Atlético planeja melhorias na Arena MRV: veja os principais pontos Reunião do Conselho da massa discutiu aspectos relacionados ao estádio

O Atlético realizou mais uma reunião do Conselho da Massa, com a participação de integrantes da diretoria e dos torcedores conselheiros. O principal tema do encontro foi a discussão de melhorias na Arena MRV, com foco no aperfeiçoamento da experiência dos torcedores e da operação do estádio.

O Atlético realizou mais uma reunião do Conselho da Massa, com a participação de integrantes da diretoria e dos torcedores conselheiros. O principal tema do encontro foi a discussão de melhorias na Arena MRV, com foco no aperfeiçoamento da experiência dos torcedores e da operação do estádio.

Após a reunião, o diretor de Operações do clube, Leonardo Barbosa, destacou que diversos assuntos foram debatidos, incluindo processos internos, desafios da gestão operacional dos jogos e sugestões apresentadas pelos conselheiros.

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Um dos principais pontos abordados foi a logística de acesso à Arena MRV. Segundo o dirigente, o clube trabalha em conjunto com órgãos públicos e parceiros para tornar o deslocamento dos torcedores mais eficiente.

— Temos questões operacionais como, por exemplo, melhorar o trajeto do metrô até a Arena, criar um local de estacionamento para os ônibus das embaixadas, quando vierem do interior, disponibilizar uma linha especial partindo do Centro, além de tratar da questão da acústica em outras áreas do estádio, entre outras ações que foram levantadas por eles e que a gente vem trabalhando para implementar o mais rápido possível — disse o dirigente.

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Leonardo Barbosa também comentou outras demandas discutidas durante a reunião, como a política de preços dos ingressos, os fluxos de acesso ao estádio, os custos com segurança e os serviços oferecidos aos torcedores. Segundo ele, algumas sugestões apresentadas pelo Conselho da Massa já começaram a ser implementadas.

— Algumas demandas trazidas pelos conselheiros e que foram acatadas por nós já estão em processo de implementação. Tivemos uma apresentação da área de operações sobre a questão da segurança da Arena MRV, principalmente em relação aos custos, que foram alvo de polêmica nas redes sociais. Fizemos questão de mostrar as particularidades da Arena MRV, como a segurança é feita e todo o racional por trás disso, porque privilegiamos a experiência do torcedor — afirmou o diretor.

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Arena MRV(Foto: Daniela Veiga / Atlético)

Conselho da Massa, órgão consultivo do Atlético

O Conselho da Massa é um órgão de caráter consultivo, criado para estruturar e fortalecer o diálogo entre a torcida e o clube. Dez representantes da torcida foram eleitos para discutir pautas previamente definidas: uma escolhida pelos membros do Conselho e outra indicada pelo Atlético.

O grupo se reunirá, no mínimo, quatro vezes ao ano, com o objetivo de contribuir de forma organizada e participativa em decisões e projetos que envolvam a relação entre o clube e seus torcedores.

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O Atlético busca através do Conselho firmar seu compromisso junto a torcida. Em janeiro durante apresentação como novo CEO do clube, Pedro Daniel destacou em sua apresentação a necessidade de reconstruir a conexão e a sintonia com a torcida, abalada pelos resultados negativos recentes:

"Nós queremos nos aproximar mais da torcida, nós como gestão, ouvir mais da torcida, entender quais são as nossas necessidade. A gente precisa ouvir a torcida, é o nosso maior ativo, o clube vive por conta da torcida".

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