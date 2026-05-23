Pelo Atlético-MG, Maycon projeta reencontro com o Corinthians: 'Correr pelo nosso'

Cria das categorias de base do Corinthians, Maycon reencontrará o clube paulista neste domingo (24), agora defendendo as cores do Atlético. Será a primeira vez na carreira que o volante enfrentará o Timão como adversário. O jogador falou sobre a experiência especial e projetou o confronto.

Cria das categorias de base do Corinthians, Maycon reencontrará o clube paulista neste domingo (24), agora defendendo as cores do Atlético. Será a primeira vez na carreira que o volante enfrentará o Timão como adversário. O jogador falou sobre a experiência especial e projetou o confronto.

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Maycon destacou o carinho, as amizades e a longa trajetória construída no Corinthians, mas deixou claro que, quando a bola rolar, o foco estará totalmente no Atlético. O volante afirmou que dará o máximo em campo para buscar um resultado positivo contra clube onde viveu grande parte da carreira:

— A partir de agora a gente pensa no Corinthians, está tranquilo. É um lugar que tenho muitos anos, lá dentro fiz grandes amigos. Mas quando o juiz apita a gente vai correr pelo nosso, buscar o nosso resultado e o nosso desempenho. É uma experiência nova para mim, nunca joguei contra o Corinthians dessa forma, mas tudo tem sua primeira vez e sua primeira forma. Vou tentar fazer o melhor pelo Atlético para que a gente possa fazer um grande resultado lá — disse Maycon

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Maycon pelo Atlético

Maycon chegou ao Atlético no início de janeiro e rapidamente conquistou espaço na equipe mineira. O volante já era titular sob o comando de Jorge Sampaoli e, com a chegada de Eduardo Domínguez, se tornou peça fundamental no esquema do treinador argentino.

Mesmo já tendo afirmado que não é um primeiro volante de origem, Maycon vem desempenhando a função no Galo. O jogador alterna entre atuar mais recuado e exercer um papel mais avançado como segundo homem de meio-campo, mantendo presença constante e importância no funcionamento da equipe.

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Na temporada, o volante soma 20 partidas e dois gols marcados. Além da importância tática, Maycon também ganhou protagonismo dentro do elenco. Com a saída de Hulk, o meio-campista assumiu um papel de liderança no grupo e passou a ser um dos cobradores de pênaltis da equipe atleticana.

Maycon batendo pênalti contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Corinthians x Atlético-MG

Corinthians e Atlético se enfrentam no próximo domingo (24) às 18h30 na Neo Química Arena, em jogo válido pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão soma 18 pontos e ocupa a 17° posição, enquanto o Galo tem 21 e ocupa a 10° colocação na tabela.

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