Messi ou Cristiano Ronaldo? Jogadores do Atlético opinam quem é melhor Craque argentino foi preferência no elenco do Galo

A eterna discussão sobre quem é melhor ganhou mais um capítulo. Desta vez, foram os atletas do Atlético que opinaram sobre o clássico duelo entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. E o resultado foi um verdadeiro passeio do argentino.

A eterna discussão sobre quem é melhor ganhou mais um capítulo. Desta vez, foram os atletas do Atlético que opinaram sobre o clássico duelo entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. E o resultado foi um verdadeiro passeio do argentino.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o clube perguntou aos jogadores quem eles consideram o melhor entre os dois craques. Na votação, Messi dominou com folga: recebeu 16 votos, enquanto Cristiano Ronaldo foi escolhido por apenas quatro atletas.

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Os argentinos Cuello e Tomás Pérez, naturalmente, ficaram ao lado do compatriota. A preferência por Messi também foi compartilhada pelo chileno Iván Román, pelo colombiano Cassierra e pelo guineense Mamady Cissé, além da maioria dos demais jogadores que participaram da brincadeira.

Já os defensores de Cristiano Ronaldo foram minoria. Os goleiros Gabriel Delfim e Estevão, o lateral-esquerdo Renan Lodi e o meia-atacante Reinier foram os únicos a escolher o craque português.

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Opinião dos jogadores do Atlético entre Messi e Cristiano Ronaldo

Messi: Lyanco, Bernard, Maycon, Ivan Román, Robert, Alexsander, Cuello, Cauã Soares, Victor Hugo, Cissé, Everson, Kaua Pascini, Igor Gomes, Cassierra, Tomás Pérez, Scarpa

Lyanco, Bernard, Maycon, Ivan Román, Robert, Alexsander, Cuello, Cauã Soares, Victor Hugo, Cissé, Everson, Kaua Pascini, Igor Gomes, Cassierra, Tomás Pérez, Scarpa Cristiano Ronaldo: Renan Lodi, Gabriel Delfim, Estevan e Reinier

Messi e Cristiano Ronaldo na Copa

Mesmo na reta final da carreira, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo seguem sendo os principais protagonistas de Argentina e Portugal na Copa do Mundo. Capitães de suas seleções, os dois astros continuam decisivos e lideram as equipes no Mundial.

Messi é um dos craques do torneio. O argentino divide a artilharia da Copa com Kylian Mbappé, ambos com seis gols. O camisa 10 marcou em todos os jogos da fase de grupos: anotou um hat-trick na estreia contra a Argélia, balançou as redes duas vezes diante da Áustria e marcou mais um gol contra a Jordânia.

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Cristiano Ronaldo também tem sido decisivo por Portugal. O atacante soma três gols na competição: marcou duas vezes na vitória sobre o Uzbequistão, pela segunda rodada da fase de grupos, e voltou a balançar as redes no confronto contra a Croácia, pelas oitavas de final.

Lionel Messi comemora gol contra a Argélia na Copa do Mundo de 2026 (Foto: AFP)

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