Ronaldo? Jogadores do Atlético opinam quem é melhor
Craque argentino foi preferência no elenco do Galo
A eterna discussão sobre quem é melhor ganhou mais um capítulo. Desta vez, foram os atletas do Atlético que opinaram sobre o clássico duelo entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. E o resultado foi um verdadeiro passeio do argentino.
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Em vídeo publicado nas redes sociais, o clube perguntou aos jogadores quem eles consideram o melhor entre os dois craques. Na votação, Messi dominou com folga: recebeu 16 votos, enquanto Cristiano Ronaldo foi escolhido por apenas quatro atletas.
Os argentinos Cuello e Tomás Pérez, naturalmente, ficaram ao lado do compatriota. A preferência por Messi também foi compartilhada pelo chileno Iván Román, pelo colombiano Cassierra e pelo guineense Mamady Cissé, além da maioria dos demais jogadores que participaram da brincadeira.
Já os defensores de Cristiano Ronaldo foram minoria. Os goleiros Gabriel Delfim e Estevão, o lateral-esquerdo Renan Lodi e o meia-atacante Reinier foram os únicos a escolher o craque português.
Opinião dos jogadores do Atlético entre Messi e Cristiano Ronaldo
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- Messi: Lyanco, Bernard, Maycon, Ivan Román, Robert, Alexsander, Cuello, Cauã Soares, Victor Hugo, Cissé, Everson, Kaua Pascini, Igor Gomes, Cassierra, Tomás Pérez, Scarpa
- Cristiano Ronaldo: Renan Lodi, Gabriel Delfim, Estevan e Reinier
Messi e Cristiano Ronaldo na Copa
Mesmo na reta final da carreira, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo seguem sendo os principais protagonistas de Argentina e Portugal na Copa do Mundo. Capitães de suas seleções, os dois astros continuam decisivos e lideram as equipes no Mundial.
Messi é um dos craques do torneio. O argentino divide a artilharia da Copa com Kylian Mbappé, ambos com seis gols. O camisa 10 marcou em todos os jogos da fase de grupos: anotou um hat-trick na estreia contra a Argélia, balançou as redes duas vezes diante da Áustria e marcou mais um gol contra a Jordânia.
Cristiano Ronaldo também tem sido decisivo por Portugal. O atacante soma três gols na competição: marcou duas vezes na vitória sobre o Uzbequistão, pela segunda rodada da fase de grupos, e voltou a balançar as redes no confronto contra a Croácia, pelas oitavas de final.
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